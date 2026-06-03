6·3 지방선거 개표 작업, 더불어민주당이 우위를 점한다

6·3 지방선거 개표 작업에서 더불어민주당이 우위를 보이는 것으로 나타났다. 중앙선거관리위원회에 따르면 3일 오후 10시 기준 전체 개표율은 14.0%를 기록하고 있다. 최대 격전지로 꼽힌 서울시장 선거에선 민주당 정원오 후보가 65.72%로 국민의힘 오세훈 후보(31.88%)를 앞서고 있다.

6·3 지방선거 개표 작업에서 더불어민주당 이 우위를 보이는 것으로 나타났다. 중앙선거관리위원회에 따르면 3일 오후 10시 기준 전체 개표율은 14.0%를 기록하고 있다. 최대 격전지로 꼽힌 서울시장 선거 에선 민주당 정원오 후보가 65.72%로 국민의힘 오세훈 후보(31.88%)를 앞서고 있다.

현재 국민의힘 강세 지역인 서초(2.92%)·송파(0.71%)구의 개표율이 평균을 밑도는 상황이다. 서울시장 선거에선 서울 송파구와 강남구, 광진구 일부 투표소에서 투표용지 부족으로 유권자들이 대기하는 일이 벌어지면서 국민의힘은 개표 중단하고 재선거를 주장하고 있다. 경기의 경우 민주당 추미애 후보(51.07%)가 국민의힘 양향자 후보(43.16%)에, 인천은 민주당 박찬대 후보(60.04%)가 국민의힘 유정복 후보(39.04%)에 각각 우위를 점하고 있다. 방송 3사 출구조사에서 경합지로 예측한 4곳(부산·대구·전북·강원) 역시 민주당이 초반 승기를 잡았다.

민주당 전재수(부산·53.60%), 김부겸(대구·53.48%), 우상호(강원·54.00%) 후보가 국민의힘 후보들(박형준·추경호·김진태)에 앞섰다. 전북지사의 경우 민주당 이원택 후보(52.52%)가 무소속 김관영 후보(41.37%)에 우위를 보였다. 전남광주특별시의 민주당 민형배 후보(81.62%)와 제주의 민주당 위성곤 후보(61.35%)는 당선이 확실시된다. 국민의힘에선 이철우(64.64%) 후보가 경북지사 당선이 유력한 상황이다. 14.98%의 개표율을 보인 경남지사 선거에선 민주당 김경수 후보(49.71%)와 국민의힘 박완수 후보(50.28%)가 초박빙의 승부를 펼치고 있다.

지방선거와 동시에 진행된 총 14곳의 국회의원 재·보궐선거에서도 민주당이 우위를 점했다. 이번에 재보선을 치른 14곳 중 13곳은 민주당 의석이었고 1곳만 국민의힘 의석이었다. 부산 북갑은 개표율이 8.7%인 가운데 민주당 하정우 후보(53.37%)가 무소속 한동훈 후보(38.55%), 국민의힘 박민식 후보(8.06%)를 크게 앞서고 있다. 3강 구도가 형성된 경기 평택을에서는 개표율이 6.1%를 기록한 가운데 조국혁신당 조국 후보(38.12%)가 민주당 김용남 후보(32.80%), 국민의힘 유의동 후보(23.76%)를 이기고 있다.

충남 공주·부여·청양에서는 개표율 10.48% 기준 민주당 김영빈 후보(55.06%)가 국민의힘 윤용근 후보(39.26%)를 상대로 우위를 점하고 있다. 보수세가 강한 것으로 평가됐던 울산 남갑에서는 개표율 8.7% 기준 민주당 전태진 후보(57.41%)가 국민의힘 김태규 후보(37.40%)를 상대로 우세를 이어가고 있다. 지난 22대 총선에서 박빙으로 승패가 갈렸던 경기 하남갑(개표율 14.0%)에서는 민주당 이광재 후보(66.42%)가 국민의힘 이용 후보(31.66%)를 크게 앞서고 있다. 반면 국민의힘 의석이던 대구 달성군(개표율 32.3%)에서는 국민의힘 이진숙 후보(64.54%)가 민주당 박형룡 후보(35.45%)를 큰 격차로 이기고 있다.





