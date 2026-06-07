6·3 선거의 교훈: 국민의 지혜와 정치권의 반성

6·3 선거 결과를 분석하며 국민의 냉정한 심판과 정치권의 오만을 비판한 기사. 여당의 착시와 야당의 무능이 국민의 경고를 불렀으며, 정청래와 장동혁 대표 모두 패자임을 지적하고 있다.

6·3 선거 는 우리 국민이 얼마나 지혜롭고 신중한 집단 이성을 지닌 나라의 주인인지를 다시금 알려주었다. 어떤 권력이나 정치, 갖은 감언이설, 갈라치기를 통해 표를 늘리려는 포퓰리즘은 이 앞에서 진실을 가장 늦게 알게 되는 벌거벗고 아둔한 임금일 수밖에 없었다.

주인의 가장 준엄한 경고는 결코 어느 한쪽 정치 권력에 모든 것을 주지 않겠다는 것이었다. 이 경이로운 균형감과 냉정한 심판의 패자는 더불어민주당의 정청래와 국민의힘의 장동혁 대표 모두였다. 오만 여당과 무능 야당이 함께 심판받은 셈이다. 여당의 절제와 야당의 혁신이 없으면 더 가혹한 국민의 심판이 기다리고 있다. 4월 말까지만 해도 민주당은 경북 한 곳을 제외한 15개 광역단체장 선거에서 12 대 4, 대구 달성을 제외한 13개 국회의원 재보궐 선거에서 9 대 4(무소속 1)의 완승이 예견되었다.

이재명 대통령의 지지율은 65% 안팎으로 고공 행진이었고, 18%까지 추락한 장동혁 국민의힘은 지리멸렬했다. 그러나 광역단체장 투표함을 열어 보니 민주당은 총투표자 2720만여 명 중 1430만여 표(52.6%)를, 국민의힘은 1180만여 표(43.4%)를 받았다. 승자 독식 단체장의 숫자를 떠나 민주당으로선 이 대통령 지지도에 한참 못 미치는 실패였다. 그 원인은 집권 여당의 착시와 오만이었다.

여론 전문가들에 따르면 보수 진영은 진보 대통령의 직무나 기대에 대해 평가를 해주지만, 진보는 보수 대통령의 일머리 여부와 무관하게 늘 박한 점수를 주어 왔다. 박근혜 대통령 탄핵 이후 문재인 대통령의 초반 지지도가 80%를 웃돈 이유다. 이재명 대통령의 이전 행적에 불신이 강했던 보수 진영, 특히 60대 이상 층이 그래도 생각보다 일을 잘하는 것 같다는 평가를 내려 준 것이 바로 65%의 긍정 평가였다. 반면 20~30대 젊은 층은 이재명 정권 이후에도 일자리, 주택 마련 등에서 자신의 삶이 나아지지 않았다는 불만이 지속되었다.

이 대통령이 문 대통령의 80% 지지에 미치지 못한 것은 바로 이 젊은이들의 불만치인 15% 차이 때문이었다. 지금 부정선거를 외치며 잠실 개표소에 몰린 1만여 명 대부분이 2030이다. 그나마 65%의 대통령 지지가 서울 탈환 등 6·3의 압승으로 이어지지 못한 결정적 전기는 4월 30일 민주당의 공소취소 특검 발의 강행이었다. 내 죄는 내가 없앤다는 셀프 공소 취소, 무죄 세탁 특검이란 조소와 비난의 역풍이 거세어졌다.

일은 잘하는 대통령이란 생각을 가졌던 보수 진영의 장노년층에게 아, 이게 일 잘하라고 더 이상 밀어줬다가는 큰일 나겠다는 경각심을 주기에 충분했다. 무능한 장동혁 야당에 맥이 풀려 있던 보수층에 투표장으로 향할 명분을 준 여당의 패착이었다. 역대 최고 투표율의 이유다. 이 대통령의 심야 SNS에 맞춰 여당 강경파가 집착했던 각종 부동산 규제와 시장 개입 역시 한강변 벨트 등 서울·수도권의 중산층에 극심한 피로감과 스트레스를 안겼고, 결국 서울시 대역전 패의 자충수가 되었다.

스타벅스 사건 역시 진보·여당 성향이던 20~30대 여성들에게 부정적 영향을 미쳤다. 최대주주가 거듭 사과하고 대표가 물러났음에도 불매로 선거에 활용하려던 여권 일각의 이념 공세는 잘못된 건 알겠지만 왜 정치가 개인의 선택과 자유를 간섭하느냐는 불만을 낳았다. 공정·정의·자유를 중시하는 20~30대에게 공소취소 특검으로는 공정·정의의 불신을, 스타벅스 사건으로는 자유에 의문을 품게 만든 셈이다. 그간 당내 강경파의 드라이브와 공천을 주도하며 미다스의 손을 꿈꿨던 정청래 대표에 대해 까보니 마이너스의 손이었다는 당내 불만이 터지는 배경이다.

그의 8월 당권 유지조차 불안해진 처지다. 진정한 패자는 장동혁 국민의힘 대표다. 오세훈 서울시장의 역전승은 장 대표가 후보들에게 짐만 되고 있다며 선거 내내 그와 거리두기를 한 덕을 보았다. 보수의 배신자라며 쫓아냈던 한동훈 전 대표의 부산북갑 무소속 당선은 장 대표가 자신의 거취를 숙고할 수밖에 없을 결정타였다.

시장 선거 등 전패를 안기며 부산 시민이 인정하지 않은 국민의힘 대표란 과연 가능한 존재일까. 보수의 심장인 대구에서조차 민주당에 45.05%를 넘겨준 대목을 그는 뭐라고 설명할까. 검정고시 출신의 입지전적 인물인 박완수 경남지사의 재선 역시 도정 지지 50%를 넘던 그의 일을 인정받은 결과였다. 장 대표의 기여는 결국 동전 한 푼, 밥상 위에 얹는 숟가락 하나의 크기와 가치를 넘지 못했다.

윤 어게인과 함께 스스로 물러나는 것이 순리다. 차기 구도까지 내다본 주인은 여권의 김부겸·김경수·조국을 뒷선으로, 야권의 오세훈·한동훈을 전진 배치했다. 이미 살려놓은 개혁신당의 이준석과 함께 공룡 민주당 정권의 독주를 견제하고, 차기 총선·대선에서 균형을 맞출 보수 정치의 파괴적 재건을 추진하라는 명령이다. 그러니 집권여당은 절제로, 보수야권은 처절한 혁신으로 순응하라. 이 현명한 주인은 이미 훨씬 더 가혹한 심판의 불기둥을 준비해 가고 있을 터다





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6·3 선거 정청래 장동혁 이재명 국민심판

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