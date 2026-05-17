6·3 지방선거 무투표 당선 역대 최대 규모 기록, 지역 독과점 구조와 민주주의 위기 진단

이번 6·3 지방선거에서 무투표 당선자가 역대 최대치를 기록하며 거대 양당의 지역 독과점 문제가 심화되고 있습니다. 지역정당 허용과 선거법 개정 등 제도적 대안 마련의 필요성을 심층 분석합니다.

다가오는 6·3 지방선거 를 앞두고 제도 도입 이후 무투표 당선 자가 역대 최대 규모로 발생할 것이라는 전망이 나와 충격을 주고 있습니다. 중앙선거관리위원회가 최근 후보 등록 접수 결과를 바탕으로 발표한 내용에 따르면, 이번 지방선거 에서 무투표 선거구는 총 307곳에 달하며 후보자는 513명으로 집계되었습니다.

이들 중 무려 504명이 투표 절차 없이 당선될 것으로 예상되는데, 이는 4년 전 기록했던 최대치인 후보자 508명, 당선자 490명을 훌쩍 뛰어넘는 수치입니다. 구체적인 내역을 살펴보면 기초단체장 3명을 비롯해 광역의원 108명, 기초의원 305명이 경쟁 없이 의석을 확보하게 됩니다. 특히 경기 시흥시장 후보로 나선 임병택 더불어민주당 후보가 대표적인 사례로 꼽히며, 사실상 무투표 3선 성공이 유력한 상황입니다. 현행 공직선거법에 따르면 경쟁자가 없는 무투표 선거구의 후보자들은 등록이 완료되는 즉시 모든 선거 운동이 엄격히 금지됩니다.

이는 거리 유세는 물론이고 선거 공보물 발송, 전화나 온라인을 통한 홍보 활동까지 모두 차단됨을 의미하며, 이미 설치한 현수막조차 모두 철거해야 하는 강력한 제한입니다. 임병택 후보는 인터뷰를 통해 상대 후보의 특성에 맞춰 준비했던 다양한 디자인의 공보물을 배포하지 못하게 된 점에 대해 깊은 아쉬움을 토로했습니다. 당선이라는 결과는 기쁘지만, 주민들에게 자신의 성과와 향후 공약을 알릴 기회가 원천 봉쇄된 점이 민주주의 관점에서 매우 안타깝다는 입장입니다.

또한 그는 국민의힘이 후보를 냈어야 했다고 지적하며, 민주당이 영남 지역에, 국민의힘이 호남 지역에 최대한 후보를 내어 경쟁 체제를 구축하는 것이 공당으로서 마땅히 가져야 할 도리라고 강조했습니다. 전문가들은 이러한 무투표 당선자의 급증 배경에 영남과 호남을 중심으로 고착화된 거대 양당의 독과점 구조가 자리 잡고 있다고 분석합니다. 실제로 전남과 광주 지역의 무투표 후보자는 지난 선거보다 17명이나 증가한 80명에 이르렀으며, 대구와 경북 지역 역시 약간의 감소세는 보였으나 여전히 70명의 후보가 투표 없이 당선되는 경로를 걷게 되었습니다.

전북대학교 정치외교학과의 이선우 교수는 양당 독과점 체제 아래에서 국민의힘은 호남에, 민주당은 영남에 후보를 내지 않는 전략을 취하면서 공당이 가져야 할 책임정치의 가치가 심각하게 약화되고 있다고 비판했습니다. 이는 특정 지역에서 특정 정당의 후보가 출마하는 것만으로 당선이 보장되는 기형적인 구조를 만들어내며, 결과적으로 유권자의 선택권을 박탈하는 결과를 초래하고 있습니다. 이러한 지역 독과점 문제를 해결하기 위한 실질적인 대책으로 지역정당의 허용 제도가 강력하게 거론되고 있습니다.

현재의 정당법은 전국적인 조직을 갖춘 전국정당만을 인정하고 있어 지역 특성에 맞는 작은 정당들이 성장하기 어려운 구조입니다. 국민대학교 정치외교학과의 장승진 교수는 지방선거에서만큼은 지역 현안에 집중하여 거대 양당을 견제할 수 있는 호남민주당이나 영남보수당과 같은 지역 정당이 허용되어야 한다고 주장합니다. 그렇게 된다면 단순한 이념이나 가치 대립보다는 구체적인 지역 정책을 중심으로 경쟁하게 되어 지역 독과점 문제를 완화할 수 있다는 논리입니다. 실제로 국회에서는 이광희 의원 등이 지방선거에 한해 지역정당을 허용하는 법안 발의를 준비하며 제도적 변화를 꾀하고 있습니다.

이 의원은 2인 선거구가 무투표 당선의 시발점이 되고 이것이 지역주의를 더욱 강화한다고 분석하며, 일본이나 영국의 성공 사례를 들어 한국에서도 지역정당이 자리 잡을 토대가 충분하다고 역설했습니다. 하지만 제도적 장벽은 여전히 높습니다. 2023년 10월 헌법재판소는 정당 등록 요건인 5개 이상 시·도당 확보 기준이 합헌이라고 결정하며 지역정당 설립에 제동을 걸었습니다. 이에 대해 참여연대 등 시민사회단체는 헌법재판관 과반수가 위헌성을 인정했음에도 결정 요건에 미치지 못해 기각된 점을 지적하며, 지역의 생생한 목소리를 담아낼 수 있도록 정당법을 즉각 개정해야 한다고 요구하고 있습니다.

선거 현장에서는 무투표 당선으로 인해 유권자가 후보자가 누구인지조차 알지 못하는 이른바 깜깜이 상황에 대한 우려가 매우 큽니다. 선관위 관계자 또한 유권자가 투표용지에서 당선자의 이름을조차 확인하지 못하는 상황이 반복되는 것은 심각한 문제라고 지적했습니다. 결국 선거법 개정을 통한 찬반투표제 도입이나 중대선거구제 확대와 같은 근본적인 제도 개선이 이루어져야만 지역 민주주의의 실종을 막고 유권자의 알 권리를 온전히 보장할 수 있을 것입니다





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무투표 당선 지방선거 지역정당 양당제 선거법 개정

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