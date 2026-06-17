6·3 지방선거 후 여야 당권 경쟁 격화... 누가 승리할까?

6·3 지방선거 이후 더불어민주당과 국민의힘 내부에서 당권을 둘러싼 치열한 경쟁이 벌어지고 있다. 중앙일보 강찬호 논설위원과 허진 정치부 차장이 '황현희의 불편한 여의도'에 출연해 당권 경쟁의 향배를 분석한다.

6·3 지방선거가 끝난 후 여야 모두 당권을 둘러싼 격렬한 내전에 휩싸였다. 더불어민주당 과 국민의힘 모두 차기 지도부를 선출하는 전당대회를 앞두고 계파 간 충돌이 심화되고 있다. 국민의힘 에서는 장동혁 대표의 사퇴 여부가 최대 쟁점으로 떠올랐다. 17일 열린 의원총회에서 이성권, 송석준 의원 등이 장 대표에게 퇴진을 요구했지만, 장 대표는 전면 재선거 주장을 내세우며 버텼다.

반면 박대출 의원 등은 사퇴할 이유가 없다며 엄호에 나섰다. 오세훈 서울시장은 장동혁 지도부가 이미 수명을 다했다고 비판했고, 한동훈 무소속 의원도 보수 정당의 가장 중요한 가치는 책임지는 모습이라며 장 대표 퇴진을 지지했다. 이처럼 당내에서 장 대표의 거취를 둘러싼 갈등이 깊어지면서 국민의힘은 혼란에 빠졌다. 민주당에서는 정통성 논쟁이 불붙었다.

정청래 대표는 최고위에서 김대중, 노무현, 문재인 전 대통령의 역사를 강조하며 당의 뿌리를 내세웠다. 이는 16대 대선에서 노무현을 버리고 정몽준을 지지한 김민석 국무총리를 견제하려는 의도로 해석된다. 반면 김 총리와 송영길 의원은 호남을 나란히 방문하며 당심 잡기에 나섰다. 민주당 내부에서는 정 대표, 김 총리, 송 의원의 삼자 대결 구도가 형성되면서 전당대회를 앞둔 판세가 더욱 복잡해지고 있다.

이러한 상황 속에서 중앙일보의 라이브 정치 토크쇼 '황현희의 불편한 여의도'가 여야 당권 경쟁의 향배를 심층 분석했다. 18일 방송에서 강찬호 논설위원과 허진 정치부 차장은 국민의힘 내부의 요동치는 역학 구조와 오세훈, 이준석, 한동훈으로 이어지는 삼각연대 가능성을 짚었다. 또한 민주당의 세 대결 구도에 대한 관전평을 나누며 각 인물의 강점과 약점을 분석했다. 특히 한동훈 의원이 국민의힘 복당을 추진하면서 당내 권력 지형에 어떤 변화가 일어날지에 대해 논의했다. 방송은 매주 화요일과 목요일 오전 10시 더중앙 홈페이지와 중앙일보 유튜브, 다음, 틱톡 채널을 통해 생중계된다.

'황현희의 불편한 여의도'는 시사에 밝은 개그맨 황현희가 진행을 맡고 중앙일보 기자들이 고정 패널로 참여하여 복잡한 여의도 정치판의 핵심 쟁점을 생생하게 전달하고 있다. 이번 방송을 통해 여야 당권 경쟁의 향방과 향후 정치 지형의 변화를 전망할 수 있을 것으로 보인다. 앞으로의 전당대회까지 앞으로 약 두 달 남은 상황에서 각 진영의 움직임이 더욱 주목된다





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