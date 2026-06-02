6·3 지방선거 본 투표 하루 전, 여야 지도부 총력 유세전…충청과 전북·영남 등 격전지 집중

6·3 지방선거와 국회의원 재보궐 선거 본 투표를 하루 앞두고 여야 지도부가 주요 격전지를 돌며 총력 유세전을 벌이고 있습니다. 민주당은 정청래 대표와 한병도 원내대표 등이 전북과 강원, 서울 등에서 지지를 호소하며 내란 심판론을 강조하고 있습니다. 국민의힘 장동혁 대표는 충청과 경기, 송언석 원내대표는 부산과 경남을 집중 공략하며 정부 여당 심판 메시지를 계속 내고 있습니다. 양당 모두 승부처로 꼽히는 충청권에 공을 들였고, 민주당은 전북지사 선거와 서울시장 선거에서, 국민의힘은 대구·부산시장 선거와 부산 북갑 보궐선거에서의 결과에 따라 지도부 책임론이 불거질 수 있는 상황입니다. 개표는 내일 오후 6시 20분부터 시작되며, 접전지의 당선인 윤곽은 다음날 새벽 3~4시쯤 드러날 것으로 예상됩니다.

결전의 날이 하루 앞으로 다가왔습니다. 6·3 지방선거 와 국회의원 재보궐 선거 본 투표 를 하루 앞두고 여야 지도부는 주요 격전지를 돌며 그야말로 총력 유세전에 나섰습니다. 선거 상황 자세하게 알아보겠습니다.

먼저 민주당부터 전해드리겠습니다. 민주당 정청래 대표는 강원 정선에서 "힘 있는 정부 여당, 무한 책임지는 정부 여당"을 강조하며 유세를 벌였고, 오후 8시 서울 중구 청계광장에서 정원오 서울시장 후보와 함께 마지막 집중유세를 펼칩니다. 한병도 원내대표는 전북에 머무르며 이원택 민주당 전북지사 후보를 지원하고, 무소속으로 출마한 김관영 후보로의 당심 이탈을 막기 위해 집중하고 있습니다. 조승래 사무총장은 기자간담회에서 "김관영이 당선될 일도 없고 당선돼도 재선거가 치러질 것"이라며 압박했고, "전북 도민들이 이원택 민주당 후보를 선택할 것"이라고 믿는다고 거듭 강조했습니다.

국민의힘 장동혁 대표는 지지층 결집과 부동층 투표 독려를 위해 충청을 주로 공략하고 있습니다. 지난달 공식 선거 운동을 시작했던 '스윙보터' 충청권을 다시 찾은 장 대표는 충남 청양과 공주, 당진을 차례로 돌며 지원 유세를 벌이고 있습니다. 전국 선거의 가늠자인 중원 민심 공략과 충청권 최근 보수결집 흐름이 감지된다는 판단에 따른 것으로 보입니다. 경기 화성으로 이동해 시민들에게 지지를 호소한 뒤 오후 8시 30분쯤 충남 천안에서 막바지 집중 유세를 벌일 예정입니다.

이후 서울 홍대 앞과 종로 일대 등을 청년 선대위와 함께 도보로 돌며 유세할 계획입니다. 당의 투톱 송언석 원내대표는 부산과 경남을 돌며 지지층 결집과 투표 독려를 통해 지지를 호소하고 있습니다





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