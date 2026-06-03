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6·3 지방선거 개표 작업, 더불어민주당이 우위를 점한다

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6·3 지방선거 개표 작업, 더불어민주당이 우위를 점한다
6·3 지방선거더불어민주당우위
📆6/3/2026 2:23 PM
📰joongangilbo
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6·3 지방선거 개표 작업에서 더불어민주당이 우위를 보이는 것으로 나타났다. 중앙선거관리위원회에 따르면 3일 오후 10시 기준 전체 개표율은 14.0%를 기록하고 있다. 최대 격전지로 꼽힌 서울시장 선거에선 민주당 정원오 후보가 65.72%로 국민의힘 오세훈 후보(31.88%)를 앞서고 있다.

6·3 지방선거 개표 작업에서 더불어민주당 이 우위를 보이는 것으로 나타났다. 중앙선거관리위원회에 따르면 3일 오후 10시 기준 전체 개표율은 14.0%를 기록하고 있다. 최대 격전지로 꼽힌 서울시장 선거 에선 민주당 정원오 후보가 65.72%로 국민의힘 오세훈 후보(31.88%)를 앞서고 있다.

현재 국민의힘 강세 지역인 서초(2.92%)·송파(0.71%)구의 개표율이 평균을 밑도는 상황이다. 서울시장 선거에선 서울 송파구와 강남구, 광진구 일부 투표소에서 투표용지 부족으로 유권자들이 대기하는 일이 벌어지면서 국민의힘은 개표 중단하고 재선거를 주장하고 있다. 경기의 경우 민주당 추미애 후보(51.07%)가 국민의힘 양향자 후보(43.16%)에, 인천은 민주당 박찬대 후보(60.04%)가 국민의힘 유정복 후보(39.04%)에 각각 우위를 점하고 있다. 방송 3사 출구조사에서 경합지로 예측한 4곳(부산·대구·전북·강원) 역시 민주당이 초반 승기를 잡았다.

민주당 전재수(부산·53.60%), 김부겸(대구·53.48%), 우상호(강원·54.00%) 후보가 국민의힘 후보들(박형준·추경호·김진태)에 앞섰다. 전북지사의 경우 민주당 이원택 후보(52.52%)가 무소속 김관영 후보(41.37%)에 우위를 보였다. 전남광주특별시의 민주당 민형배 후보(81.62%)와 제주의 민주당 위성곤 후보(61.35%)는 당선이 확실시된다. 국민의힘에선 이철우(64.64%) 후보가 경북지사 당선이 유력한 상황이다. 14.98%의 개표율을 보인 경남지사 선거에선 민주당 김경수 후보(49.71%)와 국민의힘 박완수 후보(50.28%)가 초박빙의 승부를 펼치고 있다.

지방선거와 동시에 진행된 총 14곳의 국회의원 재·보궐선거에서도 민주당이 우위를 점했다. 이번에 재보선을 치른 14곳 중 13곳은 민주당 의석이었고 1곳만 국민의힘 의석이었다. 부산 북갑은 개표율이 8.7%인 가운데 민주당 하정우 후보(53.37%)가 무소속 한동훈 후보(38.55%), 국민의힘 박민식 후보(8.06%)를 크게 앞서고 있다. 3강 구도가 형성된 경기 평택을에서는 개표율이 6.1%를 기록한 가운데 조국혁신당 조국 후보(38.12%)가 민주당 김용남 후보(32.80%), 국민의힘 유의동 후보(23.76%)를 이기고 있다.

충남 공주·부여·청양에서는 개표율 10.48% 기준 민주당 김영빈 후보(55.06%)가 국민의힘 윤용근 후보(39.26%)를 상대로 우위를 점하고 있다. 보수세가 강한 것으로 평가됐던 울산 남갑에서는 개표율 8.7% 기준 민주당 전태진 후보(57.41%)가 국민의힘 김태규 후보(37.40%)를 상대로 우세를 이어가고 있다. 지난 22대 총선에서 박빙으로 승패가 갈렸던 경기 하남갑(개표율 14.0%)에서는 민주당 이광재 후보(66.42%)가 국민의힘 이용 후보(31.66%)를 크게 앞서고 있다. 반면 국민의힘 의석이던 대구 달성군(개표율 32.3%)에서는 국민의힘 이진숙 후보(64.54%)가 민주당 박형룡 후보(35.45%)를 큰 격차로 이기고 있다.

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6·3 지방선거 더불어민주당 우위 개표 서울시장 선거

 

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