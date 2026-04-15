평양냉면처럼 슴슴하게, 깊은 맛을 내는 도시를 짓다

건축가 임영환은 떡볶이와 평양냉면을 예로 들며, 조미료처럼 즉각적인 화려함보다는 시간이 쌓여 만들어지는 깊은 맛의 중요성을 강조한다. 서울의 도시 풍경이 DDP와 같은 상징적인 건축물로 채워지는 것에 대한 우려를 표하며, 좁은 골목길과 일상의 공간들이 도시의 진정한 기억과 인상을 형성한다고 주장한다. 그는 과시적인 외관보다 관계의 질서를 중시했던 우리 건축의 전통을 되살려, 평양냉면처럼 시간이 지날수록 깊은 맛을 내는 도시를 만들어갈 것을 제안한다.

어른이 되어서도 어린 시절 좋아했던 음식을 즐기는 사람들을 '초딩 입맛'이라고 칭하며 은근히 낮추는 표현이 있다. 저 또한 아직 그 맛의 기억을 잊지 못해 떡볶이와 라면을 즐겨 먹지만, 이제는 조미료로 만들어진 얄팍한 맛과 오랜 시간의 조리법으로 완성된 깊은 맛을 구분할 줄 알게 되었다. 슴슴하고 깊은 맛의 평양냉면처럼, 우리 도시 또한 화려한 겉모습보다는 일상의 공간과 그 속에서 쌓이는 관계를 중시하는 건축 전통을 살려 천천히 깊은 맛을 내는 도시로 가꿔나가야 한다. 이십 대 후반, 처음 접한 평양냉면은 맵고 강렬한 함흥냉면에 비하면 한없이 밍밍하게 느껴졌다. 하지만 지금은 한여름 땡볕 아래 을밀대 앞에서 기꺼이 한 시간을 기다릴 만큼 그 매력에 빠져버렸다. 건축의 세계도 음식과 마찬가지다. 음식에 조미료가 있듯, 건축에도 눈길을 끄는 형태와 화려한 외피라는 즉각적인 반응을 유도하는 지름길이 존재한다.

깊은 맛을 경험하지 못한 사람에게는 조미료의 자극적인 맛이 더 쉽게 다가오듯, 이러한 건축물 또한 빠르게 대중의 주목을 받는다. 그러나 평범한 도심의 골목길조차 도시의 인상 형성에 지대한 영향을 미친다는 사실을 간과해서는 안 된다. 자하 하디드의 동대문디자인플라자(DDP)는 이러한 점을 잘 보여주는 사례다. 개관 당시 압도적인 형태와 낯선 공간에 대한 찬사가 쏟아졌고, 서울의 새로운 상징으로 평가받기도 했다. DDP는 분명 서울의 대표적인 건축물이 되었지만, 우리 도시 맥락 안에서 충분히 소화되었다고 보기는 어렵다. 고인이 된 자하 하디드의 건축 철학은 존중받아 마땅하며, 그녀의 작업은 단순한 조미료의 미학이 아닌 오랜 실험의 결과물이다. 그러나 우리는 스스로에게 질문해야 한다. 우리가 DDP에 열광했던 이유가 진정 건축의 맥락을 이해했기 때문인지, 아니면 프리츠커상 최초 여성 수상자라는 타이틀과 현란한 조형 언어에 성급하게 반응한 것은 아닌지 말이다. 서울의 도시는 점점 더 시각적인 이미지에 의존하고 있다. 재건축과 대규모 개발이 반복되면서 더욱 화려한 형태와 외관이 경쟁적으로 등장하고, 한강변 아파트 디자인에는 세계적인 거장들의 이름이 오르내린다. 물론 새로운 랜드마크의 등장은 반갑지만, 도시의 맛을 겉으로 드러나는 인상으로만 채울 수는 없다. 강렬한 조형과 공간에 대한 우리의 열광이, 서울의 오랜 맥락과 동떨어진 또 하나의 DDP를 양산하는 것은 아닐까 우려된다. 도시가 몇몇 개별 건축물로 기억된다는 생각은 피상적이다. 프랑스 파리를 떠올릴 때 에펠탑이 먼저 생각날 수 있지만, 도시의 진정한 기억은 좁은 골목, 작은 광장, 그리고 그 주변의 카페와 같은 이름 없는 일상의 공간들에 깊이 각인되어 있다. 건축가 알도 로시는 도시를 기억과 시간이 축적된 구조로 설명하며, 광장, 가로, 주거, 블록과 같은 기본적인 형태가 시대를 초월하여 도시의 인상을 형성한다고 말한다. 도시의 이미지는 결국 개별적인 상징 건축물이 아닌, 그 사이를 채우는 무수한 일상의 건축이 만들어내는 관계와 시간 속에서 비로소 드러난다. 우리 도시는 어쩌면 아직 그 맛이 충분히 익지 않은 단계일지도 모른다. 압축 성장 속에서 형성된 혼합적 풍경, 전통과 현대가 조율되지 않은 채 공존하는 모습은 우리 도시만의 특징이다. 이러한 과정에서 도시는 인스턴트 음식처럼 급조된 풍경을 반복하고 있다. 시간에 쫓겨 충분한 맛을 내지 못할 때 조미료에 의존하듯, 우리 도시는 고유한 맛을 쌓아가기보다 랜드마크 경쟁에 몰두하고 있는 것은 아닐까. DDP가 훌륭한 피사체는 될 수 있을지언정, 서울의 풍경 속에 자연스럽게 스며드는 일상이 되기는 어렵다. 도시의 맛을 결정하는 것은 결국 특별한 건축물 사이를 채우는 수많은 '보통의 건축'들이다. 평범한 도심의 골목길을 걷다 보면, 세련되지는 않지만 단정하고, 강렬하지는 않지만 오래 시선을 붙드는 장면에 무심코 휴대폰 카메라를 든다. 그러한 평범한 풍경 속에서 나는 우리 도시 고유의 얼굴을 발견하곤 한다. 그곳에는 시간의 축적이 만들어낸 거리의 리듬이 있다. 오래된 건물 사이로 주변과 조율된 새로운 건축이 자연스럽게 스며들고, 골목의 스케일, 나무, 담장, 그리고 여백이 어우러져 조용한 질서를 만들어낸다. 이러한 풍경을 자주 마주할 수 있다는 것은, 우리 도시의 '보통의 건축'들이 점진적으로 변화하고 있다는 긍정적인 신호일 것이다. 우리 건축의 뿌리는 우리의 음식과 다르지 않았다. 과시적인 외관보다는 관계의 질서를 중요하게 여겼다. 마당과 방의 위계, 자연과 건축의 조화, 담장의 높이와 처마의 깊이, 공간의 여백을 통해 서로의 관계를 조율하며 독창적인 질서를 구축해왔다. 우리의 음식이 강한 자극 대신 재료 본연의 맛을 오래 우려내 깊이를 더하듯, 우리 건축 또한 자연과의 조화를 바탕으로 오랜 시간에 걸쳐 형성되어 왔다. 그래서 나는 우리 도시가 평양냉면 같기를 바란다. 처음에는 다소 심심하게 느껴질지라도, 시간이 지날수록 숨겨진 깊이를 발견할 수 있고, 쉽게 소비되는 자극적인 맛이 아닌, 시간이 흐를수록 서서히 드러나는 맛을 지닌, 세계 어느 도시와도 닮지 않은 우리만의 개성을 가진 도시가 되기를 희망한다. 마치 '초딩 입맛'으로는 결코 알 수 없는 평양냉면의 깊은 맛처럼 말이다





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