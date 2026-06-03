6·3 지방선거 2030 성별 표심 양극화…젊은 여성층 국민의힘 지지 ↑

6·3 지방선거 출구조사 결과, 2030 세대에서 남성은 국민의힘, 여성은 더불어민주당 후보를 지지하는 성별 표심 양극화 현상이 재확인되었다. 특히 18~29세 여성층에서 오세훈 후보에 대한 지지가 예상보다 높게 나타나 전문가들은 중도 보수 성향과 비토 여론 등이 작용했을 가능성을 제기했다.

6·3 지방선거 에서 2030 세대 의 성별 표심 양극화 현상이 다시 한번 두드러졌다. 지상파 3사(KBS·MBC·SBS)의 출구조사 에 따르면, 20대 이하 남성의 55.8%가 국민의힘 후보를, 33.0%가 더불어민주당 후보를 지지했으며, 30대 남성에서도 국민의힘 에 대한 지지가 우세했다.

반면 18~29세 여성의 경우 정원오 후보(더불어민주당) 지지가 48.5%, 오세훈 후보(국민의힘) 지지가 41.4%로 다소 높았으나 격차가 크지 않았고, 30대 여성은 오세훈 후보 지지(53.6%)가 정원오 후보(42.8%)보다 높아 젊은 여성층에서도 양당 후보에 대한 선호가 극명하게 갈렸다. 40대와 50대 남녀 모두 더불어민주당에 60% 중후반에서 70%대 초반의 압도적인 지지를 보냈으며, 60대와 70대 이상에서는 국민의힘 지지율이 더 높아 연령대별로 전형적인 지지 패턴이 유지되었다. 4년 전 출구조사와 비교하면 20대 이하 남성의 국민의힘 지지율(65.1%→55.8%)과 20대 이하 여성의 더불어민주당 지지율(66.8%→48.5%)이 모두 하락한 점이 눈에 띈다. 전문가들은 이번 결과가 2030 여성층에서 진보 성향이 강할 것이라는 일반적인 예상과 달리 국민의힘 오세훈 후보가 상당한 지지를 얻은 데 주목했다.

이종훈 정치평론가는 "오세훈 후보가 국민의힘 장동혁 대표와 대립각을 세우는 등 중도 보수 성향을 보인 점이 2030 여성들에게 어필했을 가능성이 있다"고 분석했다. 또 다른 박모 평론가는 "팩트와 무관하게 여성과 관련한 논란 자체가 2030 여성들의 표심에 큰 영향을 미쳤다"며 "정원오 후보에 대한 적극적 지지라기보다는 오세훈 후보에 대한 비토 여론이 강하게 작용한 결과일 수 있다"고 지적했다. 이번 선거 결과는 젊은 세대일수록 성별에 따른 정치적 성향의 차이가 극명하게 나타나는 양상을 보였으며, 특히 2030 여성층에서 진보 정당에 대한 지지가 예상보다 약화된 점이 주요 관전 포인트로 부상했다





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