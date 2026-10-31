편의점 앱 이용자 500만 눈앞, 주류·한정판 예약으로 영업 범위 확대

편의점 앱 이용자가 500만 명에 육박하며 주류 예약과 한정판 구매 등 새로운 쇼핑 채널로 자리 잡고 있다. 업계는 앱 이용자를 매출 증대로 연결하는 과제를 안고 있다.

편의점 앱 이용자가 500만 명에 육박하며 편의점 방문 방식이 달라지고 있다. 고객들이 앱으로 원하는 상품을 미리 정한 뒤 예약한 위스키를 수령하거나 한정판 상품을 구매하기 위해 점포를 찾는 사례가 늘고 있다. GS리테일에 따르면 통합 앱 우리동네GS의 지난 9월 월간활성이용자수 (MAU)는 모바일인덱스 기준 486만 명을 기록했다. 2022년 10월 출시 당시 145만 명과 비교해 약 3.3배 규모다.

편의점 앱 이용자 급증 추세

GS리테일은 2024년 3월부터 올해 9월까지 31개월 연속 오프라인 유통 앱 가운데 MAU 1위를 유지했다고 설명했다. 우리동네GS는 GS25뿐 아니라 GS더프레시 등도 함께 이용하는 통합 앱이다. 세븐일레븐과 이마트24도 앱 이용자가 늘고 있다. 세븐일레븐에 따르면 세븐앱 MAU는 전년 대비 2023년 10%, 2024년 20%, 2025년 60% 증가했다. 올해 1~9월에는 MAU가 55%, 앱 매출이 258% 늘었다.

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이마트24가 제시한 앱 MAU 증가율은 2024년 13%, 2025년 57%, 올해 1~9월 66%다. 다만 업체별 집계 기간과 기준이 달라 증가율만으로 이용 규모를 비교하기는 어렵다. CU의 경우 지난 2024년 이미 MAU 480만 명까지 기록한 바 있다. 그해 상반기에는 품절 대란을 빚은 생레몬 하이볼이, 하반기에는 예능 프로그램 흑백요리사에 등장한 밤 티라미수가 포켓CU 이용자 증가를 이끌었다. 현재는 MAU가 다시 줄어든 상태지만 상품을 구할 수 있는 점포를 찾거나 예약 구매하려는 수요가 앱으로 이어지는 것을 보여준 사례다.

주류 예약과 한정판 구매 확대

앱을 비롯한 온라인 주문 채널은 점포의 영업 범위를 넓혀준다. 편의점 업계에서는 통상 200m 안팎인 편의점 핵심 상권 반경이 배달을 통해서는 1㎞ 이상, 픽업으로는 약 500m까지 확대되는 것으로 분석한다. 가까운 곳을 지나가는 고객 외에도 상품을 주문한 뒤 찾아오거나 집에서 받아보는 고객을 확보할 수 있다는 설명이다. 주류 예약은 고객들이 앱에서 구매 목적을 정하고 점포를 찾는 대표적인 사례다. GS25의 와인25플러스는 앱에서 주류를 주문하고 가까운 매장에서 수령하는 방식이다. 고객은 점포 진열대에 없는 상품까지 비교해 주문할 수 있다.

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회사에 따르면 와인과 위스키, 전통주, 사케 등 취급 주류는 약 1만 종이며 누적 주문액은 1500억 원을 넘어섰다. 이마트24도 보틀오더를 중심으로 주류 판매 접점을 늘리고 있다. 2024년 서비스를 선보인 데 이어 올해 초 데일리샷에 입점했다. 올해 말 배달의민족 주류 예약 픽업 서비스, 내년 상반기 카카오 선물하기 입점도 계획하고 있다. 자체 앱과 외부 플랫폼에서 주문을 확보하고 점포를 상품 수령 거점으로 활용하는 전략이다. 앱에서 판매하는 상품은 일상적인 먹거리와 생활용품을 넘어선다. 이마트24는 지난 8월부터 피규어와 만화책 등 서브컬처 상품을 중심으로 한정판 굿즈 기획전을 운영하고 있다. 매달 신상품을 도입하는 한편 간편식과 신선식품 판매도 확대하고 있다. 한정된 점포 진열 공간을 보완하면서 고객 취향에 맞는 상품을 앱에서 선보이는 방식이다.

