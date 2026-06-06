6·3 지방선거 투표용지 부족 사태, 국민의힘 비판

더불어민주당은 6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태를 연결고리로 한 국민의힘의 대여 공세에 비판했다. 국민의힘 지도부가 사태 수습보다 정쟁에 몰두하는 모습을 비판하고, 장동혁 대표가 서울 잠실 개표소를 봉쇄하는 행위도 비판했다.

더불어민주당 은 6·3 지방선거 에서 발생한 투표용지 부족 사태를 연결고리로 한 국민의힘 의 대여 공세에 "헌법기관의 과오를 빌미로 민주주의의 근간을 흔들고 사회적 균열을 조장한다면 국민의 엄중한 심판을 받을 것"이라고 비판했다.

전수미 대변인은 6일 논평을 통해 "투표용지 부족 사태는 민주주의 근간을 훼손한 엄중한 사안으로, 당정은 헌법기관의 과오를 철저히 도려내고 국민 주권을 지키기 위해 이미 신속하게 움직이고 있다"면서 이같이 밝혔다. 그는 "국민의힘 지도부가 사태 수습보다 정쟁에 몰두하는 모습은 심히 유감스럽다"면서 "장동혁 대표는 정부와 여당이 이미 모든 진상규명 가능성을 열어두었음에도 비판을 위한 비판만 하며 국민들을 자극하고 있다"고 지적했다.

이어 장 대표가 이날 서울 잠실 개표소를 봉쇄하고 부정선거를 주장하는 시위대에 "목숨 걸고 함께 싸우겠다"고 발언한 것을 거론하며 "제1야당 대표로서 도를 넘은 처사"라고 비판한 뒤 "6월 내에 원 구성을 완료하여 국회 안에서 신속히 국조와 특검을 추진하자는 당정의 요구는 외면한 채, 장외에서 '정권의 종말'을 운운하며 선거 결과 자체를 부정하는 것은 전혀 다른 문제"라고 말했다. 전 대변인은 국민의힘 소속 오세훈 서울시장이 투표용지 부족 사태를 '결과적으로는 모두 대통령 책임'이라고 주장한 데 대해서도 "악의적인 정치 프레임이다.

권력분립이라는 헌법의 기본 상식조차 외면한 채 사사건건 대통령을 끌어들이는 '기승전 대통령 탓'은 비겁한 구태 정치"라고 지적했다. 그러면서 국민의힘과 오 시장을 향해 "진상조사의 유일한 법적 기반인 원 구성은 팽개친 채 일방적인 특검 요구로 반사이익만 챙기려는 정치쇼를 당장 멈추라"며 국정조사 추진 등을 위한 신속한 원구성에 협조할 것을 요구했다





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