중앙선관위가 6·3 지방선거 본투표일 전국 91개 투표소에서 발생한 투표용지 부족 사태와 관련해 대국민 사과를 했다. 조사 결과, 투표용지 인쇄비율을 60%에서 50%로 축소한 결정이 사무총장 전결로 이루어졌으며, 부족 상황 대비 가이드라인도 마련되어 있지 않아 신속한 대응이 어려웠던 것으로 드러났다. 지역별 준비 비율 차이로 인해 서울 일부 지역에서는 특히 심각한 용지 부족이 초래되었고, 보수 단체의 규탄 집회가 이어지고 있다.

6·3 지방선거 기간 중 중앙선거관리위원회에서 투표용지 부족 사태가 발생한 가운데, 해당 문제의 근본 원인이 된 투표용지 인쇄비율 축소 결정이 중앙선관위 전체 의결이 아닌 사무총장 전결 로 이루어진 사실이 뒤늦게 드러났다.

더불어민주당 임미애 의원실이 공개한 중앙선관위 보고서에 따르면, 중앙선관위는 지난해 12월 10일 사무총장 전결로 제9회 전국동시지방선거 종합관리지침을 개정하여 투표용지 인쇄매수 하한을 기존 선거인수의 60%에서 50%로 축소했다. 또한 같은 달 24일에는 선거정책실장 전결로 공직선거 절차사무편람도 개정되었으며, 투표용지 부족 상황 발생 시 대응 가이드라인은 전혀 마련되어 있지 않았다. 선관위는 보고서를 통해 구체적 기준 부재와 신속한 상황 전파 미흡을 문제로 지적하며 공식 사과를 하였으나, 이미 전국 91개 투표소에서 본투표 당일 투표용지가 조기 소진되는 사태가 벌어졌다.

지역별로는 서울 42곳, 경기 23곳, 인천 11곳 등 주로 수도권과 대구·부산 등지에서 집중 발생하였고, 투표용지 준비 비율도 지역마다 차이가 있어 송파·광진·성북·도봉 등 일부 구는 50%, 은평·강남은 55%, 종로·중구·마포·강동 등은 60%로 달랐다. 현재 보수 성향 단체들은 중앙선관위 앞에서 이번 사태를 규탄하는 집회를 지속하고 있으며, 중앙선관위 입구는 경비가 강화된 상태이다. 이번 사태로 인해 선거 관리의 신뢰도가 크게 훼손되었고, 시민들의 불편이 가중되는 결과를 낳았다. 한편 같은 날 에버랜드의 고향 큰고니 '여름이'가 낙동강 생태계 보전 덕분에 4600km를 비행하는 성과를 보였다는 소식도 함께 전해졌다





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6·3 지방선거 투표용지 부족 중앙선관위 사무총장 전결 인쇄비율 축소 임미애 의원 종합관리지침 개정 지역별 투표용지 차이 선관위 사과

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