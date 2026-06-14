6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 규탄 '개표소 봉쇄 시위' 이어진다

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 규탄하는 '개표소 봉쇄 시위'가 이어진 14일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 참가자들이 구호를 외치고 있다. 참여자들은 태극기를 흔들며 '부정선거 원천무효', '한미공조 국제수사', '부정선거 재선거', '당일투표 수개표' 등의 구호를 외쳤다. 일부 참가자들은 핸드볼경기장 2-3 게이트 앞에 분향소 형태의 구조물을 설치하고 '민주주의 장례식' 퍼포먼스를 진행하려 했지만, 다른 참가자들은 시위 취지를 훼손할 수 있다며 반발했다. 경찰은 중재에 나서서 서로가 '분탕질한다'고 비난하는 장면이 벌어졌다.

14일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 ' 개표소 봉쇄 시위 '가 이어졌다. 참여자들은 태극기를 흔들며 '부정선거 원천무효', '한미공조 국제수사', '부정선거 재선거', '당일투표 수개표' 등의 구호를 외쳤다.

일부 참가자들은 핸드볼경기장 2-3 게이트 앞에 분향소 형태의 구조물을 설치하고 '민주주의 장례식' 퍼포먼스를 진행하려 했지만, 다른 참가자들은 시위 취지를 훼손할 수 있다며 반발했다. 경찰은 중재에 나서서 서로가 '분탕질한다'고 비난하는 장면이 벌어졌다. 경찰 관계자는 연합뉴스에 '선거 무효 소송이나 국정조사, 검경 합동수사 등을 통해 시위대의 요구가 어느 정도 해소돼야 사태가 정리될 것으로 본다'고 말했다. 한편, 핸드볼경기장 봉쇄로 인한 체육단체의 업무방해가 실제 피해로 이어지고 있어 이 부분이 사태의 변곡점이 될 수 있다는 전망도 나왔다.

전문가들은 선관위의 업무 부실 논란이 겹치면서 시위 동력이 당분간 이어질 것으로 내다봤다. 전상진 서강대학교 사회학과 교수는 '시위 공간이 투표용지 부족 사태와 관련해 나름의 상징성을 갖게 됐다'며 '선관위의 부실한 행정이 점점 더 드러나는 상황에서 금방 일단락되기는 어렵다'고 말했다





yonhaptweet / 🏆 17. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

6·3 지방선거 투표용지 부족 개표소 봉쇄 시위 민주주의 장례식 선관위 업무 부실 논란

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'맨시티 킬러' 입증한 손흥민, 2도움으로 3연패 탈출 이끌다맨시티의 펩 과르디올라 감독은 경기 전 '손흥민은 매번 맨시티를 괴롭혔다'고 경계심을 드러냈다.

Read more »

추가시간 127초, 인천 Utd 김도혁의 극장 결승골추가시간 127초, 인천 Utd 김도혁의 극장 결승골 축구 김도혁 K리그 에르난데스 인천_유나이티드_FC 심재철 기자

Read more »

한국 남자배구, 접전 끝 패배... 만리장성 못 넘었다한국 남자배구, 접전 끝 패배... 만리장성 못 넘었다 한국_배구 AVC컵 임도헌 윤현 기자

Read more »

'수비 불안' 한국, 가나와 난타전 끝에 아쉬운 패배한국 축구가 아프리카의 강호 가나를 맞아 주도적인 경기를 선보이고도 아쉽게 패배했다.

Read more »

빛바랜 조규성의 멀티골... 쿠두스 막지 못한 채 아쉽게 석패한 벤투호빛바랜 조규성의 멀티골... 쿠두스 막지 못한 채 아쉽게 석패한 벤투호 카타르_월드컵 조규성 파울루_벤투 대한민국 가나 노성빈 기자

Read more »

9월 이후 해결 못한 풀백 딜레마, 벤투호 발목 잡다9월 이후 해결 못한 풀백 딜레마, 벤투호 발목 잡다 축구 풀백 파울루_벤투 월드컵 조규성 심재철 기자

Read more »