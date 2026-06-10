6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 규탄, 18개 대학 학생 공동 시국선언

6·3 지방선거 투표용지 부족으로 인한 참정권 침해를 규탄하며 전국 18개 대학 학생들이 공동 시국선언을 발표했다. 학생들은 절차적 공정성 무너진 사태에 대한 제도권의 미온적 반응에 의아함을 표하며, 참정권은 청년만의 문제가 아닌 모든 국민의 문제라고 강조했다. 이들은 부정선거 프레임이나 재선거 요구를 배제하고 국정조사·특검 등 진상조사, 선관위 구조 개혁, 시민 참여형 감시기구 구성 등 3대 요구사항에 집중키로 했다. 전문가들은 기존 제도권이 정치적 셈법으로 사안을 흐리려 한 데 반해 청년들이 보편적 이슈에 경종을 울렸다고 평가했다.

10일 전국 18개 대학 캠퍼스에서 6·3 지방선거 와 관련된 투표용지 부족 사태를 규탄하는 공동 시국선언 이 열렸다. 이번 선언은 서울 서대문구 연세대학교 학생회관 앞에서 진행된 것으로, 학생들은 손팻말을 들고 참정권 침해 를 규탄하는 목소리를 냈다.

학생들은 이번 사태가 단순한 행정 실수를 넘어 헌법적 가치를 훼손하는 심각한 문제라고 지적하며, 미온적인 제도권의 반응에 대해 의아함을 드러냈다. 그들은 정파적 유불리에 따라 사안을 축소·왜곡하려는 진영 논리를 경계하고, 이 문제가 청년들만의 문제가 아닌 참정권을 지닌 모든 국민의 문제라고 강조했다. 이러한 입장을 대표해 이재홍 성균관대 총학생회장은 모두가 공정하게 누려야 할 투표권이 국가기관에 의해 침해받은 사안이라며, 그 심각성에도 불구하고 왜 제도권이 잠잠한지 의문이라고 말했다.

이연우 서강대 총학생회장은 참정권 침해를 회복할 올바른 절차를 찾기보다 사안을 다시 흑백 논리와 당파 논쟁으로 가두려는 움직임을 우려하며, 정쟁을 떠나 문제를 제기할 마지막 기회라는 생각에 나서게 됐다고 밝혔다. 이지민 고려대 비상대책위원장 역시 선관위 구조 개혁이라는 본질에서 벗어나 특정 정파의 주장에 엮이게 되면 목소리의 파급력이 반감될 것을 경계했다. 이에 따라 청년들은 극우적 음모론에 기댄 부정선거 프레임은 물론 재선거라는 요구사항마저 의식적으로 배제하고, 국정조사·특검 등 진상조사, 중앙선거관리위원회 구조 개혁, 시민 참여형 감시기구 구성 등 3대 요구 사항에 집중하기로 했다.

이연우 총학생회장은 재선거의 필요성이나 이행 가능 여부를 따지기 전에 실제 피해자와 책임 주체가 누구인지 확정하는 것이 올바른 절차라며, 현재로서는 철저한 진상규명에 초점을 맞추고 있다고 설명했다. 18개 대학교 학생회 지휘부 위주로 구성된 이번 선언의 파급효과는 아직 미지수다. 그러나 기존 제도권이 정치적 유불리의 렌즈로 사안을 비틀어 보던 시각을 청년들이 주도적으로 걷어내고 독자적인 목소리를 냈다는 점에서 의미가 있다는 평가가 나온다.

구정우 성균관대 사회학과 교수는 재선거라는 단어도 배제하고 선관위 개혁에 집중한 학생들의 태도가 성숙하다며, 기존 제도권에서도 상대적으로 가볍게 넘기려 했던 참정권 침해라는 보편적 이슈에 대해 젊은 세대가 경종을 울렸다는 점에서 의미가 있다고 말했다. 학생들의 시국선언은 단순한 규탄을 넘어, 참정권 침해라는 사안에 대한 철저한 진상규명과 제도 개선을 요구하는 구체적인 청사진을 제시했다는 점에서 주목받고 있다. 이번 사태를 계기로 청년 세대의 정치적 참여와 사회적 문제 제기 방식이 기존과 달리 성숙하고 전략적이라는 분석도 제기되고 있다





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지방선거 투표용지 부족 참정권 침해 시국선언 선관위 개혁

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