앱에서 매출로 이어지도록 노력

CU는 구매할 상품이 정해지지 않은 고객도 앱을 찾도록 참여형 콘텐츠를 강화하고 있다. 지난 6월 포켓CU의 기존 포인트충전소를 개편해 선보인 CU플레이가 대표적이다. 미니게임과 걷기, 운세, 미션 등 생활형 콘텐츠에 참여하면 CU 포인트를 적립하고 전국 점포와 포켓CU에서 사용할 수 있다. 재고 조회와 예약 구매 등 쇼핑 기능을 이용하는 과정에도 보상을 연결했다. 상품을 찾기 위해 앱을 켠 고객에게 혜택을 제공하고, 보상을 받으러 들어온 고객에게는 상품을 둘러볼 계기를 만드는 구조다. 적립한 포인트를 점포와 앱에서 쓸 수 있도록 해 콘텐츠 참여가 구매로 이어지도록 유도한다.

GS25는 행사 상품 보관 기능으로 고객의 재방문을 유도한다. 나만의 냉장고는 1+1이나 2+1 상품을 구매하면서 당장 필요하지 않은 물량을 앱에 보관했다가 나중에 수령하는 서비스다. 누적 상품 보관량은 1억5000만 개를 넘어섰다. 고객은 상품을 한꺼번에 들고 갈 필요가 없고 점포는 보관 상품을 찾으러 오는 방문 수요를 확보할 수 있다. 결제와 혜택을 묶는 자체 결제수단도 고객과의 접점을 유지하는 장치다. GS리테일의 GS페이는 누적 가입자 700만 명을 확보했다. 카드나 계좌를 등록하면 결제부터 쿠폰 적용, 포인트 적립까지 한 번에 처리할 수 있다. 앱 경쟁은 인공지능(AI)을 통한 상품 추천으로도 이어지고 있다. GS리테일은 우리동네GS에 검색 이력과 날씨·계절 등을 반영해 검색어를 제안하는 오늘의 발견과 검색 의도에 맞는 상품을 보여주는 추천 기능을 도입했다. CU도 이와 비슷하게 AI 챗봇 오늘의 CU픽을 통해 신상품과 카테고리 정보에 맞춰 물건을 추천해준다.

이마트24는 내년 생성형 AI 기반 상품 정보·리뷰 요약 기능 도입을 추진하고, 세븐일레븐은 경희대학교와 진행한 산학협력 프로젝트를 기반으로 AI와 빅데이터를 활용한 점포 운영 방법 자체를 바꾸려는 노력도 한다. 이처럼 편의점의 앱은 전국 점포망 외에도 고객을 만나는 또 하나의 입구가 되고 있다. 재고를 확인하고 예약한 상품을 받으러 방문하는 고객을 늘리면 점포의 물리적 입지를 보완할 수 있다. 다만 앱 이용자와 주문 증가가 점포의 추가 이익으로 얼마나 이어질지가 이제 각 사에 남겨진 과제다. 현재로서는 앱 사용자를 늘리기 위해 각종 할인 등 서비스를 제공하고 있지만 이같은 마케팅 비용, 주문 처리 비용을 감안하면서도 앱에서 확보한 고객을 점포의 반복 구매로 연결할 필요가 있다. 한 편의점 업계 관계자는 보조 수단에서 쇼핑 플랫폼으로 확대가 되고 있는 만큼 앱에서 확보한 고객 수를 매출 증대로 이어지게 만드는 노력을 기울이고 있다고 밝혔다.