6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐선거 사전투표 첫날, 전국서 북적이는 투표소

6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐선거 사전투표 첫날인 29일, 전국 각지 사전투표소에 시민들이 몰려 높은 투표율을 기록하며 성황을 이뤘다.

6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐선거 의 사전투표 첫날인 29일 전국 각지의 사전투표 소는 본 투표일 전에 미리 투표하려는 유권자들로 북새통을 이뤘다. 이른 아침 서울 중구 소공동행정복합센터 투표소에는 출근 전 투표를 하려는 직장인들이 길게 줄을 섰으며, 서둘러 뛰어가는 모습도 보였다.

강남구 역삼1동주민센터 투표소에는 점심시간을 이용해 다양한 복장의 시민들이 몰려, 낮 12시에는 줄이 주민센터 밖까지 이어졌다. 투표를 마친 시민들이 서로를 격려하는 모습도 눈에 띄었다. 중앙선거관리위원회에 따르면 오후 4시 기준 사전투표율은 9.25%로, 전체 유권자 4464만 9908명 중 412만 9131명이 투표를 마쳤다. 이는 2022년 지방선거의 같은 시간대 투표율 8.22%보다 1.03%p 높은 수치다.

사전투표는 29일과 30일 이틀간 오전 6시부터 오후 6시까지 가능하며, 신분증을 지참하고 주소지와 상관없이 전국 어느 사전투표소나 방문할 수 있다. 사전투표소 위치는 중앙선거관리위원회 누리집이나 포털 사이트에서 확인할 수 있다. 이날 전국 곳곳에서는 삼일공업고등학교 학생들이 투표확인증을 들고 인증사진을 찍는 등 다양한 연령대의 시민들이 투표에 참여하는 모습이 공개되었다. 이러한 높은 사전투표율은 유권자들의 정치적 관심이 높아지고 있음을 반영하며, 본 투표일의 최종 투표율에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대된다.

사전투표 제도는 바쁜 일정으로 인해 본 투표일에 투표가 어려운 유권자들에게 편의를 제공하여 투표 참여를 확대하는 중요한 수단이다. 이번 선거는 지방행정과 국회의원의 보궐선거가 동시에 진행되는 만큼 유권자들의 선택이 지역과 국가 정치 지형에 미칠 영향에 주목이 casa





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