페미니즘이라는 단어 앞에 망설이는 우리, 젠더 불평등의 도깨비 도로를 걷다

친구의 경험담에서 시작된 젠더 불평등에 대한 이야기는 '페미니즘'이라는 단어 앞에서 망설이는 우리 사회의 현실을 비춘다. 박정훈 기자의 책을 통해 젠더 갈등의 뿌리를 짚고, 다음 세대를 위한 연대와 침묵하지 않는 용기를 모색한다.

최근 한 친구의 경험담을 통해 한국 사회의 젠더 불평등 문제를 다시 한번 되돌아보게 되었다.

친구는 시아버지 제사에 참여하기 위해 전을 직접 부쳐갔다고 했다. 주말이라 문을 연 전집을 찾기 어려워 급히 재료를 사서 밤새 손수 전을 부쳤다고 한다. 이는 지난 명절에 그녀가 구워간 전이 큰 인기를 얻었던 탓에, 이번에도 당연히 그녀가 준비할 것이라는 남편의 은근한 기대 때문이었다.

바쁜 주말에도 일을 해야 하는 상황에서 친구는 고생스럽게 전을 준비했고, 예상대로 전은 폭발적인 인기를 누렸으며 남편은 어깨를 으쓱였다. 하지만 정작 친구는 몸살을 앓으면서도 자신에게 안부를 묻는 친척이 단 한 명도 없었다는 사실에 더 큰 서운함을 느꼈다.

'왜 이렇게 사는지 모르겠다'는 우리들의 한탄 속에서, 농담처럼 '우리 딸들은 시집 보내지 말자'는 말이 나왔다.

물론 오늘날 제사가 사라지거나 며느리를 독립적인 인격체로 존중하는 분위기가 늘고 있는 것은 사실이다. 나 역시 시댁 어른이 안 계셔서 제사 준비에 대한 부담이 훨씬 적다.

하지만 현실은 여전히 많은 여성들이 억울함과 피로감 속에서도 웃음을 잃지 않고 자리를 지키고 있으며, 반면 남성들은 상대적으로 편안하게 자리를 차지하고 있다는 것을 우리는 알고 있다.

한국 사회에서 결혼은 아직 완전한 공정의 틀을 갖추지 못했다. 이러한 현실을 매번 겪는 나와 친구들이라면 누구나 페미니스트여야 마땅하지만, 우리는 그렇지 않다.

여성으로서 살아왔고 차별에 대해 모르지 않음에도 불구하고, '페미니즘'이라는 단어 앞에서 우리는 늘 망설인다. 기울어진 구조 속에 살면서도 그 구조를 명확하게 인지하고 말하는 것은 쉽지 않다. 불만을 품는 것과 이에 대해 적극적으로 반기를 드는 것은 전혀 다른 차원의 문제이기 때문이다.

그 담론을 사회 전체의 문제로 끌어내려는 순간, 우리는 과도한 사람이나 젠더 갈등을 조장하는 사람으로 낙인찍히기 십상이다. 이것이 바로 '페미니즘'이라는 단어 앞에서 우리가 머뭇거리게 되는 이유다.

4050 세대인 나와 친구들은 대부분 그러한 환경 속에서 성장했다. 어머니 세대를 보며 분란을 만들지 않는 것이 현명한 아내이자 며느리의 역할이라고 배웠다.

비슷한 또래의 남성들 역시 이전 세대에서 그러한 모습을 보고 자랐다. 그러나 많은 남성들은 아내를 위하고 제사 준비를 돕는 것만으로도 자신들이 과거보다 훨씬 나은, 성평등적인 태도를 가진 남편이라며 너그러운 태도를 보이곤 한다.

박정훈 기자의 책은 바로 이러한 현실에서 출발한다. 저자는 한국 사회의 젠더 이슈를 '도깨비 도로'에 비유하며, 실제로는 내리막길인 여성에 대한 차별이 주변의 환경 때문에 오르막길로 착각하게 만드는 현상을 지적한다.

이제는 여성들이 겪는 차별이 '오르막길'이 되었고, 오히려 남성들이 '역차별'을 받고 있다고 주장하는 목소리가 커지고 있다는 것이다. 또한, 페미니즘이 젠더 갈등을 야기한다는 왜곡된 시각의 뿌리를 깊이 있게 파헤친다.

2026년 3월 출간된 박정훈 기자의 책을 완독하는 것은 솔직히 상당한 각오를 필요로 했다. 하지만 책을 읽어갈수록 단순히 차별 사례를 나열하는 것을 넘어, 그것이 어떻게 권력화되고 왜곡되어 왔는지를 분석하고 있음을 알게 되었다.

