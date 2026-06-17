펜싱 국가대표, 개표소 봉쇄 시위로 인해 개인 장비 없이 국제대회 출국… 긴급 대처와 정치적 중재 시도

6·3 지방선거 투표용지 부족으로 인한 올림픽공원 핸드볼경기장 개표소 봉쇄 시위로 대한펜싱협회 사무실 접근이 차단되면서 펜싱 국가대표팀이 개인 장비를 챙기지 못하고 급히 아시아선수권대회에 출국하는 상황이 발생했다. 파리올림픽 금메달리스트를 포함한 13명의 선수들은 다른 선수들에게 장비를 빌려 출전 준비를 해야 했으며, 정치권의 중재 시도도 일부 시위 참가자의 저항으로 무산됐다.

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 인해 발생한 올림픽공원 핸드볼경기장 개표소 봉쇄 시위 가 계속되면서 대한펜싱협회 등 체육 단체의 사무실 진입이 차단되고 있다. 이로 인해 국제대회에 출전하는 펜싱 국가대표 팀이 개인 장비를 챙기지 못한 채 급히 출국하는 사태가 벌어졌다. 2026 아시아선수권대회 참가를 위해 1진 13명이 인천국제공항을 통해 인도 뉴델리로 출국한 선수들에는 파리올림픽 금메달리스트 오상욱·박상원·도경동 등이 포함됐다.

그러나 핸드볼경기장 내에 있는 대한펜싱협회 사무실의 장비를 꺼내지 못해 선수들은 다른 선수들에게 경기용 칼과 재킷 등을 급히 빌려야 했다. 대한펜싱협회 관계자는 각자도생 상황이라며 선수들이 지인에게 장비를 빌려 대회에 출전한다고 전했다. 대한체육회 산하 9개 종목 단체가 올림픽공원 핸드볼경기장 내에 사무실을 두고 있지만 시위대가 투표함 반출을 막아야 한다며 지난 5일부터 경기장 출입을 통제하면서 업무가 마비된 상태다.

한편 장동혁 국민의힘 대표는 체육 단체당 두 명씩 순차로 사무실에 들어가 물건을 가져오고 카메라 동행 중계하는 중재안을 마지해 사실상 추인됐으나, 출입문 앞에서 성조기를 허리에 두른 한 여성이 저항하며 진입이 무산됐다. 설득이 실패하자 장 대표는 철수 결정을 내렸다. 이번 시위는 주최자가 없어 참가자 개인의 행동을 통제할 주체가 없다는 점에서 향후 추가 대책이 필요한 상황이다. 장구슬 기자 reported





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