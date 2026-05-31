6·3 지방선거 최종전, 여야 '이재명 정부 안정' vs '오만한 정부 심판' 총력전

6·3 지방선거와 재보궐선거를 사흘 앞둔 31일 여야는 이명박·박근혜 전 대통령의 국민의힘 후보 지원과 이재명 대통령의 투표 독려를 두고 날선 공방을 벌이며 지지층 결집에 총력을 쏟았다. 국민의힘은 전직 대통령들의 유세로 보수 표심을 자극했고, 더불어민주당은 이를 "과거 퇴행"으로 규탄하며 이재명 정부 안정을 호소했다. 이재명 대통령은 소셜미디어로 투표 참여를 독려했고, 국민의힘은 이를 "국민 갈라치기"로 비판하는 등 선거전 마지막 주말이 뜨거웠다.

6·3 지방선거 와 국회의원 재보궐선거를 사흘 앞둔 31일 여야는 선거전 마지막 주말을 맞아 총력 유세에 돌입하며 지지층 결집에 전력을 기울였다. 여당인 국민의힘 은 '오만한 정부 심판론'을, 야당인 더불어민주당 은 ' 이재명 정부 안정론'을 내세우며 각각 차별화된 메시지를 내세웠다.

이날 국민의힘은 이명박·박근혜 전 대통령의 지원 유세를 통해 중장년층 및 보수 진영의 표심을 자극했다. 이명박 전 대통령은 부산을 방문해 박형준 부산시장 후보와 박민식 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보를 지원하며 지역 유권자들과의 접촉을 늘렸다. 이어 대구로 이동해 추경호 국민의힘 대구시장 후보와 함께 서문시장, 수성못 등 주요 지역을 돌며 표를 호소했다. 박근혜 전 대통령 역시 대구 지역 국민의힘 후보 지원을 위해 나서는 등 전국 다수 지역에서 활동을 이어가고 있다.

이에 대해 더불어민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장은 전남 구례와 충청 지역 유세 현장에서 "이재명 대통령의 시대가 왔다"며 "대통령을 밀어주려면 기호 1번인 민주당 후보를 찍어달라"고 강조했다. 정 위원장은 "감옥 3인방이라 불리는 윤석열·이명박·박근혜 전 대통령의 활동은 과거 퇴행이고 민주주의 왜곡"이라며 이들의 정치 활동을 강력 비판했다. 한편 이재명 대통령은 소셜미디어 엑스(X)를 통해 "투표 포기는 중립이 아니라 나와 공동체를 해치는 자들을 편드는 것"이라며 투표 참여를 거듭 독려했다.

이에 대해 국민의힘 장동혜 대표는 "선거가 불리해지자 국민을 갈라치기하고 있다"며 "악성 지배자 논란을 피할 수 없는 것이 이재명 본인이 아니냐"고 맞받아쳤다. 이번 선거는 여야 모두 한 표의 승패가 쟁점인 박빙 구도 속에서 전국민적 관심 속에 치러지고 있다





hanitweet / 🏆 12. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

6·3 지방선거 이재명 정부 국민의힘 더불어민주당 이명박 박근혜

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

송야동 vs. 피게레도... 밴텀급 판도 흔들 빅매치중국 종합격투기 스타 송야동(28)이 30일 마카오에서 전 UFC 플라이급 챔피언 데이비슨 피게레도(38)와 밴텀급 랭킹전을 치른다. UFC 랭킹 5위 송야동과 7위 피게레도의 이번 대결은 승자는 타이틀 경쟁 복귀, 패자는 정상권에서 멀어지는 서바이벌 매치다. 중국 격투기의 희망으로 평가받는 송야동은 빠른 타격과 스피드가...

Read more »

'김관영이 민주당 코스프레' vs '김관영은 대통령이 선택'(전주=연합뉴스) 최영수 기자=전북특별자치도지사 자리를 놓고 경쟁하는 더불어민주당 이원택 후보 측과 무소속 김관영 후보 측은 30일 김 후보...

Read more »

렉서스 TZ vs 볼보 EX90: 3열 전기 SUV의 새로운 기준럭셔리 3열 전기 SUV 시장에 도전장을 내민 렉서스 TZ와 볼보 EX90의 비교. 각 브랜드의 디자인 철학과 기술력이 돋보인다.

Read more »

대구시장 선거: 김부겸 vs 추경호, 대구 동구 집중 유세, 추경호-박근혜 대구 유세대구시장 선거가 31일 치러지는 가운데, 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보와 추경호 국민의힘 대구시장 후보가 대구 동구와 서문시장을 중심으로 유세에 나섰다. 김부겸 후보는 대구 동구 불로전통시장, 봉무동, 신세계백화점 대구점 앞 등 동구 일대를 주로 훑으며, 추경호 후보는 중구 서문시장과 수성구 수성못을 찾았다. 양당은 판세를 두고 승리를 자신하며, 추경호 후보는 박근혜 전 대통령과 유세하며 대구시민의 '대구시대'를 외쳤다. 대구 군공항 이전 사업과 관련해, 김부겸 후보는 ‘우리 당이 관련법도 고치고 예산도 확보해 김부겸 시장과 함께 반드시 이 일을 하겠다’고 말했다.

Read more »

월 44만 원 적자 vs 월 344만 원 여윳돈…살림살이 격차 커졌다소득 하위 20% 월 44만원 적자, 상위 20%는 344만원 흑자

Read more »

논산시장 선거 막판 격돌... '정치공세' vs. '시정 검증'6·3 지방선거를 앞두고 논산시장 선거가 재정 문제와 네거티브 선거 논란으로 가열되고 있다. 국민의힘 백성현 후보 측은 더불어민주당 오인환 후보 측의 선거운동을 흑색선전이라 비판했고, 오 후보 측은 시정 검증을 네거티브로 몰아가는 구태정치라 맞받았다. TV토론회에서 불거진 재정지표 논란을 시작으로 선거법 재...

Read more »