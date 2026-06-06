6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 항의 시위 이틀째…잠실 개표소 봉쇄 지속

서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 진행 중인 재선거 요구 시위는 투표용지 부족으로 인한 선거 관리 실수에 대한 분노에서 비롯되었다. 시민들은 개표소를 봉쇄하고 투표함 반출을 막으며, 선관위에 항의하고 있다. 경찰과 시위대 사이에 큰 충돌은 없었으나, 주말까지 시위가 이어질 가능성이 있다.

지난 6일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 항의하며 재선거를 요구하는 시민들의 시위가 이틀째 계속되고 있다. 이번 사태는 지방선거에서 중대한 투표지 부족 문제가 발생하자 시민들이 분노하여 촉발된 것으로, 개표소가 봉쇄되고 선거관리위원회 직원들이 개표소에서 철수하는 상황이 벌어졌다.

연합뉴스는 선관위 직원들이 빠져나가 개표소에 보안 직원들만 남아 있다고 보도하며, 투표함이 관리자 없이 방치될 경우 직무 해태 논란이 있을 수 있다고 지적했다. 개표는 5일 오후 3시쯤 종료되었지만 일부 시위 참가자들이 표를 자의로 반출할 수 있다며 선관위 직원들의 출입을 막아왔고, 선관위 관계자는 개표소 내부 직원 존재 여부를 밝힐 수 없다는 입장을 내놓았다. 6일 오후 5시 30분 기준 경찰 비공식 추산으로 약 1만명이 경기장 일대에 모였으며, 참가자들은 태극기를 흔들며 재선거 구호를 외치고 애국가를 부르며 투표함의 반출을 감시하고 있다.

경찰은 기동대를 투입하고 일부 입구를 봉쇄하며 대응 중이며, 근무 교대 과정에서 일부 시비가 있었으나 큰 충돌은 발생하지 않았다. 시위에는 20~30대 젊은 층이 주를 이루며, 부정선거를 주장해온 자유와혁신 황교안 대표와 이영돈 PD 등도 참석했다. 현장에서는 음료, 먹거리, 부채, 보조배터리 등 지원 물품이 무료로 배부되고 있으며, '전국의 애국 시민이 사비로 보낸 물품'이라는 안내문이 붙어 있다. 이번 시위는 잠실7동 투표함이 개표소로 이송된 5일 오전 10시쯤 시작되어, 경찰 개입이 없을 경우 주말 내내 지속될 가능성이 있다.

이번 투표용지 부족 사태는 선거 관리 시스템의 중대한 실수가 원인으로 지목되며, 시민들은 투표의 무효화와 재선거를 요구하고 있다. 한편 선관위는 이에 대한 직접적인 입장을 내놓지 않고 사실 확인을 거부하며 상황을 주시하고 있다. 시위가 장기화되면서 지역 사회의 혼란과 안전 문제도 제기되고 있다





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6·3 지방선거 투표용지 부족 재선거 요구 잠실 개표소 봉쇄 선거관리위원회

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