6·3 지방선거 투표용지 부족에 혼란, 대기표 지급 논란

6·3 지방선거 본투표일인 3일 서울 일부 투표소에서 투표용지 부족으로 인해 유권자들이 대기하는 등 혼란이 발생했다. 특히 마감 시간 이후에도 '대기표'를 나눠주며 추가 논란이 빚어졌다. 유권자들은 순서 문제와 장시간 대기로 인한 불만을 쏟아냈고, 중앙선거관리위원회는 마감 전 도착한 유권자는 모두 투표할 수 있다고 안내했다.

6·3 지방선거 본투표일인 3일 서울 송파구 잠실2동 6투표소에서 투표용지 부족 으로 유권자들이 대기하는 등 혼란이 빚어지고 있다. 일부 투표소에서는 투표 마감시각 이후 유권자에게 ' 대기표 '를 나눠주며 논란이 일고 있다.

마감 시각인 오후 6시 이전에 투표소를 찾았음을 증명하는 대기표를 받은 유권자들은 마감 이후에도 표를 행사할 수 있도록 조처받았다. 그러나 50명만 먼저 투표하라는 안내에 주민들이 항의하는 상황도 발생했다. 대기 중인 유권자들 사이에서는 순서 문제로 갈등이 빚어지기도 했다. 대기표를 받고 1시간 40분을 기다린 60대 남성은 투표권을 도둑 당한 것 같다고 분해했다.

잠실4동 5투표소를 방문한 한 남성은 오후 4시 45분에 도착했을 때 투표용지가 없어 줄을 서려다 화가 나 집에 갔고, 30분 후 아파트 방송으로 투표가 재개됐다는 소식을 듣고 겨우 투표할 수 있었다고 말했다. 그는 몇 명이 올지 보고 용지를 먼저 확보했어야 했다며 중앙선거관리위원회가 민주주의의 꽃인 선거를 이런 식으로 운영해서는 안 된다고 비판했다. 중앙선거관리위원회는 대기 중인 유권자는 마감 시각이 지나도 정상적으로 투표할 수 있으니 용지 부족으로 투표가 불가능하다는 오해가 없기를 바란다고 공지했다





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