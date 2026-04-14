6·3 지방선거, 경기도 4선 도전 후보들…'경험 vs 변화' 민심은?

6·3 지방선거를 앞두고 경기도에서 다선 도전 후보들의 움직임이 활발하다. 4선에 도전하는 최대호 안양시장, 김성제 의왕시장, 안병용 전 의정부시장, 박윤국 전 포천시장 등, 이들의 경험과 숙련된 행정 능력을 내세우는 한편, 변화를 원하는 목소리도 높아지고 있다. 시정 연속성 vs 새로운 변화, 유권자들의 선택에 귀추가 주목된다.

6·3 지방선거 를 앞두고 경기도 에서 다선 도전 후보들의 움직임이 활발하게 펼쳐지고 있다. 민심의 풍향계로 여겨지는 경기도 에서 4선에 도전하는 후보들이 주목받고 있으며, 이들은 오랜 경험과 숙련된 행정 능력을 내세우며 유권자들에게 지지를 호소하고 있다. 그러나 일각에서는 새로운 변화와 신선한 인물을 원하는 목소리도 높아지고 있어, 이들의 도전 결과에 귀추가 주목된다. 특히 이번 선거는 기존 정치 세력과 새로운 인물 간의 치열한 경쟁 구도를 형성하며, 경기도 지역의 정치 지형에 적지 않은 영향을 미칠 것으로 예상된다.

가장 눈에 띄는 인물은 안양시의 최대호 시장이다. 최 시장은 9일 안양아트센터에서 출마 기자회견을 열고 4선 도전을 공식 선언했다. 그는 “안양에는 새로운 사람이 아니라 시작한 변화를 완성할 사람이 필요하다”고 강조하며 시정 연속성을 강조했다. 최 시장은 2010년 처음 당선된 후 2014년 한 차례 낙선했지만, 2018년과 2022년 연달아 당선되며 3선 시장의 경험을 쌓았다. 이번 선거에서는 임채호 전 경기도의원과 당내 경선을 치르고 있다. 의왕시의 김성제 시장 역시 4선에 도전장을 내밀었다. 김 시장은 2010년 민주당 소속으로 당선된 후 2014년 재선에 성공했지만, 2018년 공천에서 배제되어 무소속으로 출마했다가 낙선했다. 이후 2022년 국민의힘 소속으로 3선에 성공하며 정치적 저력을 과시했다. 김 시장은 이번 선거에서 국민의힘 의왕시장 후보로 확정되어 4선 고지에 도전한다. 이 외에도 경기 북부에서는 안병용 전 의정부시장이 2026년 시장직 탈환을 노리고 있으며, 포천에서는 박윤국 전 포천시장이 민주당 후보로 4선 도전을 선언했다. 이처럼 경기도 내 여러 지역에서 4선 도전을 선언한 후보들의 행보가 유권자들의 관심을 집중시키고 있다.

경기도 지역 정가는 이들의 4선 도전이 성공할 수 있을지에 대해 다양한 분석을 내놓고 있다. 이들은 풍부한 행정 경험과 지역 사회에 대한 깊은 이해를 바탕으로 강력한 경쟁력을 확보하고 있다. 특히, 기존의 정책들을 지속적으로 추진하고, 지역 발전을 위한 장기적인 비전을 제시할 수 있다는 점을 강점으로 내세우고 있다. 그러나 일각에서는 오랫동안 같은 인물이 시장직을 맡아온 것에 대한 피로감과 변화에 대한 갈망이 존재한다는 점을 지적하며, 새로운 인물에 대한 기대감도 높다고 분석한다. 유권자들은 후보들의 공약과 비전을 꼼꼼히 비교하고, 지역 발전을 위한 최적의 선택을 할 것으로 예상된다. 이번 선거는 단순한 인물 경쟁을 넘어, 지역의 미래를 결정하는 중요한 분기점이 될 것으로 보인다. 후보들의 리더십, 정책 능력, 그리고 유권자들과의 소통 능력이 선거 결과에 결정적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, 경기도의 미래를 위한 유권자들의 현명한 선택이 요구된다





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