6·3 지방선거 투표용지 부족 사태, 대학가로 확산... 전국 총학생회 잇단 규탄 성명

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 대해 전국 대학 총학생회가 중앙선관위를 규탄하는 성명을 잇따라 발표했습니다. 전국총학생회협의회는 참정권 침해와 직무 유기를 강력 규탄했으며, 서울대·경희대 등 주요 대학도 성명을 통해 진상 규명과 재발 방지를 촉구했습니다.

서울대학교 정문 앞에서 시작된 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태의 여파가 전국 대학가로 번지고 있다. 주요 대학 총학생회 들이 잇따라 규탄 성명을 발표하며 집단 대응에 나서는 가운데, 전국 100여 개 대학 총학생회 연대체인 전국총학생회협의회(전총협)는 5일 ' 중앙선거관리위원회 의 참정권 침해 와 직무 유기를 강력히 규탄한다'는 제목의 성명을 발표했다.

전총협은 성명에서 "선거를 관리하는 헌법 기관이 국민의 한 표를 온전히 보장하지 못하는 것은 국민주권에 대한 중대한 책무 방기이자 도전"이라며 "국민이 어렵게 지켜온 참정권을 강탈한 것"이라고 비판했다. 특히 이들은 선관위가 사태의 심각성을 인식하지 못하고 축소·은폐하려는 태도를 보였다고 지적하며, 진상 규명과 책임자 처벌, 재발 방지 대책 마련을 촉구했다. 서울대 단과대학생회장연석회의는 '피로 싹틔운 민주주의의 꽃을 시들게 하려는가'라는 성명을 통해 "참정권을 보장할 책무를 지는 중앙선거관리위원회가 오히려 시민들의 투표 의지를 저해했다"고 강조했다.

이어 "투표용지 부족 사태의 경위와 원인을 투명하게 진상 규명해야 하며, 선거 과정의 신뢰를 실추시킨 관련자에 책임을 물어야 한다"며 "선관위는 선거 준비 절차 전면을 점검하고 실효성 있는 재발 방지 대책을 마련해야 한다"고 촉구했다. 경희대 총학생회는 전날 밤 "선관위의 참정권 침해 및 선거 관리 파행을 규탄한다"며 "주권을 도둑맞은 청년들의 분노를 외면한 채 사태를 축소하고 덮으려는 선관위의 기만을 결코 좌시하지 않을 것"이라고 밝혔다.

한국외대는 "선거는 민주주의의 요체이자 주권을 실현하는 가장 본질적인 절차"라면서 "민주주의의 문을 지켜야 할 선거관리기관이 오히려 대의민주주의의 절차적 기반을 흔들었다"고 비판했다. 연세대·고려대·서강대·성균관대·동국대 등도 총학생회 또는 비상대책위원회 명의의 성명을 잇따라 발표했다. 고려대와 서강대 총학생회는 서울 주요 사립대 총학생회 연대체인 한국대학총학생회공동포럼 등이 주최하는 기자회견에 참석하기로 했다. 다만 이번 성명 대부분에는 재선거 요구가 포함되지 않았다.

대학가 내부에서도 재선거 실시 여부를 두고 의견이 엇갈리는 데다, 자칫 부정선거 음모론에 동조하는 것으로 비칠 수 있다는 우려가 반영된 것으로 알려졌다. 반면 대학생 온라인 커뮤니티 에브리타임 등에서는 재선거 찬반을 묻는 투표가 잇따라 올라오고 있다. 중앙선거관리위원회에 따르면 지난 3일 서울 송파구 잠실 일대 12개 투표소와 강남구 1개 투표소, 광진구 1개 투표소에서 준비된 투표용지가 부족해 투표에 차질을 빚었다. 특히 송파구 잠실7동 제2투표소 앞에서는 사흘째 시위대와 선관위 직원 간 대치 상황이 벌어졌고, 5일 오전 경찰 기동대가 투입되고서야 투표함이 반출됐다.

이 사태는 단순한 행정 실수를 넘어 국민의 기본권인 참정권을 침해한 중대한 사건으로, 선거 관리 시스템의 전면적인 재검토가 필요하다는 목소리가 높아지고 있다. 대학생들은 민주주의의 근간을 흔든 선관위의 책임을 묻고, 재발 방지를 위한 구체적인 대책을 요구하며 목소리를 높이고 있다





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투표용지 부족 참정권 침해 대학 총학생회 중앙선거관리위원회 6·3 지방선거

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