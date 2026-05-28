6·3 지방선거 여론조사 '블랙아웃' 기간 시작

6·3 지방선거 여론조사 결과가 공개되지 않아 후보들의 지지율이 갈등을 빚고 있는 것으로 나타났다.

28일 시작된 ' 블랙아웃 ' 기간 동안 여론조사 를 금지하는 조치가 이뤄지면서, 6·3 지방선거 와 국회의원 재보궐선거의 여론조사 결과가 공개되지 않고 있다. 하지만 여론조사 결과를 보는 사람들은 후보들의 지지율이 갈등을 빚고 있는 것으로 나타났다.

서울시장 선거에서 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보는 지지율이 조사기관에 따라 출렁이고 있는 것으로 나타났다. 문화일보와 엠브레인퍼블릭이 25~27일 조사한 결과, 정 후보와 오 후보가 모두 39%를 기록했다. 반면 동아일보와 리서치앤리서치가 24~26일 조사한 결과, 정 후보가 49.6%, 오 후보가 36.4%로 조사되었다. 두 후보 간의 격차는 13.2%포인트로 오차범위(±3.5%포인트)를 넘어섰다.

여야는 GTX와 서소문고가차도 붕괴 사고가 표심에 끼칠 파장을 예의주시하고 있으며, 서울시장 후보 티브이 토론회가 여론에 미칠 영향도 변수로 고려되고 있다. 부산시장과 대구시장 후보들에 대한 막바지 여론조사도 대체로 혼전 양상이다. 문화방송(MBC) 의뢰로 코리아리서치가 26~27일 조사한 결과, 전재수 민주당 부산시장 후보 지지율은 47%, 박형준 국민의힘 후보는 34%로 집계되었다. 반면 에이스리서치가 25~26일 조사한 결과, 김부겸 민주당 후보가 45.7%, 추경호 국민의힘 후보가 47.1%로 오차범위(±3.1%포인트) 내 접전으로 조사되었다.





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