6·3 지방선거 서울시장 후보 최종 유세, 오세훈·정원오 총력전…'계층이동 사다리' vs '시정 심판론'

6·3 지방선거 공식 선거운동 마지막 날, 오세훈 국민의힘 서울시장 후보와 정원오 더불어민주당 후보가 서울 전역을 누비며 마지막 유세를 펼쳤다. 오 후보는 청년과 포용 성장을 강조하며 '서울런' 지원 사례를 들며 계층이동 사다리 복원을 약속했고, 정 후보는 '오세훈 시정 심판론'을 내세우며 무능과 무책임을 비판하고 안전과 책임을 강조했다. 양 후보 모두 서울 25개 자치구를 순회하며 현장 민심과의 직접 소통에 주력했고, 각자의 비전과 경륜으로 유권자의 선택을 호소했다.

6·3 지방선거 공식 선거운동 마지막 날, 여야 서울시장 후보들은 서울 전역을 누비며 유세에 총력을 다했다. 국민의힘 오세훈 후보는 서대문구 신촌에서 청년 시민동행선거대책위원회와 함께 마지막 유세를 진행했다.

기초생활수급자 가정 출신인 서문민경 시민선대위원장은 무료 학습 플랫폼 '서울런'을 통해 대학에 합격하고 인생을 재설계할 수 있었다며 오 후보의 계층이동 사다리 복원 약속을 지지했다. 오 후보는 청년들에게 "자신 없는 약속은 하지 않는다. 4년만 더 달라"고 호소하며 포용 성장을 통해 청년들이 밝은 미래를 그릴 수 있는 글로벌 TOP 3 도시를 만들겠다고 강조했다. 그는 광화문 광장에서 도보 유세를 이어가고, '감사의 정원'에서 지지자들과 함께 애국가를 4절까지 완창하는 등 감정 어린 모습을 보였다.

오 후보는 이날 서울 25개 자치구 중 13개 지역을 순회하며 강행군을 펼쳤고, 정원오 후보를 향해 "서울은 초보운전자에게 맡길 연습코스가 아니다"라며 비전과 경륜으로 계속 발전시켜줄 것을 요청했다. 더불어민주당 정원오 후보는 '오세훈 시정 심판론'을 내세우며 총력전을 벌였다. 그는 17시간 30분 동안 서울 12개 자치구를 돌며 버스 기사, 노동자, 상인 등 현장 시민을 만나 지지를 호소했다. 국회에서 열린 민주당 구청장 후보들과의 합동 기자회견에서 정 후보는 "오세훈 후보의 무능, 무책임, 무사안일 10년에 대한 준엄한 심판이 있을 것"이라며 이번 선거가 "이재명 정부에 힘을 싣는 선거"라고 주장했다.

정 후보는 GTX 부실시공 문제를 언급하며 "사고가 나기 전 사고를 막는 것이 시장의 임무인데 '사고라도 났냐'고 반문하는 시장을 어떻게 해야 하는가"라고 비판했다. 그는 동대문 경동시장, 동묘벼룩시장, 용문시장 등 전통시장을 차례로 방문하고, 청계광장에서 '피날레 유세'를 열어 배우자 문혜정씨와 애국가를 부르는 등 가족과 민주당 지도부와의 단합된 모습을 강조했다. 송파구 복정역 환승센터에서 마지막 지지를 호소하며 "첫차로 출근하고 막차로 퇴근하는 분들까지 모든 일하는 시민이 존중받는 서울"과 "생명과 안전을 가장 중요시하는 서울"을 희망한다고 말했다.

양 후보는 모두 선거운동 마지막 날 서울 구석구석을 누비며 지지자들과 직접 소통하며 마지막까지 표심을 잡기 위해 노력했다. 오세훈 후보는 청년과 포용 성장을 키워드로 계층이동의 사다리 복원과 글로벌 도시 도약을 약속했고, 정원오 후보는 안전과 책임을 강조하며 현장 목소리를 대변하는 시장이 되겠다고 주장했다. 두 후보의 맞대결은 단순히 서울시장 한 자리를 둘러싼 경쟁이 아니라, 대한민국 정치지형과 미래 비전을 가르는 중요한 의미를 지닌 선거로 평가된다. 이번 지방선거는 저출생·고령화, 주택, 일자리 등 서울이 직면한 핵심 과제들에 대한 유권자의 선택이 직접적으로 영향을 미칠 수 있는 기회가 될 것이다.

두 후보의 최종 유세는 모두 서울의 다양한 주제와 현안에 대한 해법을 제시하며 유권자의 선택을 기다리는 모습으로 마무리되었다





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6·3 지방선거 서울시장 선거 오세훈 정원오 최종 유세 선거운동 계층이동 시정 심판론

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