6·3 지방선거와 국회의원 재보궐선거 소식

6월 3일 지방선거와 국회의원 재보궐선거 소식, 정치부 김철희 기자와 함께 자세히 전달

서울시청 앞 광장에 마련된 YTN 특별 스튜디오에 나와 있습니다. YTN은 오늘부터 선거 결과가 발표되는 6월 4일까지 이곳 특별 스튜디오에서 6·3 지방선거 와 국회의원 재보궐선거 소식을 자세히 전달해 드리겠습니다.

이제 선거가 일주일 앞으로 다가왔습니다. 곧 여론조사 공표가 금지되는 이른바 '블랙 아웃 기간'에 들어가는데요. 투표일이 다가올수록 여야 지지층이 결집하며 격전지가 늘어나고 있습니다. 이제 중반으로 접어든 선거 판세, 정치부 김철희 기자와 함께 자세히 전달해드리겠습니다.

김 기자, 어떤 모습들을 보면 이제 곧 선거가 다가왔구나, 느낄 수 있나요? 최근 지하철역 인근에서 선거운동원들이 인사하는 모습이나 명함을 나눠주는 모습, 후보자가 직접 거리 유세하는 모습 쉽게 볼 수가 있는데요. 거리 곳곳에는 후보자 공약이 담긴 현수막도 걸려 있는데시민들이 현수막을 유심히 보면서 어떤 후보들을 찍을지 고민하는 모습 속에서 지방선거가 가까워졌음 실감하고 있습니다. 이전과 비교하면 비교적 조용한 선거운동이 진행되는 것 같기도 한데요.

어제 이곳 인근인 서울 서대문구 서소문 고가차도가 일부 붕괴하면서 인명피해가 안타깝게 발생하지 않았습니까? 이 때문에 각 당이 시끄럽고 요란한 선거 유세에 자제령을 내렸다고 하는데, 이 같은 상황이 영향을 주고 있는 거죠? 그렇습니다. 아무래도 갑작스러운 인명 사고 났다 보니까 각 당도 조심하는 분위기가 역력한데요.

여야 모두 음악 틀거나 과도한 율동 하는 시끄러운 유세 자제령 내렸습니다. 사고 선거에 이용했다가 역풍 맞을까 봐, 언행 단속에도 들어가 있는 상황입니다. 민주당은 사고 수습에 방해되는 허위 정보나 추측성 발언 금지했고 국민의힘도 마찬가지, 이전과 비교하면 조용한 선거전이 펼쳐질 듯합니다. 선거가 가까워질수록 여야 지도부도 분주해질 수밖에 없는 상황이죠.

전국 곳곳을 돌며 아직 마음을 정하지 못한 부동층들을 설득하고 한 표라도 더 얻기 위해 표심 잡기 총력전을 펼칠 것으로 보이는데요. 오늘 여야 지도부 행보부터 좀 알아보죠. 민주당은 오늘 어디로 가는 겁니까? 정청래 대표 충남 논산시 현장 선대위 회의를 주재하며 중원 공략 펼친 뒤 오후에는 인천으로 이동합니다.

박찬대 인천시장 후보 등과 함께 강화군에서 지원유세하는 건데 운서역 앞 피날레를 예고하고 있습니다. 한병도 원내대표는 전남으로 내려가 강진과 보성, 순천, 광양, 여수까지 도 전체를 돈다는 계획입니다. 국민의힘 상황도 알아보죠. 장동혁 대표는 어제 현장 유세를 중단했다고 하는데요.

대신 송언석 원내대표가 유세현장을 찾아 후보자들을 현장에서 지원하죠? 국민의힘 장동혁 대표, 어제 첫 서울지역 유세를 소화하던 중 서소문 철거현장 붕괴 사고에 모든 일정 중단했습니다. 오늘도 아침 선대위 회의 주재를 제외하면 특별한 외부 일정 잡지 않고 선거 지휘에만 전념 계획대신 송언석 원내대표가 '격전지' 하남갑 지역을 찾은 뒤 곧장 강원도로 이동한 뒤에선 김진태 강원지사 후보와 함께 합동 순회 유세를 예고한 상태입니다. 오늘 여야 지도부가 주재한 선대위회의에서도서로를 견제하는 의미의 메시지들이 나왔을 거 같습니다.

지지층 표심 잡기와 부동층 설득을 위한뚜렷한 메시지들이 나온 거 같은데, 여야 지도부의 핵심 메시지는 어떤 것들이있었나요? 민주당 정청래 대표는 우선 코스피가 8천을 찍었다며 '국가 정상화, 일 잘하는 지방정부' 강조했습니다. 국민의힘 향해선 '내란의 꿈'에서 벗어나지 못하고 있다며 박근혜 전 대통령 선거운동 투입을 비판했고 저러니까 '내란·윤 어게인' 정당이란 소리 듣는다고 지적했습니다. 반면 국민의힘 장동혁 대표, 이재명 대통령과 민주당이 물가와 환율, 금리 다 망쳐놓고 오로지 주가 상승만 이야기하고 있다고 비판했고 또 스타벅스 논란과 관련해 민주당이 또다시 색깔론으로 '입틀막'에 나섰다고 직격했습니다.

이번에는 6·3 지방선거 격전지 상황도 살펴보겠습니다. 서소문 고가차도 붕괴사고 발생으로민주당 정원오, 국민의힘 오세훈 서울시장 후보 모두 오늘 공개적인 선거유세를 모두 중단하고 내부 회의를 이어가며 차분한 대응을 이어갈 것으로 보이죠? 맞습니다. 지방선거 7일 전, 가장 뜨거워야 할 시기인데요.

서소문 사고 여파에 수도권 지역 유세는 소강상태에 접어들었습니다. 정원오 후보 캠프 오늘 공식 유세활동 없이 사고 수습 상황을 지켜보겠다고 밝혔고요. 밀린 인터뷰를 진행하거나, 토론회 준비를 할 것으로 보입니다. 국민의힘 오세훈 후보, 일단 사고 수습이 최우선이라고 하고 있지만 내부적으로는 허탈감과 당혹감이 있습니다.

직무 정지됐지만 현직 시장인 만큼 계속 원인 파악하고 대응 고심하겠다는 분위기이고 오늘 오전에는 사고 현장 재방문, 김윤덕 국토장관에게 안전 최우선이라는 점 강조했다고 뒤늦게 공개했습니다. 울산시장 선거의 경우에는 단일화가 핵심 변수로 꼽힙니다. 민주당 김상욱 후보와 진보당 김종훈 후보의 단일화 과정에서 파열음이 커지고 있는데요. 조국혁신당이 중재에 나서기로 했다고 하는데, 어떻게 된 일이죠? 지난 주말 마무리 예정이던 진보진영 단일화 경선은 현재도 멈춰 서 있습니다. 민주당 김상욱 후





YTN24 / 🏆 2. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

6·3 지방선거 국회의원 재보궐선거 선거판세 여야 지도부 선거유세 국가 정상화 일 잘하는 지방정부 내란의 꿈 윤 어게인 내란

United States Latest News, United States Headlines