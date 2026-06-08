6·3 지방선거 투표용지 부족 사태, 서울 송파구 '잠실 개표소 봉쇄 시위' 확산

중앙선거관리위원회가 6·3 지방선거에서 50개 투표소에 투표용지 부족을 확인하고, 22곳에서는 유권자 대기 상황이 발생한 사실을 밝혀냈다. 이에 개혁신당은 서울 송파구에서 개표소를 봉쇄하며 전면 재선거와 선거 무효 소청을 요구하고 있다.

6·3 지방선거 에서 발생한 투표용지 부족 문제를 두고 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 입구 앞에서 ' 잠실 개표소 봉쇄 시위 '가 지속되고 있다. 이날 현장에서는 투표용지 부족 사태를 강하게 규탄하며 전면 재선거를 요구하는 시위대가 플래카드와 구호를 외치며 개표소 출입을 차단했다.

시위는 8일 새벽부터 시작돼 지금까지 거리와 차량 흐름을 방해하고 있으며, 현장에는 언론과 시민들이 몰려 상황을 지켜보고 있다. 시위대는 투표용지가 부족한 채로 투표가 진행된 22개 투표소에서 유권자들이 대기하며 투표를 마쳐야 했던 점을 강조하며, 이는 기본적인 선거 절차가 침해된 사례라며 재투표와 사후 책임을 강하게 요구하고 있다. 중앙선거관리위원회는 6·3 지방선거 기간 동안 전국 50개 투표소에서 실제로 투표용지 부족이 발생했으며, 이 중 22곳에서는 유권자들이 대기하여 투표해야 하는 상황이 발생했다고 개혁신당에 보고했다.

보고에 따르면, 투표용지 부족이 우려돼 추가 용지를 송부한 투표소는 전국 67곳에 달했으며, 실제 부족이 확인된 50곳은 서울 33곳, 부산 3곳, 대구 4곳, 인천 6곳, 울산 2곳, 경남 2곳으로 나타났다. 특히 대기 사태가 발생한 22개 투표소는 서울 송파구에 12곳, 강남구에 4곳, 광진구에 2곳, 서초구에 1곳, 인천 연수구에 3곳으로 집중돼 있었다. 중앙선관위는 이 사태를 처음 인지한 시점이 선거 당일 오후 4시 25분, 서울 송파구 가락2동 제3투표소의 민원인 전화였으며, 이미 오후 2시 20분에 잠실4동 제7투표소에서 추가 용지를 송부한 뒤에도 부족 상황이 이어졌다고 밝혔다.

개혁신당은 천하람 원내대표를 중심으로 이번 사태에 대한 강경한 입장을 표명했다. 천 원내대표는 국회 기자회견에서 "투표가 제대로 이뤄지지 못한 투표소의 투표 마감 시간을 오후 10시까지 연장한 것은 서울시 선관위원장이 단독으로 결정했으며, 이는 중앙선관위의 사전 승인이나 사후 검토가 없었던 비정상적인 조치였다"며, 해당 투표소에 대한 '선별적 재선거'를 요구했다. 또한 당은 투표용지 부족으로 인한 서울 관내 일부 선거 결과를 무효로 하는 소청 절차를 진행하겠다고 밝혔다.

현재 공직선거법에 따르면 지방선거에서 선거 무효와 재선거를 추진하려면 먼저 상급 선관위에 소청을 제기하고, 그 결정에 불복할 경우 법원에 소송을 제기해야 한다는 절차가 규정돼 있다. 개혁신당은 이 절차를 따라 선거 결과에 대한 법적 검증을 촉구하고, 향후 유사 사태 방지를 위한 제도 개선을 요구하고 있다





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지방선거 투표용지 부족 재선거 요구 잠실 개표소 봉쇄 시위 개혁신당

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