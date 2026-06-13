6·3 지방선거 투표용지 부족 규탄 개표소 봉쇄 시위, 서울 올림픽공원에서 계속

서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 규탄하는 '개표소 봉쇄 시위'가连长 대한 가운데, 경찰 비공식 집계로 약 1만2천명이 참여했다. 시위는 고령층 참가자가 많고 부정선거 의혹 제기에 집중되며 장기화되고 있으며, 푸드트럭 등 지원 시설도 등장했다. 황교안 자유와혁신 대표와 전한길 전 강사 등도 현장을 찾아 참가자들을 독렵했다. 경찰은 핸드볼 여성 유소년 국가대표팀 소지품 무단 수색 사건 수사에 착수했고, 대한체육회 산하 체육단체와 유승민 회장은 15일 기자회견을 열어 피해 상황을 발표할 예정이다.

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 규탄하는 ' 개표소 봉쇄 시위 '가 이어진 12일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 참가자들이 구호를 외치고 있다. 연합뉴스 취재를 종합하면 토요일인 이날 오후 7시 기준 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 주변에는 경찰 비공식 추산 약 1만2천명이 집결했다.

서울시 실시간 도시 데이터에 따르면 올림픽공원 내 현재 인구는 2만6천∼2천8백명 수준이다. 지난주 주말 최대 3만명이 집결했던 현장은 이번 주중 참가자가 수천명대로 줄기도 했다. 특히 평일 참가자 상당수는 60대 이상 고령층이었고, 집회 발언도 부정선거 의혹 제기에 집중됐다. 시위가 장기화하면서 푸드트럭과 커피차, 의료봉사 부스 등도 등장했다.

이날 현장에서는 황교안 자유와혁신 대표와 전한길 전 한국사 강사 등 부정선거를 주장해온 이들이 오전부터 시위 참가자들을 독려하는 모습도 목격됐다. 한편 경찰은 핸드볼 여성 유소년 국가대표팀의 소지품을 무단 수색한 '잠실 개표소 시위' 참가자들에 대해 수사에 착수했다. 시위대의 핸드볼경기장 봉쇄로 사무실에 들어가지 못하고 있는 대한체육회 산하 9개 체육단체와 유승민 대한체육회장은 오는 15일 기자회견을 열고 피해 상황과 업무 정상화 필요성 등을 밝힐 예정이다





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6·3 지방선거 투표용지 부족 개표소 봉쇄 시위 서울 올림픽공원 대한체육회

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