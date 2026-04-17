6·3 지방선거 판세 분석: 여야 대진표 확정 속 격전지 주목

6·3 지방선거를 앞두고 여야의 공천 작업이 막바지에 다다르며 대진표가 확정되고 있다. 더불어민주당은 서울시장 정원오, 경기도지사 추미애 후보를 확정했으며, 국민의힘은 서울시장 후보를 곧 발표할 예정이다. 한동훈 전 국민의힘 대표와 조국 조국혁신당 대표의 국회의원 재보궐선거 출마 선언으로 선거 열기가 고조되는 가운데, 시사평론가 박영식 씨가 지방선거 현황과 주요 격전지에 대한 심층 분석을 제공했다.

6·3 지방선거 가 50일도 남지 않은 가운데, 여야의 대진표가 속속 확정되고 있다. 더불어민주당 은 이미 경선 과정을 마무리하고 서울시장 후보로 정원오, 경기도지사 후보로 추미애를 확정했다. 국민의힘 은 오는 18일 서울시장 후보를 결정할 예정이지만, 경기도지사 후보를 추가 공모하는 등 일부 지역에서는 후보 선출에 난항을 겪고 있다. 이번 지방선거 와 함께 치러지는 국회의원 재·보궐선거에서는 한동훈 전 국민의힘 대표가 부산 북구갑에, 조국 조국혁신당 대표가 경기 평택을 출마를 선언하며 뜨거운 관심을 받고 있다. 시사평론가 박영식 씨는 지난 16일 전화 인터뷰를 통해 지방선거 현황에 대한 심도 있는 분석을 제공했다.

박 씨는 민주당의 공천 작업이 국민의힘보다 속도감 있게 진행되고 있음을 인정하면서도, 전북도지사 경선 과정에서 불거진 '감찰 형평성' 논란과 같이 내부적인 잡음이 감지된다고 지적했다. 특히 이원택 후보의 식사비 대납 의혹에 대한 윤리감찰단의 하루 만의 '혐의 없음' 결론과 경찰의 압수수색이 진행 중인 상황에서의 공천 강행은 유권자들에게 의구심을 불러일으킬 수 있다고 우려했다. 이는 본선 과정에서 민주당 전체에 더 큰 정치적 부담으로 작용할 수 있다고 분석했다.

서울시장 경선 결과에 대해서는 정원오 후보가 낮은 대중적 인지도에도 불구하고, 대통령의 SNS 언급 이후 '새 인물'에 대한 당원과 시민들의 기대감이 높아진 결과라고 해석했다. 이는 정치적 선명성보다는 박원순 전 시장이 보여주었던 '검증된 행정 역량'에 대한 서울 유권자들의 갈증이 실용형 인물인 정원오 후보에게 투사된 것이라고 보았다. 하지만 본선에서는 중앙 언론의 혹독한 검증과 언론 대응의 미숙함, 여론조사 논란 등 숙제를 해결해야 하며, 현직 오세훈 시장을 상대로 치밀하고 정교한 본선 전략 구축이 필요하다고 강조했다.

경기도지사 경선에 대해서는 한준호 후보의 막판 뒷심에도 불구하고 추미애 후보의 정치적 중량감과 압도적인 인지도의 벽을 넘어서기 어려웠을 것이라고 분석했다. 한편, 이번 지방선거 최대 격전지가 될 것으로 예상되는 대구시장에 민주당 김부겸 후보가 출마한 것에 대해, 대구는 민주당에 유의미한 기회의 땅이 되고 있다고 평가했다. 김부겸이라는 중량급 인물과 대통령 지지율이 맞물리고, 국민의힘의 공천 난맥상이 반사이익을 더하고 있기 때문이다. 다만, 막판 보수 결집이라는 변수가 여전히 존재하며, 김 후보는 상대의 결집을 자극하지 않는 전략에 집중해야 한다고 조언했다.

박 씨는 이러한 가운데 장동혁 국민의힘 대표의 미국행은 지방선거를 위한 행보가 아닌, 개인적인 행보였다고 강하게 비판했다. 극심한 공천 난맥 상황에서 당 대표가 자리를 비운 것은 선거 승리보다 패배 이후의 계산에 몰두하고 있다는 신호이며, '당의 분열 때문에 어쩔 수 없이 졌다'는 면피용 서사를 구축하려는 의도로 해석했다. 또한, 방미 성과 역시 알맹이가 없고, 트럼프 대통령이나 부통령과의 면담도 성사되지 않았다는 점에서 실질적인 성과가 없음을 시사한다고 지적했다. 결국 당권 유지를 넘어 대권 주자 반열에 오르려는 개인적 포석이며, 지방선거가 임박한 시점에 당 대표가 이런 행보를 보인다는 사실 자체가 국민의힘의 비정상적인 상황을 여실히 보여준다고 강조했다.

국회의원 재보궐선거에서 한동훈 전 대표의 부산 북구갑 출마는 본인에게 배수의 진과 같으며, 반드시 당선되어야 하는 상황에서 승리할 만한 지역을 선택했다는 점에서 유의미하다고 평가했다. 하지만 선거 지형은 국민의힘과 민주당 후보까지 가세하면 최소 3자 구도가 형성되어 험난할 것으로 예상했다. 핵심은 국민의힘과의 단일화 여부인데, 국민의힘 지도부가 한동훈의 원내 진입 저지를 목표로 했다면 이제는 그의 당선을 막아야 할 또 다른 명분이 생긴 셈이라며 단일화 가능성은 매우 낮다고 보았다. 부산 북구갑 지역구의 국민의힘 후보 결정 과정은 한동훈의 생존을 돕는 세력과 이를 저지하려는 지도부 간의 치열한 '멸망전' 지형이 되었으며, 이러한 내홍의 최대 수혜자는 결국 민주당 후보가 될 것이라고 전망했다.

민주당의 하정우 청와대 AI 수석 차출 요구에 대해서는 '긁어 부스럼'이 된 격이라고 평가했다. 하 수석의 모호한 태도는 정치 공학적으로 고도의 전략일 수 있으며, 상대 후보가 결정되는 순간 승산과 득실을 따져 최종 카드를 던지려 할 것이라고 분석했다.

조국 대표의 평택을 출마에 대해서는 예상 밖의 선택이라고 언급했다. 평택을은 더 이상 보수 우위 지역이 아니며, 진보적 색채가 짙어져 민주당이 승리한 경험도 있는 만큼 객관적으로 험지라 보기 어렵다고 지적했다. 또한, 이번 출마가 실제 '국민의힘 심판'으로 이어질지는 의문이며, 심판론이 힘을 받으려면 '단일화'가 전제되어야 하는데 민주당 후보는 미정이고 진보당의 김재연 대표가 이미 해당 지역을 다져왔다는 점에서 야권 내 복잡한 이해관계가 얽힌 고차 방정식의 장이 되었다고 분석했다. 조 대표의 부산 불출마는 단순한 양보가 아닌 고도의 정치적 계산이며, '야권 연대'라는 명분을 챙겨 향후 평택을 단일화나 민주당과의 합당 논의에서 지분과 지배력을 요구하기 위한 강력한 협상 카드가 될 것이라고 보았다.





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