6·3 격전지의 승자들: 오세훈과 한동훈의 생환 이야기

서울시장 오세훈과 부산 북갑 한동훈 당선인의 과거와 현재를 조명하며 보수 정치 재편의 의미를 살펴본다.

6·3 지방선거 에서 당선된 오세훈 서울시장과 한동훈 부산 북갑 국회의원의 이야기는 단순한 승리를 넘어 보수 정치 재편의 중요한 분기점을 보여준다. 오세훈 은 1961년 서울 성수동에서 태어나 가난 속에서 자랐다.

아버지의 월급은 밀리고, 어머니는 봉제일로 생계를 꾸렸다. 동생이 똥 구덩이에 빠진 사건 이후 가족은 전기와 수도 없는 판자촌으로 이사했다. 이러한 환경 속에서도 오세훈은 공부에 매진해 1984년 사법시험에 합격했고, 변호사가 된 뒤에는 '젊은 귀족'으로 불리며 스타덤에 올랐다. 1996년 한국 미혼 여성 대상 설문조사에서 '영화 같은 사랑을 경험하고 싶은 남성' 1위에 오를 만큼 인기를 끌었다. 그의 성장 스토리는 역경을 극복한 전형적인 성공 신화이지만, 정치인으로서의 길은 순탄하지 않았다.

이번 선거에서 사상 첫 5선 서울시장에 오르며 보수 진영의 상징으로 자리매김했다. 한동훈은 부산 북갑 보궐선거에서 무소속으로 당선되며 정치권에 파란을 일으켰다. 검사 시절 '조선제일검'으로 불리던 그는 윤석열 전 대통령과의 관계에서 배신자 프레임에 시달렸지만, 이를 극복하고 승리했다. 그의 16세 시절, 약한 친구를 대신해 일진과 맞짱을 뜬 일화는 그의 성격을 잘 보여준다.

서울대 법대 1학년 때는 오리엔테이션장을 뒤집는 사건을 일으키며 주목받았다. 정치인으로서 그는 '윤어게인' 세력에 맞서 '미래로 가야 한다'는 명확한 메시지를 던졌다.

'배신의 대상은 사람이 아니라 국가와 국민'이라는 그의 원칙은 많은 유권자에게 공감을 얻었다. 이러한 행보는 보수 정치권 재편의 핵심 변수로 작용할 전망이다. 두 당선인의 공통점은 극복과 변신이다. 오세훈은 가난을, 한동훈은 배신자 낙인을 극복했다.

그들의 생환은 보수 진영에 새로운 활력을 불어넣고 있으며, 앞으로의 정치 지형에 큰 영향을 미칠 것으로 보인다. 특히 오세훈의 5선 성공은 안정적인 행정력을, 한동훈의 무소속 당선은 기존 정당 체계에 대한 도전을 의미한다. 보수 정치가 계엄의 그림자와 과거의 갈등을 넘어 통합과 미래 지향으로 나아갈 수 있을지, 그들의 행보가 주목된다





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