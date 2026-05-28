6·3 지방선거 사전투표 하루 전, 여야 총력 투표 독려

더불어민주당과 국민의힘이 6·3 지방선거 및 재보선 사전투표를 앞두고 지지층 동원에 총력을 기울이고 있다. 정청래·정원오 민주당 후보는 현장 유세에서 투표 참여를 호소했고, 정희용·송언석 국민의힘 인사들은 기자회견과 훈령을 통해 투표의 중요성을 강조했다. 공명선거 안심투표위원회는 선관위 방문 및 24시간 투표함 감시 계획을 밝혔으며, 양당은 예상보다 늘어난 접전 지역에서 승부를 위해 마지막까지 지지층을 사로잡으려 하고 있다.

더불어민주당 과 국민의힘 은 6·3 지방선거 및 재보선을 하루 앞둔 28일 사전투표 를 독려하기 위해 당력을 집중하고 있다. 더불어민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장은 서울 강동구 암사역사거리에서 김종무 강동구청장 후보 지지를 호소하며 "모이자, 투표하자"라고 외쳤고, 정원오 서울시장 후보도 "이번 선거는 시민의 생명과 안전을 시정의 첫 번째 기준으로 세울 것인지의 선택"이라며 사전투표 참여를 당부했다.

국민의힘 정희용 선거대책위원장은 여의도 중앙당사에서 기자회견을 열어 투표를 독려했으며, 송언석 원내대표는 "사전투표 2일과 본투표 1일, 이 3일 동안 국민과 당원들을 얼마나 투표장으로 끌어내느냐에 대한민국의 운명이 걸려 있다"는 내용의 훈령을 각 의원실로 발송했다. 공명선거 안심투표위원회는 중앙선거관리위원회를 방문해 투·개표 준비 상황을 점검하고 투표함 보관을 24시간 감시하겠다고 밝혔다. 한편, 장동혁 국민의힘 대표는 본투표에 참여할 것으로 알려졌다. 양당은 접전 지역이 당초 예상보다 늘어나면서 지지층을 최대한 투표장으로 동원하기 위해 총력전을 펼치고 있다





yonhaptweet / 🏆 17. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

6·3 지방선거 사전투표 정청래 정원오 정희용 송언석 국민의힘 더불어민주당 공명선거 안심투표위원회 중앙선거관리위원회

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

남북경협기업인 '5·24조치 해제하고 경협기업 손실 보상하라' | 연합뉴스(서울=연합뉴스) 홍제성 기자=남북경협 투자 기업인들이 2010년 남북경협 중단을 선언한 5·24 조치 12년째를 맞은 24일 이 조치 해제...

Read more »

“양머리 흔들며 개고기 판사람, 나였다” 이준석 회견...‘공감’ 55%, ‘비공감’ 34%이준석 기자회견 공감 55%, 비공감 34% 누가 쇄신 대상인가? 윤핵관 47%, 이준석 24%, 모두 24% 그리고 윤석열 정부 취임 100일 점수는...?

Read more »

“반했다, 대표팀 9번”…우루과이전 23분 뛰고 인기 수직 상승다들 똑같은 생각한 거 맞죠? 월드컵 데뷔전을 치른 조규성이 팬들의 마음을 사로잡았습니다. 개인 소셜 미디어 팔로워 수도 폭증했다고 하네요 🤣 🔽9번 선수를 향한 관심

Read more »

다시 만난 조호르... 울산 현대는 승리가 간절하다[2023-24 AFC 챔피언스리그] 오는 24일 19시, 울산 문수 경기장에서 킥오프

Read more »

펩시 제로·새로의 힘...롯데칠성 목표주가 올라가네24년 영업익 24% 증가 전망 삼성증권, 목표가 19만 상향

Read more »

� �����(���� ���) ���Ҿ���ִ� ��ǥ�� ������ ������ǥ� �����(���� ���) ���Ҿ���ִ� ��ǥ�� ������ ������ǥ �� �ǿ����� 24�� ���� ���� ���ǵ� ��ȸ���� ���� �ǿ���ȸ���� 24�� ���� ���ǵ� ��ȸ���� ���� �ǿ���ȸ����. 24�� ��ȸ���� ���� �ǿ���ȸ���� ���� �̰��� ���� ������ ���ؼ�, �� ��ȯ ��ġ ������� �ϴ� ��û�� �ݱ����� ������ ���ؼ� ������ ����� å���� ���� �� ������ ���� �ʰڴ�, �� ���� ������ ����, �����ϰڴٴ� �ǻ縦 ǥ���� �Ͱ� �Ȱ���.

Read more »