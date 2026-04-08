평택·울산 운명의 갈림길: 6.3 지방선거와 재보궐 선거, 범여권 단일화의 딜레마

6.3 지방선거와 국회의원 재보궐 선거에서 평택과 울산이 전략적 요충지로 부상하며, 더불어민주당과 진보당 등 범여권의 후보 단일화 전략이 핵심 쟁점으로 떠올랐다. 울산시장 선거에서의 진보당과의 단일화, 그리고 평택을 재선거에서의 김재연 대표의 출마가 맞물리면서 민주당은 어려운 선택에 직면했다.

평택과 울산. 지리적으로는 큰 연관을 찾기 어려운 두 도시가 이번 6.3 지방선거 와 국회의원 재보궐 선거에서 주목해야 할 전략 지역으로 떠오르고 있다. 이 두 지역을 놓고 더불어민주당 과 진보당 등 범여권의 후보 단일화 를 둘러싼 치열한 지략 대결이 불가피한 상황이다. 현재 두 지역을 둘러싼 정치적 상황은 '민주당은 울산시장 선거에서 이기기 위해 국회의원 1석이 걸린 평택을을 포기할 수 있을까.'라는 질문으로 요약된다. 먼저 울산시장 선거는 4파전 양상으로, 민주당은 김상욱 의원을 후보로 확정하고 국민의힘은 김두겸 현 울산시장을 공천했다. 박맹우 전 울산시장은 무소속 출마를, 진보당 은 김종훈 전 동구청장을 후보로 내세웠다. 울산은 과거 보수 성향이 강했으나, 2018년 지방선거 에서는 민주당이 시장을 포함한 기초단체장 5곳을 모두 석권했다. 2022년 지방선거 에서는 국민의힘이 시장과 기초단체장 4곳을 탈환했다.

특히, 울산 동구에서는 김종훈 전 청장이 진보당의 지지를 받으며 살아남는 등 최근 선거에서 양당의 경쟁이 치열하다. 민주당이 이번 지방선거에서 울산시장을 되찾기 위해서는 진보당과의 단일화가 필수적이다. 진보당 김종훈 후보는 노동계 지지를 바탕으로 높은 지지율을 기록하고 있다. 지난 1월 여론조사 결과에 따르면, 3자 대결에서 김두겸 41.1%, 김상욱 32.4%, 김종훈 12.6%를 기록했으며, 민주당·진보당 단일 후보와 국민의힘 후보 간 양자 대결에서는 단일 후보가 47.0%, 국민의힘 후보가 40.6%를 기록했다. 김상욱 후보와 김종훈 후보 모두 김두겸 시장을 이기기 위해 단일화가 필요하다는 입장을 밝히고 있다. 김상욱 후보는 단일화 없이는 국민의힘을 이길 수 없다고 강조했고, 김종훈 후보는 내란 청산과 민주 질서 회복에 동의하는 모든 정치 세력과 함께하겠다는 의지를 표명했다. 민주당은 김상욱 후보의 단일화 성공과 보수 분열을 최상의 시나리오로 예상하지만, 단일화의 대가가 따른다는 점이 문제다. 진보당은 이번 선거에서 평택을에 출마한 김재연 상임대표의 당선을 최우선 목표로 삼고 있으며, 이를 통해 국회 의석수를 늘리려는 계획이다. 진보당은 평택을 재선거가 민주당 귀책 사유로 치러진다는 점을 지적하며, 민주당의 무공천을 요구했다. 김재연 대표는 5석 이상 의석을 확보하는 진보정당으로 발돋움하겠다는 포부를 밝혔다. 진보당은 울산시장 후보 단일화를 지렛대로 사용하여 민주당과의 협상을 시도하고 있다. 민주당 역시 국민의힘 지지층 결집에 맞서 승리하기 위해 후보 단일화가 필요하다고 보고 있다. 진보당은 울산시장 단일화를 조건으로 평택을에서 민주당의 양보를 요구하고 있다. 김종훈 후보의 높은 지지율을 고려할 때, 민주당은 울산에서 진보당을 무시하기 어려운 상황이다. 최근 여론조사에서 김재연 대표가 평택을 후보 적합도에서 선두권에 포함되기도 했다. 지난 3월 여론조사에서 오세호 민주당 전 평택을 지역위원장이 13.1%의 후보 적합도를 보였고, 김재연 진보당 상임대표가 12.5%를 기록했다. 진보당은 김재연 대표의 당선을 위해 '평택을 범여권 단일 후보'를 목표로 선거 연대에 나설 경우, 민주당은 전략적 선택을 강요받게 된다. 진보당 핵심 관계자는 울산과 평택을 연계한 선거 연대만을 추진할 것이라고 밝혔다. 만약 민주당이 평택을 후보를 전략공천한다면, 진보당과의 선거 연대는 종료될 것이라고 경고했다. 민주당은 '평택을 양보론'에 선을 긋고 있다. 울산시장 단일화 문제는 울산 내 보궐선거 및 기초단체장 선거 후보들을 중심으로 논의되어야 한다는 의견이 지배적이다. 김상욱 후보가 울산시장 후보 등록을 위해 사퇴할 경우 치러질 울산 남구갑 보궐선거 자리나 울산 지역 내 기초단체장 자리를 진보당에 양보하고 울산시장 단일화를 협상할 수 있다는 의견도 제기된다. 민주당 내에서는 진보당과의 연대·연합 문제를 해결하기 위해 울산의 구청장 자리나 국회의원 자리를 활용하는 방안이 논의될 수 있다. 하지만 평택을을 진보당에 양보하는 방식에 대해서는 부정적인 의견이 많다. 민주당 핵심 관계자는 울산에서 진보당이 가장 큰 변수라고 인정하면서도, 평택을에 김재연 대표가 출마해도 당선 가능성은 낮다고 평가하며, 울산과 평택의 연계 협상에 부정적인 입장을 보였다. 하지만 진보당의 입장이 확고하므로, 민주당 지도부는 중앙당 차원의 협상, 혹은 지역별 후보들에게 위임하는 방안을 고려해야 한다. 진보당의 협상 전략상 평택을을 포기하지 않는다면, 울산시장 단일화는 후보 간의 문제로 남겨져 성사 가능성이 낮아진다. 현재 민주당 지도부 내에서는 울산과 평택을 연계하는 것에 대해 부정적인 인식이 강하다. 민주당 최고위원들은 울산과 평택은 전혀 연관성이 없으며, 평택을 진보당에 양보하는 것에 동의하기 어렵다고 밝혔다. 선거 연대는 광역별로 논의될 것이라고 강조했다. 김상욱 후보는 당 차원의 결정을 기다리며 답답함을 호소하고 있다. 그는 국민의힘의 결집력을 고려할 때 단일화 없이는 승리하기 어렵다고 강조하며, 단일화의 핵심은 양당 중앙당의 결정에 달려 있다고 밝혔다. 진보당은 단일화 협상의 마감 시한을 4월 중순으로 보고 있으며, 늦어도 4월 중순까지는 결정이 내려져야 한다고 전망했다. 기사에 언급된 여론조사 정보가 추가적으로 제시되었다





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