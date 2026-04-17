6·3 지방선거 선거제 개편 합의: 광역 비례대표 확대, 중대선거구제 시범 도입

더불어민주당과 국민의힘이 6·3 지방선거와 관련하여 광역의원 비례대표 비율을 14%로 확대하고, 전남광주통합특별시 4개 광역의원 선거구에 3∼4인 중대선거구제를 시범 도입하는 등의 내용을 담은 합의문을 발표했다. 또한 기초의원 중대선거구제 시범 지역 확대 및 시도당 산하 지역 사무소 설치 허용 내용도 포함되었다. 이번 합의는 32년 만의 광역 비례대표 비율 확대와 최초의 광역의원 중대선거구제 시행이라는 점에서 의미를 가지지만, 일부 진보 정당들은 '기득권 야합'이라며 반발하고 있다.

천준호 더불어민주당 원내운영수석부대표와 유상범 국민의힘 원내운영수석부대표는 17일 국회에서 양당 국회 정치개혁특별위원회( 정개특위 ) 간사들과 함께 회동한 뒤 6·3 지방선거 와 관련한 합의문을 발표했다. 이번 합의의 주요 내용은 △현행 10%인 광역의원 비례대표 비율을 14%로 확대 △전남광주통합특별시 광역의원 선거구 중 4곳에 3∼4인 중대선거구제 도입 등이다. 또한, 기초의원 3∼4인 중대선거구제 시범 지역을 2022년 11곳에서 2026년 27곳으로 확대하고, 시도당 산하 당협위원회 또는 지역위원회에 사무소 1개소 설치를 허용하는 내용도 포함되었다. 여야는 이날 정개특위 법안소위와 전체회의를 열어 관련 법안들을 신속히 처리하여 본회의 표결까지 마칠 예정이며, 본회의 처리는 늦은 밤이 될 것으로 예상된다. 이번 광역의원 비례대표 비율 확대는 1994년 제도 도입 이후 32년 만에 처음 있는 일이다.

당초 민주당은 광역의원 비례대표 비율을 최소 15%에서 최대 30%까지 늘리자고 주장했으나, 국민의힘의 반대로 인해 14%로 합의가 이루어졌다. 윤건영 민주당 정개특위 간사는 이로 인해 비례대표 의원이 대략 27∼29명 정도 늘어날 것이라고 설명했다. 2022년 지방선거에서 광역의원 지역구 779명과 비례대표 93명 등 총 872명을 선출했는데, 법안 통과 시 비례대표는 120여 명으로 늘어날 전망이다. 광역의원 선거에서 중대선거구제를 실시하는 것 역시 이번이 처음으로, 광주 동남·북갑·북을·광산을 등 4개 선거구에서 시행된다. 중대선거구제는 한 선거구에서 다수의 당선자를 선출하여 거대 양당의 독점력을 완화하고 소수 정당의 의회 진출 문턱을 낮추는 제도라는 평가를 받고 있다. 윤 의원은 소선구제만을 실시해온 광역의회에서 시범적으로라도 중대선거구제를 도입하는 것을 '대단한 큰 진전'이라고 평가했다. 지난 지방선거에서 시범 실시되었던 기초의원 중대선거구제는 11곳에서 27곳으로 대폭 확대되었다. 하지만 소수 정당이 요구했던 2인 중대선거구제 폐지 내용은 이번 합의에 포함되지 않았다. 한편, 헌법재판소가 인구 편차 기준 미준수를 이유로 헌법불합치 결정을 내렸던 전북특별자치도의회 장수군 선거구의 의원 정수는 지방 소멸 우려를 이유로 현행대로 유지하기로 했다. 서일준 국민의힘 정개특위 간사는 수도권 인구 증가와 지방 소멸이라는 현실을 고려하여, 소멸 지역 대표 광역의원까지 없어지면 지역 소멸이 가속화될 수 있다는 우려 때문에 지역균형 발전을 위해 의원 정수를 유지하기로 했다고 밝혔다. 조국혁신당, 진보당, 기본소득당, 사회민주당 등 개혁진보 4당은 이번 여야 합의를 '기득권 야합'이라며 강하게 비판했다. 이들은 당초 민주당과 합의했던 정치개혁안이 양당 협의 과정에서 대폭 후퇴했다고 주장하며, 특히 시도당 하부 조직에 지역 사무소를 둘 수 있도록 허용한 것에 대해 '지구당 부활'이라며 비판의 목소리를 높였다. 이에 대해 서일준 의원은 '지구당 부활'은 아니라며, 단순히 지역위원회에 사무실을 둘 수 없다는 점을 개선한 것이라고 해명했다





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지방선거 선거제 개편 비례대표 중대선거구제 정개특위

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