'한국 사회는 개인의 혼란과 실패에 대해 구조적 원인을 숨기고 개인의 탓으로 돌려왔다.' (p.215)

저자는 젠더 갈등을 20대 남성의 '공격적인 반페미니즘'과 같은 특정 세대의 문제로만 환원하지 않는다. 오히려 '아직도 남자 어른들이 관성과 시스템의 '수호신'으로 버티고 있기 때문' (p.191)이라고 지적하며, 우리 사회의 성불평등적인 구조 자체를 근본적으로 바꿔야 한다고 역설한다.

'안티 페미니즘과의 애매한 공존은 길이 될 수 없다' (p.123)는 문장은 저자의 명확한 입장을 드러낸다. 피해자의 편에 서지 않는다면 결국 방관자가 될 뿐이라는 주장 역시 마찬가지다.

하지만 이러한 단호한 태도는 동시에 독자인 나를 불편하게 만들기도 했다. 책이 요구하는 엄격함은 숨 쉴 틈을 주지 않는 듯했으며, 특히 다른 속도의 이해나 동의를 허용하지 않는 듯한 단호한 어조나 '차별을 훔친다'는 표현은 (작가와 출판사의 의도가 있었겠지만) 또 다른 반발을 불러올 가능성도 있어 보였다.

그럼에도 불구하고 이 책을 쉽게 외면하기 어려운 이유는, 우리가 이미 알고 있으면서도 충분히 직면하지 않았던 질문들을 다시금 꺼내 들기 때문이다. 우리는 오랫동안 개인의 노력으로 설명하기 어려운 문제들조차 개인의 책임으로 돌려왔다.

낯선 사람에게 줄 수 있는 가장 큰 환대, 연대. 지금의 세상이 이전보다 조금이라도 나아졌다면, 그것은 자연스러운 변화라기보다 끊임없이 문제를 제기해온 목소리들의 결과일 것이다. 받아들여지지 않더라도, 불편함을 감수하면서 계속 말해온 사람들 덕분일지도 모른다.

나는 여전히 확신하지 못한다. 이 책의 모든 주장에 동의한다고도, 그렇지 않다고도 말하기 어렵다. 하지만 10대 자녀들을 키우는 입장에서 이 문제가 다음 세대로 어떻게 이어지는지도 체감한다.

저자가 언급한 넷플릭스 드라마<더 글로리>의 대사를 읽으며 나는 마음이 먹먹해졌다. '내가 너무 관심을 안 줬나 봐. 근데 자기 방에 있었잖아. 우린 안전하다고 생각했어. 애가 안전한 줄 알았지. 그 안에서 무슨 나쁜 짓을 하겠어? 우리가 잘하고 있는 줄 알았어.' (p.23)

얼마나 무서운 일인가. 아이들이 얌전히 학교 잘 다니고, 노트북 앞에서 공부를 하면, 어른들은 그들이 어떤 세상에서 살아가는지 알아낼 방법이 없다. 아이들의 세상 속에 여성혐오적인 극단주의가 판을 치더라도, 어른들은 '인셀(비자발적 순결주의자, 온라인 하위 문화에서 여성 또는 성적 파트너를 구하지만 구할 수 없다고 스스로 정의하는 사람들 : 본문 인용)'이라는 용어조차 처음 듣는 경우가 허다하다.

과연 내가 아는 것은 무엇인가. 부모로서 이 젠더 문제에서 자유로울 수 있나? 없다고 느낀다. 부모가 아니라 누구도.

엄마 세대보다 나아진 세상에 살고 있다는 사실만으로는 충분하지 않다. 나를 보고 자라는 딸들이 나보다 덜 망설이며 살아가길 바란다면, 나도 지금보다 조금은 덜 침묵하는 사람이 되어야 하지 않을까.

저자는 단언한다. '페미니스트로 사는 것은 여성을 찬양하거나 여성만을 위한다고 떠드는 일이 아니'라고. 그보다 '젠더라는 렌즈로 세상을 바라보며 생각을 끊임없이 갱신하고, 소수자와 약자가 딛고 선 땅이 얼마나 척박한지 이해하는 행위에 조금 더 가깝다'라는 그의 말에 동의하지 않을 수가 없다.

그래서 책 말미에 저자가 제시하는 '다양성을 존중하는 느슨한 연대'에 형광펜을 조심스럽게 그었다. 비록 조금 불편하더라도 어느 한쪽을 밀어내고 배제하지 않는 세상. 온라인에서 모든 상황을 판단하지 않는 세상. 연대를 위해 모두가 광장으로 나오는 세상을 바라며.

'연대는 평소에 생각해보지 못했던 삶에 대해서 생각하는 일, 생전 처음 듣는 이야기에 고개를 끄덕이는 일이다. 그건 어쩌면 낯선 사람에게 줄 수 있는 가장 큰 환대이자 사랑일지도 모른다.' (p.278)

희망을 버리고 싶지 않다. 다음 세대들을 위해서라도. 어쩌면 이 지점을 위해 그토록 모두가 투쟁을 해왔는지도 모른다. 서로의 차별을 훔치지 말고, 곁을 지키는 방향으로 나아가고 싶다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다





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