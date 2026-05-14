팬젠 CI 휴온스그룹 2026년 1분기 매출 및 실적 전망

팬젠 CI 휴온스그룹 ㈜팬젠(대표 윤재승)이 2026년 1분기 매출은 전년 동기 대비 8.4% 증가한 37억3000만원, 영업이익은 31% 감소한 4억8000만원을 기록했다고 밝혔다. 1분기 매출은 에리트로포이에틴(EPO) 수출 증가에 힘입어 성장했다. 영업이익은 계절적 영향에 따른 의약품위탁개발생산(CDMO) 매출 감소와 연구개발비 증가로 감소했다. EPO 매출은 수출 확대에 따라 전년 동기 대비 21% 증가했다. 최근 3년간 EPO 매출의 연평균 성장률은 28.6%를 기록하며 팬젠의 핵심 성장동력으로 자리 잡아 왔다. 팬젠은 CDMO 신규 계약을 2분기 체결 목표로 추진하고 있으며, 경상기술사용료(로열티) 수입과 EPO 의약품 수출 증가에 따라 실적 상승 흐름을 이어갈 전망이다.

팬젠 CI 휴온스그룹 ㈜팬젠(대표 윤재승)이 2026년 1분기 매출 은 전년 동기 대비 8.4% 증가한 37억3000만원, 영업이익 은 31% 감소한 4억8000만원을 기록했다고 밝혔다. 1분기 매출은 에리트로포이에틴(EPO) 수출 증가에 힘입어 성장했다.

영업이익은 계절적 영향에 따른 의약품위탁개발생산(CDMO) 매출 감소와 연구개발비 증가로 감소했다. EPO 매출은 수출 확대에 따라 전년 동기 대비 21% 증가했다. 최근 3년간 EPO 매출의 연평균 성장률은 28.6%를 기록하며 팬젠의 핵심 성장동력으로 자리 잡아 왔다. 지난 3월 말 기준 전체 수주잔고 52억원 중 48억원이 EPO 의약품으로 구성돼 안정적인 성장 기반을 확보했다.

팬젠은 CDMO 신규 계약을 2분기 체결 목표로 추진하고 있다. 또한 경상기술사용료(로열티) 수입과 EPO 의약품 수출 증가에 따라 실적 상승 흐름을 이어갈 전망이다. 팬젠은 바이오의약품인 에리트로포이에틴(EPO) 바이오시밀러 판매 사업에서 높은 성장세를 보이고 있다. 말레이시아, 필리핀 등 동남아시아국가연합(ASEAN) 국가를 중심으로 수출이 확대되고 있으며, 사우디아라비아 등 중동 시장에서도 본격적인 수출이 진행되고 있다.

회사는 앞으로 중동 및 아프리카 지역으로 수출을 확대해 지속적인 매출 성장을 이어간다는 방침이다. 윤재승 팬젠 대표는"바이오시밀러 EPO 제품의 글로벌 마케팅을 강화하고 신규 판로를 개척해 해외 매출을 확대해 나가겠다"며"다양한 신규 CDMO 사업 확장 등을 통해 실적 상승을 이어갈 계획이다"고 밝혔다. 한편, 팬젠은 바이오의약품 생산 세포주 개발 원천기술과 생산공정 확립 노하우를 기반으로 바이오의약품 CDMO 서비스 및 바이오시밀러 제조 및 판매 사업을 영위하고 있다.

배양 및 정제 공정개발 노하우를 바탕으로 맞춤형 공정 특성화 연구(Process Characterization) 서비스 및 맞춤형 레진 서비스 등도 전개하고 있다. 김나혜 인턴기자 kim.nahye1@joongang.co.k





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