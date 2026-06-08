6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 수사 본격화…경찰, 선관위 관계자 고발 조사 착수

6·3 지방선거 과정에서 발생한 투표용지 부족 사태와 관련, 시민단체가 제기한 직무유기 및 직권남용 혐의 고발에 따라 경찰이 본격적인 수사에 착수했습니다. 서울 송파 등 전국 50개 투표소에서 실제로 투표용지가 부족했고, 일부에서는 투표가 중단되거나 투표함 반출이 지연되는 사태가 발생했습니다. 시민들은 재선거를 요구하며 집회를 이어가고 있으며, 대통령이 합동수사본부 구성을 지시하는 등 수사가 본격화되고 있습니다.

6·3 지방선거 와 관련하여 중앙선거관리위원회 가 투표용지 부족 사태를 일으킨 데 대해 본격적인 수사가 진행되고 있습니다. 서울경찰청 광역범죄수사대는 8일 노태악 중앙선거관리위원장 등을 직무유기 등의 혐의로 고발한 시민단체 관계자를 소환 조사했습니다.

고발인인 서민민생대책위원회 김순환 사무총장은 노 위원장의 임기가 이미 만료된 상황에서 사퇴로 마무리하려는 것은 국민을 기만하는 것이라고 주장하며, 투표용지 예산을 확보하고도 실제 배부는 훨씬 적게 한 것은 횡령에 해당한다고 규정했습니다. 서민위는 선관위 관계자들을 직권남용 및 직무유기 혐의로 고발했고, 노 위원장과 허철훈 사무총장은 5일 동반 사퇴한 상태입니다.

투표용지 부족 문제는 당초 알려진 것보다 광범위했습니다. 3일 투표일 당시 서울 송파 12개소, 강남·광진 각 1개소 등 14개소에서 문제가 보고되었으나, 선관위 발표에 따르면 추가 투표용지를 송부한 투표소는 전국 67개소에 달했고 이 중 50개소에서 실제로 용지가 모자랐습니다. 22개 투표소에서는 투표가 일시 중단되기도 했으며, 서울 송파구 잠실7동 제2투표소의 투표함은 개표가 이틀 지난 5일 오전에야 반출되어 늦은 개표가 이루어졌습니다. 이에 시민들은 올림픽공원 앞에서 집회를 이어가며 재선거를 요구하고 있습니다.

경찰은 고발인 조사를 시작으로 선관위의 투표용지 배급 기준 준수 여부와 의사결정 과정 전반을 조사할 예정이며, 당시 실무자들에 대한 참고인 조사도 곧 실시될 것입니다. 이재명 대통령은 검찰·경찰이 참여하는 합동수사본부를 구성해 사태를 철저히 규명하라고 지시했고, 경찰 광역범죄수사대 인력은 곧 꾸려질 합수본에 파견될 것으로 보입니다





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6·3 지방선거 투표용지 부족 중앙선거관리위원회 노태악 서민민생대책위원회

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