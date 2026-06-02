6·3 지방선거 D-1, 여야 지도부 최후의 총력전과 격전지별 승부수 분석

6월 3일 지방선거를 하루 앞두고 더불어민주당과 국민의힘 지도부가 서울과 충청 등 핵심 격전지를 중심으로 지지층 결집과 부동층 공략을 위한 마지막 유세 전쟁에 돌입했습니다. 서울시장 선거의 상징성과 충청권의 캐스팅보트 역할, 그리고 전북과 대구 등 예상 밖의 접전 지역 상황을 상세히 분석합니다.

6·3 지방선거 결전의 날을 단 하루 앞두고 대한민국 정치권의 모든 시선이 투표장으로 향하고 있습니다. 공식 선거 운동이 마무리되는 오늘, 여야 지도부는 각 지역의 격전지를 돌며 지지층을 투표장으로 끌어내기 위한 마지막 총력전을 펼치고 있습니다.

이번 선거의 핵심은 결국 막판 투표율이 승부를 가른다는 판단 아래, 양당 모두 지지층의 결집과 중도 부동층의 마음을 잡는 데 모든 역량을 집중하는 모양새입니다. 민주당의 정청래 대표는 강원도 정선아리랑시장과 영월 일대를 방문하여 우상호 강원지사 후보 등을 지원하며 강원 지역의 표심을 다질 예정입니다. 이후 국회로 이동해 투표 전날 마지막 대국민 호소 기자회견을 열어 투표 참여를 독려하며, 경기 용인에서는 추미애 경기지사 후보와 현근택 용인시장 후보의 유세를 지원합니다.

특히 이날 오후 8시에는 서울 중구 청계광장에서 정원오 서울시장 후보와 함께 집중 유세를 벌이며 이번 선거의 최대 승부처인 서울의 시민들에게 강력한 지지를 호소할 계획입니다. 한편 한병도 원내대표는 전북 지역에 머물며 이원택 전북지사 후보를 지원하며, 무소속 김관영 후보로의 당심 이탈을 막는 데 주력하고 있습니다. 이에 맞서는 국민의힘 장동혁 대표는 중원이라 불리는 충청권과 경기 지역에 집중하며 스윙보터의 마음을 공략하고 있습니다. 충남 청양, 공주, 당진 등을 차례로 돌며 지원 유세를 진행하는 장 대표는 최근 보수 결집 흐름이 감지되는 충청권의 민심을 확실히 잡겠다는 전략입니다.

경기 화성을 거쳐 오후 8시 30분쯤 충남 천안에서 파이널 집중 유세를 벌인 뒤, 서울 홍대 앞과 종로 일대를 청년 선대위와 함께 도보로 이동하는 이른바 '반딧불 유세'로 공식 일정을 마무리할 예정입니다. 또한 송언석 원내대표는 부산과 경남 지역을 돌며 영남권 지지층의 투표 독려에 나섰습니다. 양당의 메시지는 매우 날카롭게 대립하고 있습니다. 민주당 한병도 원내대표는 코스피 지수 8천 선 돌파를 언급하며 경제의 기초가 탄탄해지고 있음을 강조했고, 일 잘하는 이재명 정부와 유능한 민주당을 선택해 달라고 호소했습니다.

특히 4년 전 무능하고 무책임한 지방 권력이 지역을 망쳤다며 이에 대한 엄중한 심판이 필요하다고 주장했습니다. 반면 국민의힘 장동혁 대표는 대국민 호소문을 통해 이번 선거가 대한민국 미래를 결정짓는 중요한 선택임을 강조했습니다. 이재명 대통령이 자신의 범죄 사실을 지우고 연임을 위한 개헌을 추진하고 있다고 주장하며, 지방정부까지 야권에 넘어가면 오만이 극에 달할 것이라고 경고했습니다. 그는 민생 붕괴와 경제 파괴를 멈추기 위해 국민의힘에 투표해 달라는 심판론을 전면에 내세웠습니다.

이번 선거의 최대 격전지인 서울시장 선거는 상징성이 매우 큽니다. 중도층 비율이 높고 전국 최대 유권자가 밀집해 있어 정권의 경쟁력을 입증하는 척도가 되기 때문입니다. 민주당 정원오 후보는 서울 서부와 중부 권역을 훑은 뒤 청계광장과 송파에서 마지막 유세를 벌이며, 이재명 정부의 성공적 완수를 위해 투표가 필요하다고 강조하고 있습니다. 특히 상대 후보의 무사안일했던 10년에 대한 심판을 예고했습니다.

반면 국민의힘 오세훈 후보는 '24시간 사생결단' 유세를 통해 서울 13개 구를 누비며 최후의 보루인 서울만은 남겨달라고 호소했습니다. 오 후보는 야당의 부족함을 반성하는 메시지를 내놓으면서도, 정책 설명 능력이 부족한 상대 후보에게 서울의 운명을 맡길 수 없다고 견제했습니다. 충청권 역시 민심의 풍향계로서 중요한 역할을 하고 있습니다. 민주당은 충청에서 안정적인 우위를 점하고 있다고 주장하는 반면, 국민의힘은 장동혁 대표의 집중 공략으로 인해 이곳이 최대 격전지로 변모했다고 분석합니다.

실제로 양당 대표 모두 공식 일정 중 상당 부분을 충청권에 할애하며 총력전을 펼쳤습니다. 한편, 예상 밖의 초접전 양상을 보이는 지역들도 눈에 띕니다. 전북지사 선거에서는 민주당 이원택 후보와 무소속 김관영 후보가 오차범위 내에서 다투고 있는데, 만약 무소속 후보가 당선될 경우 정청래 대표의 정치적 거취와 연임 여부에 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다. 대구시장 선거 또한 공천 과정의 내홍과 김부겸 전 총리의 출마로 인해 보수의 상징인 대구에서 국민의힘이 고전하는 양상이 나타나고 있어, 결과에 따라 장동혁 대표의 책임론이 불거질 가능성이 큽니다.

공식 선거 운동 종료까지 남은 시간 동안 여야는 아직 마음을 정하지 못한 부동층을 투표소로 이끌기 위해 전국 각지에서 마지막 에너지를 쏟아붓고 있습니다. 이번 지방선거 결과는 향후 국정 운영의 동력과 정당의 리더십 향방을 결정짓는 중대한 분수령이 될 전망입니다





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6·3 지방선거 서울시장 선거 여야 총력전 충청권 표심 격전지 분석

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