6·3 지방선거, 경기도지사·인천시장 후보들 막판 총력전... 역대 최다 유권자 표심 잡기 위한 사투

6·3 지방선거를 하루 앞둔 가운데, 경기도지사와 인천시장을 놓고 여야 후보들이 선거구를 누비며 막판 선거운동을 펼쳤다. 1453만 명에 달하는 역대 최다 유권자가 참여하는 가운데, 각 후보들은 각자의 전략으로 표심을 호소했으며 사전투표율이 높아 본투표 turnout이 관건으로 꼽힌다.

6·3 지방선거 를 단 하루 앞둔 2일, 경기도지사 와 인천시장 자리를 두고 격돌하는 여야 후보들이 선거운동 종료 시한인 자정까지 선거구 전역을 누비며 막판 총력전을 펼쳤다. 이번 지방선거는 경기도와 인천을 합쳐 1453만 명에 달하는 역대 최다 유권자가 참여하는 대규모 선거로, 각 후보들은 표심을 잡기 위해 바쁜 일정을 소화했다.

더불어민주당의 추미애 후보는 경기 북부 의정부제일시장에서 시작해 남부의 성남·용인·이천 등지를 돌며 강행군을 이어갔다. 추 후보는 목이 잠기는 상황에서도 경기도 31개 시·군 민주당 후보의 당선을 강조하며 압도적 지지를 호소했고, 전날 발생한 한화에어로스페이스 폭발 사고를 애도하는 차원에서 확성기 연설을 자제하고 시민들과 직접 소통하는 방식을 선택했다. 마지막 유세는 수원 나혜석거리에서 도민들과 함께하며 마무리했다. 국민의힘의 양향자 후보는 '31시간 동안 31개 시·군 순회'를 슬로건으로 내세워 밤샘 유세에 돌입했다.

새벽 1시 부천 신중동역을 기점으로 광명·안양 등을 도보로 누비며 유권자들과 접촉을 늘렸고, 오전에는 양평·가평 등 경기 북·동부 지역에서 인프라 확충 공약을 발표했다. 또한 국회 기자회견에서 이재명 정부의 '반도체 클러스터 수도권 배제 시행령안'을 규탄하며 검증된 반도체 전문가로서의 정체성을 강조했다. 화성 동탄역 교차로에서 마지막 일정을 끝마친 양 후보는 K-반도체 벨트 핵심 기지에 대한 비전을 제시했다. 인천시장 후보들도 인천 전역을 순회하며 총력전을 벌였다.

민주당 박찬대 후보는 새벽 중구 영종도 운서역 출근 인사로 시작해 항공·물류 중심지에 맞춘 공약을 내세웠고, 남동구 뉴코아아울렛 인천점 앞 사거리와 구월동 등에서 집중 유세를 펼쳤다. 국민의힘 유정복 후보는 남동구에서 유세를 시작해 문학야구장 등 시민 밀집 지역을 방문하며 '천원 유니버스'와 '대한민국 제2도시' 완성 계획을 약속했으며, 인천시청이 있는 구월동에서 선거운동을 마무리했다. 소수 정당인 개혁신당 조응천 후보와 진보당 홍성규 후보, 국민연합 김현욱 후보 역시 마지막까지 표심 공략에 나섰다.

이번 선거에서는 경기·인천 지역에서 역대 최고 사전투표율이 기록되어 본투표 participation이 이어질지에 관심이 집중되고 있다. 여야 모두 '투표하면 이긴다'는 메시지를 통해 지지층의 투표장 결집을 최후의 순간까지 독려했다





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