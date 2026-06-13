6·3 지방선거 투표용지 부족 항의 시위, 참가자 규모 감소하며 장기화 조짐

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 항의하는 시위가 서울 송파구 올림픽공원에서 계속되고 있으나 참가자 수는 전보다 줄어든 것으로 파악된다. 시위대가 개표소를 봉쇄하면서 대한체육회 등 피해가 확대되고 있다.

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 항의하는 ' 개표소 봉쇄 시위 '가 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 계속되고 있다. 12일 토요일 오전 9시 기준 경찰 비공식 추산 약 700명이 집결했으나, 전날 금요일 밤에는 약 8천명이 모이는 등 참가 규모가 크게 감소했다.

시위대는 개표소가 위치한 핸드볼경기장을 봉쇄한 채 외부 인원의 출입을 통제하고 있으며, 이로 인해 대한체육회 산하 9개 체육단체가 사무실에 들어가지 못하는 등 업무 차질이 발생하고 있다. 유승민 대한체육회장은 오는 15일 기자회견을 열어 피해 상황과 업무 정상화의 필요성을 밝힐 예정이다. 시위 참가자 구성에도 변화가 감지된다. 지난주 주말에는 극우 단체의 상징물로 여겨지는 성조기 사용을 자제하고 정파적 구호를 배격하려는 분위기가 있었으나, 시간이 지나면서 참가자 개인의 자율에 맡기는 양상으로 바뀌었다.

특히 평일에는 60대 이상 고령층의 참가 비중이 높아졌고, 발언 내용은 6·3 지방선거의 부정선거 의혹 제기에 집중되고 있다. 경찰은 시위 현장에서 JTBC 등 언론사 기자들에게 강요 및 폭행을 가한 피의자를 추적 중이다. 또한 전씨라는 인물은 유튜브 방송을 통해 오상택 서울 송파경찰서장이 시위 해산을 거부하다 사임했다는 주장을 펼쳤으나, 경찰은 아직 공식 입장을 내놓지 않은 상태이다. 시위는 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 대한 항의에서 시작되었으나, 현재는 부정선거 의혹 확산과 경찰 대응 등 다른 쟁점들도 등장하며 복잡한 양상을 보이고 있다





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