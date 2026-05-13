6·3 지방선거의 새로운 패러다임: 디지털 소통과 개성 넘치는 홍보 전략의 진화

지방선거 후보들이 쇼츠, 온라인 플랫폼, 파격적인 시각적 브랜딩 등 MZ세대와 일반 유권자의 시선을 끌기 위한 혁신적인 디지털 및 아날로그 캠페인을 펼치고 있다.

과거의 선거운동이 거리의 현수막을 도배하고 확성기를 통해 후보의 목소리를 높이던 양적 경쟁의 시대였다면, 다가오는 6·3 지방선거 의 풍경은 질적 변화와 디지털 전환이라는 거대한 흐름 속에 놓여 있다.

이제 유권자들은 단순히 거리에서 마주치는 후보의 얼굴보다는 스마트폰 화면 속에서 전달되는 짧고 강렬한 메시지에 더 민감하게 반응한다. 이러한 시대적 변화에 발맞춰 이번 선거에 나서는 후보들은 저마다의 개성을 담은 혁신적인 홍보 전략을 구축하며 표심 잡기에 총력을 기울이고 있다. 특히 최근 전 세계적으로 유행하고 있는 쇼트 폼 콘텐츠의 도입은 선거 캠페인의 패러다임을 완전히 바꾸어 놓고 있다. 1분에서 2분 내외의 짧은 영상은 복잡한 공약을 단순명료하게 압축하여 전달할 수 있을 뿐만 아니라, 후보자의 인간적인 면모나 친근한 이미지를 빠르게 각인시키는 데 최적의 도구로 활용되고 있다.

구체적인 사례를 살펴보면 대전시장 예비후보들의 행보가 눈에 띈다. 더불어민주당의 허태정 예비후보는 골목상권의 숨은 맛집을 탐방하거나 지역 주민들과 스스럼없이 어울리는 일상을 쇼트 폼 영상으로 제작해 공개하며 민생 중심의 이미지를 구축하고 있다. 이는 권위적인 정치인의 모습에서 벗어나 시민의 삶 속에 깊숙이 들어와 있다는 인상을 심어주려는 전략으로 풀이된다. 반면 국민의힘 이장우 예비후보는 보다 성과 중심의 전략을 택했다.

그는 지난 재임 기간 동안 거둔 구체적인 성과와 핵심 공약들을 약 40여 개의 쇼트 폼 영상으로 세분화하여 제작했다. 한화이글스 야구장의 규모 결정 이유부터 꿈돌이 캐릭터를 통한 경제적 효과, 방위사업청 유치 과정과 독일 머크사의 대전 유치 배경까지, 자칫 지루할 수 있는 행정적 성과들을 짧은 영상 콘텐츠로 가공해 유권자들이 쉽고 빠르게 이해할 수 있도록 했다. 이는 정보 소비의 호흡이 짧아진 현대 유권자들에게 콘텐츠 경쟁력이 곧 정치적 경쟁력이라는 점을 정확히 꿰뚫어 본 접근이라고 할 수 있다. 이러한 디지털 소통의 흐름은 충청권의 다른 지역에서도 빠르게 확산되고 있다.

충북지사 선거에 나선 더불어민주당 신용한 예비후보와 국민의힘 김영환 예비후보 역시 전통시장과 지역 곳곳을 누비는 짧은 영상들을 통해 도민들과의 접점을 넓히고 있다. 이는 이제 유튜브나 틱톡, 인스타그램 릴스와 같은 플랫폼이 단순한 소셜 미디어를 넘어, 후보자의 가치관과 역량을 검증하는 중요한 정치적 심판대로 작동하고 있음을 보여준다. 하지만 디지털 기술의 활용만이 능사는 아니다. 국민의힘 김태흠 충남지사 예비후보는 아날로그적인 신뢰 구축 방식인 정책 협약에 집중하고 있다.

그는 충남도 내 15개 시장 및 군수 예비후보들의 사무실을 직접 방문하여 구체적인 정책 공약을 체결하는 행보를 보였다. 특히 지천댐 건설과 같은 지역의 핵심 현안을 공약으로 내걸며, 지역 간의 유기적인 협력 체계를 구축함과 동시에 유권자들에게 공약 실천에 대한 강한 확신을 심어주는 전략을 구사하고 있다. 또한, 기술적 플랫폼을 통한 직접 소통의 창구를 마련한 사례도 주목할 만하다. 더불어민주당 김제선 대전 중구청장 예비후보는 자신만의 전용 온라인 플랫폼인 김제선.com을 개설하여 주민들과의 소통 방식을 혁신했다.

