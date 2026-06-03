6·3 지방선거: 자유와혁신 소속 참관인, 부정선거 조사단 활동

6·3 지방선거 투표 마감 직전, 인천 계양구 주민들의 표가 개표될 계양체육관에서 참관인 교육이 시작됐다. 자유와혁신 소속 참관인들이 개표 공정성을 감독하기 위해 많은 질문을 쏟아냈고, 부정선거 조사단으로 활동하는 이들도 있었다. 선거관리위원회 직원은 참관인 수칙을 강조하며 진땀을 뺐다. 한겨레는 인천 계양체육관에서 계양구 개표 과정을 참관했다. 인천 계양구는 이번 지방선거에서 부정선거론 지지자들의 결집이 우려된 지역으로, 김현태 전 육군 특수전사령부 707특수임무단장이 보궐선거에 출마한 영향이다. 그의 후원자인 전한길 씨는 유튜브에서 부정선거 증거를 찾아 개표를 중단시키겠다는 으름장을 놓았다. 그러나 공직선거법상 후보가 개표를 중단시킬 근거는 없으며, 실제 개표소에서는 김 전 단장이 수개표 작업자들을 지켜봤다. 부정선거 조사단의 단체 카카오톡 대화방에는 개표 현장을 실시간으로 전하는 글이 올라왔다. 투표 과정도 순탄하지 않았는데, 조아무개 씨는 투표용지에投票관리인 도장이 인쇄돼 있다는 이유로 트집을 잡고, 자신의 표를 무효로 해달라고 요구했다. 대법원과 헌법재판소는 모두 인쇄 날인의 정당성을 인정한 바 있다. 조씨는 전한길 유튜브 구독자로, 부정선거 감시하러 온 것이라고 말했다. 투표소 안팎에서 부정선거 감시단이 활동했고, 이준한 인천대 교수는 조직적인 부정선거론 주장이 사회적으로 불필요한 자원을 낭비하고 있다고 말했다.

6·3 지방선거 투표 마감 직전, 인천 계양구 주민들의 표가 개표될 계양체육관에서 참관인 교육 이 시작됐다. 자유와혁신 소속 참관인들이 개표 공정성을 감독하기 위해 많은 질문을 쏟아냈고, 부정선거 조사단으로 활동하는 이들도 있었다.

선거관리위원회 직원은 참관인 수칙을 강조하며 진땀을 뺐다. 한겨레는 인천 계양체육관에서 계양구 개표 과정을 참관했다. 인천 계양구는 이번 지방선거에서 부정선거론 지지자들의 결집이 우려된 지역으로, 김현태 전 육군 특수전사령부 707특수임무단장이 보궐선거에 출마한 영향이다. 그의 후원자인 전한길 씨는 유튜브에서 부정선거 증거를 찾아 개표를 중단시키겠다는 으름장을 놓았다.

그러나 공직선거법상 후보가 개표를 중단시킬 근거는 없으며, 실제 개표소에서는 김 전 단장이 수개표 작업자들을 지켜봤다. 부정선거 조사단의 단체 카카오톡 대화방에는 개표 현장을 실시간으로 전하는 글이 올라왔다. 투표 과정도 순탄하지 않았는데, 조아무개 씨는 투표용지에 투표관리인 도장이 인쇄돼 있다는 이유로 트집을 잡고, 자신의 표를 무효로 해달라고 요구했다. 대법원과 헌법재판소는 모두 인쇄 날인의 정당성을 인정한 바 있다.

조씨는 전한길 유튜브 구독자로, 부정선거 감시하러 온 것이라고 말했다. 투표소 안팎에서 부정선거 감시단이 활동했고, 이준한 인천대 교수는 조직적인 부정선거론 주장이 사회적으로 불필요한 자원을 낭비하고 있다고 말했다





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