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

6·3 지방선거 더불어민주당 우위 개표 서울시장 선거

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

얼어붙은 내수에 무너지는 자영업자…44% '3년 내 폐업 고려'자영업자 44%는 3년 이내에 폐업을 고려하며, 10명 중 6명은 올해 매출이 지난해보다 쪼그라들 것으로 우려했다. 폐업을 고려하는 이유로는 ‘영업실적 지속 악화’(28.2%), ‘경기회복 전망 불투명’(18.1%), ‘자금 사정 악화 및 대출상환 부담’(18.1%), ‘임차료·인건비 등 상승’(11.9%), ‘원재료 가격 상승(11.9%)’ 등을 꼽았다. 자영업자들은 필요한 정부 지원 대책으로 ‘대출상환 유예 등 금융 지원 확대’(22.1%), ‘소비 촉진 방안 확대’(20.9%), ‘원부자재 가격 등 물가 안정화’(14%), ‘임대료 지원 강화’(11.7%), ‘공공요금 인상 억제 또는 인하’(10.

Read more »

[한국갤럽] 이재명 45%, 김문수 36%, 이준석 10%…격차 줄어김문수 국민의힘 대선 후보(36%)와 이준석 개혁신당 대선 후보(10%)의 지지율을 더하면 오차범위 내이긴 하지만 이재명 더불어민주당 대선...

Read more »

李 52% vs 金 42%, 李 51% vs 李 40%…양자대결 모두 '이재명 우세' [중앙일보 여론조사]대선 막판 최대 변수로 꼽히는 보수 진영 후보 단일화가 성사되는 걸 전제로 가상 양자 대결을 할 경우 이재명 후보(52%)와 김문수 후보(42%)는 10%포인트 차였고, 이재명 후보(51%)와 이준석 후보(40%)는 11%포인트 차였다. 지난 조사에서 이재명 후보(52%)-김문수 후보(39%), 이재명 후보(51%)-이준석 후보(29%)의 격차는 각각 13%포인트, 21%포인트였다. 반면 ‘이재명-김문수’ 양자 대결 때 20대의 김문수 후보(43%) 지지율은 이재명 후보(42%)와 엇비슷했지만, 30대는 김문수 후보(37%)가 이재명 후보(57%)보다 20%포인트나 뒤졌다.

Read more »

강성 지지층 올라타자…조국·장동혁·정청래 차기주자 1~3위조사에서 눈에 띄게 급부상한 인사는 조국 위원장과 장동혁 대표, 정청래 대표 등 ‘톱3’ 인사다. 같은 수도권에서도 서울은 장동혁 대표(6%), 이준석(6%) 대표, 김민석 총리(5%) 순으로 지지율이 높게 나타난 반면 인천·경기는 조국 위원장(9%), 장동혁 대표(8%), 정청래 대표(4%) 순이었다. 대구·경북에선 장동혁 대표(8%), 조국 위원장(5%), 부산·울산·경남에서는 조국 위원장(10%)이 부산 출신인 만큼 강세를 보였고, 장동혁 대표(8%)의 선호도 또한 높았다.

Read more »

'미리 예약하면 싸요'…설 앞두고 흑백요리사 선물세트 사는 법설날을 한 달 앞두고 유통업계가 ‘사전예약’ 판매로 분주하다. 신세계백화점은 사전 예약 기간에 한해 한우(5~10%), 굴비(20~24%), 과일(10%), 와인(60%), 건강식품(55%), 디저트(10%) 세트 등을 싸게 판매한다. 사전 예약 기간에 구매하면 2만원 할인(L포인트 회원 대상) 혜택을 제공한다. - 신세계백화점,현대백화점,롯데백화점,롯데마트,이마트,홈플러스,호텔,신동빈,정용진,정유경,정지선,설날,선물세트

Read more »

응암 5% 오를때 13% 뛰었다…‘입지 최고’ 15억 이하 아파트한국부동산원에 따르면 지난해 송파(22.52%)·성동(18.75%)·서초구(15.26%) 등의 아파트값이 급등한 반면, 중랑(0.88%)·도봉(0.9%)·강북(1.11%)·노원구(1.96%) 상승률은 미미했다. 오히려 도봉(-15.6%)·강북(-11.9%)·노원구(-10.4%)는 2022년 고점 대비 10% 넘게 빠져 있는 상태다. 이들이 보유한 서울 아파트는 약 4만2500가구로, 임대주택 등록 기준이 ‘공시가격 6억원 이하’였던 점을 고려하면 15억원 이하 단지가 많을 것으로 추산된다.

Read more »