이 사이트 내에는 후보자가 직접 주민의 요청에 응답하는 중구직통 서비스와 주민들이 직접 의견을 개진하는 주권자가 바란다 등의 메뉴를 구성하여, 일방적인 공약 발표가 아닌 쌍방향 소통의 장을 마련했다. 이는 주민들이 부르면 언제든 달려가겠다는 후보자의 의지를 디지털 공간에 구현한 것으로, 온라인 플랫폼이 단순한 홍보 수단을 넘어 민원 접수와 정책 제안의 창구로 진화했음을 보여준다. 마지막으로 시각적 이미지를 활용한 브랜딩 전략 역시 돋보인다. 국민의힘 서철모 대전 서구청장 예비후보는 자신의 이름에서 착안해 철모를 쓰고 유권자들을 만나는 파격적인 시도를 하고 있다.

행정고시 출신이라는 엘리트 이미지에 안주하지 않고, 철모라는 소품을 통해 강인한 일꾼이자 묵묵히 현장을 누비는 실행가로서의 이미지를 부각시킨 것이다. 이는 유권자들에게 후보자의 이름을 각인시키는 동시에, 어렵고 딱딱한 정치인의 모습이 아닌 기억하기 쉬운 캐릭터를 구축함으로써 심리적 거리감을 좁히는 효과를 거두고 있다. 종합해 볼 때, 이번 지방선거의 홍보 전략은 디지털 기술의 정교한 활용과 인간적인 유대감 형성이라는 두 가지 축이 조화를 이루며 진화하고 있다.

이제 선거는 누가 더 많은 현수막을 붙이느냐의 싸움이 아니라, 누가 더 유권자의 마음을 움직이는 매력적인 콘텐츠를 생산하고 진정성 있는 소통 창구를 제공하느냐의 전쟁으로 변모했다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

지방선거 쇼트폼 선거전략 디지털소통 유권자공략

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

할 말은 하는 MZ 세대?...연차 사용 결과는 '충격'눈치 덜 볼 것이란 인식이 강한 'MZ 세대' / 정작 MZ 세대 55.1%는 6일 미만 연차 사용 / 주장이 강한 'MZ 세대'도 휴가 쓰기 어려운 현실?

Read more »

장소희 작가, '뻔한 MZ 말고, 펀한 MZ 되기' 출간장소희 작가, '뻔한 MZ 말고, 펀한 MZ 되기' 출간 장소희 뻔한MZ말고펀한MZ되기 장재완 기자

Read more »

'MZ, 부모보다 빨리 늙는다'…당뇨∙고혈압 증가 5060 압도 [MZ 가속 노화]지난해 20, 30대의 당뇨병 진료환자는 13만1846명으로 10년 전(2012년, 7만5868명)보다 74% 늘었다. 하지만, 증가율은 10년간 50~60대에서 당뇨는 69%(20~30대 73%), 고혈압은 33%(20~30대 45%) 환자가 늘었다. 건보공단 통계에 따르면 20~30대 퇴행성 관절증 환자는 10년 전 16만4636명에서 지난해 20만2198명으로 22% 늘었는데, 같은 기간 25% 늘어난 50~60대 관절증 환자와 비슷한 증가 속도다.

Read more »

'갓생' 사는 MZ 암 발병률 사상 최고…충격의 건강검진 결과 [MZ 가속 노화]대한고혈압학회가 지난해에 발표한 ‘2022 고혈압 팩트시트(Fact Sheet)’에 따르면 20~30대 고혈압 환자의 질환 인지율은 19%였다. 강재헌 강북삼성병원 가정의학과 교수는 '고지혈증ㆍ당뇨병ㆍ고혈압 같은 질환들은 지속될 경우 10~20년 동안 서서히 전신에 동맥경화를 유발한다'며 '처음에는 동맥경화가 있어도 큰 문제가 없다가 많이 진행되면 혈관이 잘 막히거나 터진다'고 설명했다.

Read more »

성인병 앓는 MZ '난임 걱정'…불임 36%가 30대 초반이었다 [MZ 가속노화]연령별로 보면, 지난해 불임 환자 중 30대 초(30~34세) 환자가 36.1%로 가장 큰 비중을 차지했다. 국민건강보험공단 자료에 따르면, 2012년 다낭성 난소증후군으로 진료 받은 20~30대는 2만527명에 불과했지만, 지난해엔 5만6645명으로 늘었다. 건보공단이 전혜숙 의원실에 제출한 ‘남성 불임 진료현황’에 따르면, 남성 불임 환자는 2018년 7만8370에서 지난해 8만5713명으로 10%가량 늘었다.

Read more »

MZ '눈 침침, 폰 글자 키웠어요'…퇴행성 관절염도 23% 늘었다 [MZ 가속노화]20~30대 퇴행성 관절염 환자의 증가세도 심상찮다. 건보공단에 따르면 2012년 16만4636명이던 20~30대 퇴행성 관절염 환자는 지난해 20만2198명으로 약 23% 늘었다. 절대 숫자로 보면 50~60대 환자 수가 훨씬 많지만 중장년층이 앓는 줄만 알았던 퇴행성 관절염 환자의 증가 속도가 20~30대나 50~60대나 큰 차이가 없는 것이다. - 가속노화,녹내장,녹내장 환자,녹내장 의심,퇴행성 관절염,2030 노화,2030 관절염

Read more »