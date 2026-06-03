6·3 지방선거 출구조사, 민주당 11곳 앞서...서울 정원오 우세

6·3 지방선거 방송 3사 출구조사 결과, 더불어민주당이 서울 등 11개 광역단체장 선거에서 우세한 반면 국민의힘은 경북 1곳만 앞서는 것으로 나타났다. 서울시장은 정원오 후보가 오세훈 후보에 5.4%포인트 차이로 앞섰다.

3일 실시된 제9회 전국동시 지방선거 및 국회의원 재·보궐선거의 방송 3사 출구조사 결과, 더불어 민주당 이 서울을 비롯한 11개 광역단체장 선거에서 승리가 유력한 것으로 나타났다. 국민의힘 은 경북 단 1곳에서만 앞서는 데 그쳤다.

이번 출구조사는 입소스·한국리서치·코리아리서치인터내셔널이 전국 16개 시·도의 615개 투표소에서 투표를 마친 유권자를 대상으로 실시했다. 오차범위는 최소 ±1.7%포인트에서 최대 ±4.1%포인트(95% 신뢰수준)다. 서울시장 선거에서는 더불어민주당 정원오 후보가 51.4%를 얻어 국민의힘 오세훈 후보(46.0%)를 5.4%포인트 차이로 앞선 것으로 조사됐다. 최대 격전지로 꼽힌 이곳에서 민주당의 승리가 점쳐지면서 전체 선거 판세에 영향을 미칠 것으로 보인다.

경기지사 선거에서는 민주당 추미애 후보가 국민의힘 후보를 크게 앞서는 등 민주당이 수도권에서 강세를 보였다. 반면 대구시장 선거는 민주당 김부겸 후보(49.1%)와 국민의힘 추경호 후보(49.9%)가 0.8%포인트 차이로 초박빙 승부를 벌이는 것으로 예측됐다. 강원지사 선거에서도 민주당 우상호 후보(51.3%)와 국민의힘 김진태 후보(48.7%)가 치열한 경합을 벌이는 중이다. 민주당이 앞선 지역은 서울, 경기, 인천, 경남, 울산, 대전, 세종, 충남, 충북, 제주 등 총 11곳이다.

국민의힘은 경북에서만 우세한 것으로 나타났다. 이번 출구조사 결과는 최종 개표 결과와 다를 수 있으며, 각 당은 개표 상황실에서 결과를 예의주시하고 있다. 더불어민주당 의원들과 관계자들은 국회 의원회관에 마련된 개표상황실에서 출구조사 결과를 지켜봤고, 국민의힘 공동선대위원장들은 서울 여의도 당사에서 결과를 분석했다. 선거 당일인 3일 서울 동작구의 한 투표소에서는 출구조사원들이 유권자들을 대상으로 조사를 진행하는 모습이 포착되기도 했다.

이번 선거는 6·3 지방선거로 불리며, 전국 16개 시도에서 동시에 치러졌다. 향후 개표가 진행됨에 따라 최종 당선자가 가려질 예정이며, 각 정당의 희비가 엇갈릴 전망이다





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