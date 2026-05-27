6·3 지방선거 여론조사 블랙아웃 임박…접전지 판세 변화 주목

6·3 지방선거와 국회의원 재보궐선거의 여론조사 공표 금지 기간이 하루 앞으로 다가왔다. 역대 선거에서 블랙아웃 직전 여론조사와 실제 결과가 대체로 일치했지만, 이번 선거는 중도·무당층 증가와 샤이층 변수로 인해 예측이 어렵다. 서울, 부산, 울산시장 선거와 경기 평택을, 부산 북갑 보궐선거에서 오차범위 내 접전이 펼쳐지고 있다.

6·3 지방선거 및 국회의원 재·보궐선거의 여론조사 공표 금지 기간이 하루 앞으로 다가왔다. 이른바 ' 블랙아웃 ' 기간이 시작되면 선거일까지 새로운 여론조사 결과를 볼 수 없게 된다. 역대 선거에서는 블랙아웃 직전 마지막으로 발표된 여론조사 가 실제 당락을 예측하는 데 중요한 지표가 되어 왔다.

예를 들어 2022년 서울시장 선거에서 국민의힘 오세훈 후보는 더불어민주당 송영길 후보를 약 20%포인트 차로 앞선 여론조사 결과가 나왔고, 실제 선거에서도 그와 유사한 격차로 승리했다. 2018년 경기지사 선거에서도 민주당 이재명 후보가 자유한국당 남경필 후보를 블랙아웃 직전 여론조사에서 20%포인트 안팎으로 앞섰고, 실제로도 20.89%포인트 차로 당선됐다. 하지만 모든 선거가 여론조사대로 흘러가지는 않았다. 2022년 경기지사 선거에서는 민주당 김동연 후보와 국민의힘 김은혜 후보가 각종 여론조사에서 엎치락뒤치락을 반복하다가 실제로는 0.15%포인트 차의 초박빙 승부가 펼쳐졌다.

대표적인 사례는 2022년 서울시장 선거로, 여론조사에서는 줄곧 오세훈 후보가 한명숙 후보를 크게 앞서는 것으로 나타났지만 실제로는 0.6%포인트 차이로 신승했다. 이처럼 블랙아웃 기간 중에는 판세가 급변할 가능성이 있으며, 특히 이번 선거는 윤석열 전 대통령 탄핵 이후 처음 치러지는 전국 단위 선거라는 점에서 변수가 더욱 크다. 현재 주요 접전지로 꼽히는 곳은 서울·부산·울산시장 선거와 경기 평택을, 부산 북갑 국회의원 보궐선거 등이다. 25일 발표된 리얼미터 조사에서 부산시장은 민주당 전재수 후보 44.8%, 국민의힘 박형준 후보 42.8%로 오차범위 내 접전이었다.

울산시장은 한국리서치 조사에서 민주당 김상욱 후보 37%, 국민의힘 김두겸 후보 32%로 나타났다. 경기 평택을은 한국갤럽 조사에서 민주당 김용남 후보 30%, 국민의힘 유의동 후보 23%, 조국혁신당 조국 후보 25% 순이었다. 부산 북갑은 에이스리서치 조사에서 무소속 한동훈 후보 38.2%, 민주당 하정우 후보 34%, 국민의힘 박민식 후보 23.3%로 한 후보와 하 후보가 오차 범위 내 경합을 벌이고 있다. 전문가들은 이번 선거에서 중도·무당층과 이른바 '샤이 보수'나 '샤이 진보'로 불리는 숨은 표심이 결과를 좌우할 것으로 본다.

김관옥 계명대 교수는 "서울, 부산, 경기 평택을, 부산 북갑 등 4곳이 뜨거운 접전 양상인데, 남은 일주일 동안 변화가 있을 수 있다"며 "특히 부산 북갑의 경우 무소속 한동훈 후보의 기세가 어떻게 이어질지가 관건"이라고 분석했다. 신율 명지대 교수는 "중도층이 투표소에 얼마나 나올지는 알 수 없다"며 "역대 지방선거 투표율이 평균 55.5%였는데 이번에는 탄핵 이후 처음 치러지는 선거라 훨씬 낮을 수 있다"고 우려했다. 여론조사에 응하지 않거나 자신의 성향을 숨기는 유권자들이 많아지면서 여론조사와 실제 결과 간 괴리가 발생할 가능성도 제기된다.

따라서 블랙아웃 기간 동안 각 후보들의 막판 전략과 유권자들의 움직임이 선거 결과를 결정짓는 핵심 변수가 될 전망이다





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