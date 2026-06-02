6·3 지방선거 D-1, 민주당 정청래·한병도 전북·강원·서울 '전략적 요충지' 총력 유세

더불어민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장과 한병도 공동 상임선대위원장이 6·3 지방선거를 하루 앞두고 강원 영월, 전북, 서울 등 전략적 요충지에서 막판 지원 유세를 펼쳤다. 정 위원장은 우상호 강원도지사 후보, 박선규 영월군수 후보, 정원오 서울시장 후보 등에 대한 지지를 호소하며 '감옥 3인방' 비판과 함께 국가 정상화를 강조했다. 한 위원장은 전북에서 이원택 후보 지지를 호소하며 '예산 보증 수표'라고 표현했고, 양측 모두 투표 독려에 최선을 다할 것을 다짐했다.

6·3 지방선거 를 하루 앞둔 6월 2일, 더불어민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장과 한병도 공동 상임선대위원장은 당내 투톱으로서 강원·수도권과 전북으로 나뉘어 전략적 요충지에 대한 막판 유세를 벌였다.

정청래 위원장은 이날 강원도 정선에서 최승준 정선군수 후보 유세를 지원한 데 이어 영월군 농협사거리에서 우상호 강원도지사 후보와 박선규 영월군수 후보의 지원 유세를 펼쳤다. 정 위원장은 유세에서 이명박, 박근혜, 윤석열 전 대통령을 '감옥 3인방'으로 지칭하며, "이 감옥 3인방이 아무리 해도 소용없다는 것을 보여줘야 한다"면서 국가 정상화와 일 잘하는 지방정부를 위해 민주당 광역단체장 후보들에 대한 지지를 호소했다. 그는 특히 험지에 출마한 김부겸 대구시장 후보를 두 차례나 언급하며 집중적인 지지를 부탁했다.

서울에서는 청계광장에서 열린 정원오 서울시장 후보의 마지막 유세에 참석해 지지를 호소했고, 투표 독려에 최선을 다할 것을 다짐했다. 한병도 위원장은 전북특별자치도를 방문해 익산 노인종합복지관, 현대자동차 전주공장, 완주 전북혁신도시, 국립한국농수산대학교 일대를 돌며 이원택 전북지사 후보 지지를 호소했다. 한 위원장은 기자회견에서 "이 후보가 전북지사가 되면 민주당은 이원택의 '예산 보증 수표'가 되겠다"며 "전북을 살리고, 도민의 자존심을 세울 진짜 일꾼은 이 후보"라고 강조했다. 민주당 텃밭인 전북에서 무소속 김관영 후보와의 박빙세가 이어지자 총력전에 나선 모습이다.

정청래 대표는 전북 지역에 선거운동 기간 단 한 차례만 방문한 배경에 대해, 오히려 표심을 자극할 수 있다는 판단에 따른 것으로 해석된다. 이번 지방선거에서 강원과 서울, 전북은 당의 상징적 승부처로 분류된다. 정 위원장은 "진인사대천명"의 심정으로 마지막 순간까지 투표 독려 운동을 하겠다며, 선거운동은 자정에 끝나지만 투표 마감 시간인 오후 5시 59분 59초까지 최선을 다하겠다고 밝혔다. 양당은 최종 유세를 통해 지지층을 최대한 결집시키려 했으며, 민주당은 집권 여당에 대한 심판론을, 국민의힘은 안정성과 일하는 정부를 강조하며 맞섰다.

이번 선거의 개표 결과는 중간평가 성격으로 여야 정치 지형에 중대한 영향을 미칠 것으로 예상된다





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6·3 지방선거 정청래 한병도 우상호 이원택 정원오 김부겸 전북지사 강원도지사 서울시장 지방선거 유세 투표 독려

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