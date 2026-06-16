팬덤 정치와 이분법적 사이다 화법의 함정과 국정 운영의 위기

이재명 대통령과 정청래 대표가 공유하는 이분법적 사이다 화법과 팬덤 정치의 위험성을 분석하고, 소통과 통합이라는 약속과 상반된 행보가 가져오는 신뢰의 위기와 국정 운영의 부작용을 비판합니다.

이재명 대통령과 정청래 대표는 이른바 편가르기와 이분법 적 사이다 화법을 통해 팬덤 정치를 운용하는 달인들이라는 점에서 놀라울 정도로 닮아 있다. 두 사람이 이끄는 진영이나 그들을 따르는 팬덤 사이에 실질적으로 어떤 거대한 가치관의 차이가 존재하는지는 불분명하다.

그럼에도 불구하고 많은 정치인이 이 실속 없는 싸움을 말리기는커녕 오히려 그 갈등에 참전하여 정치적 이득을 취하려는 모습은 참으로 안타까운 현실이다. 최근 대통령이 국무회의에서 개헌에 대해 언급한 내용을 보도한 여러 언론사의 기사 제목을 보면 대통령 특유의 화법이 여전히 반복되고 있음을 알 수 있다. 대통령이 가진 선의는 이해할 수 있을지 모르나 그 화법에 동의하기는 어렵다. 다양한 선택지가 존재함에도 불구하고 이것 아니면 저것이라는 강요된 이분법을 사용하여 상대방을 몰아세우기 때문이다.

이러한 행보는 과거 이재명 대통령이 성남시장 시절에 보여준 모습과 극명한 대조를 이룬다. 2015년 한겨레 인터뷰 당시 그는 정청래 의원의 막말 논란에 대해 나였다면 그렇게 말하지 않았을 것이라며 칼을 휘두를 때는 조심해야 한다고 조언했다. 당시 그는 자신이 가진 칼은 작은 칼이라 막 휘둘러도 반경이 크지 않지만 큰 칼을 찬 사람은 아무나 다치게 할 수 있고 효율도 떨어진다며 정치란 상대와 동료가 있으며 얼마나 많은 사람의 공감을 얻느냐가 중요하다고 강조했다. 이는 자신의 위상을 고려하며 통합과 공감을 추구하라는 매우 성숙한 정치적 조언이었으며 많은 이들의 공감을 샀다.

하지만 대통령 취임 이후 그의 모습은 완전히 달라졌다. 취임사에서 약속했던 모든 국민을 아우르는 모두의 대통령, 분열의 정치를 끝내고 공존과 통합의 가치 위에 소통과 대화를 복원하겠다는 다짐은 결국 공수표가 되었다. 제1야당의 동의 없이 개헌을 밀어붙이면서 개헌에 반대하는 이들을 불법계엄 옹호자로 몰아세우는 모습은 그가 말했던 소통과 타협의 정치와는 거리가 멀다.

사실 이재명 대통령을 단기간에 대선 주자의 반열에 올린 것은 소통과 양보가 아니라 거침없는 사이다 독설이었다. 2016년 탄핵 정국 당시 그는 노무현 대통령의 관용이 오히려 참극을 불렀다고 주장하며 어설픈 용서는 안 된다는 강한 어조의 발언으로 지지자들을 열광시켰다. 당시의 시대적 상황이 그러한 강한 자극을 원했을지는 모르나 문제는 그가 대통령이라는 최고 권력자의 자리에 오른 지금까지도 기초단체장 시절의 칼을 휘두르는 버릇을 버리지 못했다는 점이다. 이는 전형적인 내로남불의 모습이며 여당 대표가 된 정청래 대표 역시 이러한 화법의 굴레에서 벗어나지 못하고 있다.

특히 부동산 정책에서 나타난 대통령의 행보는 이러한 이분법적 사고의 폐해를 잘 보여준다. 다주택자를 마귀에 비유하며 강도 높은 규제를 주장하고 비판하는 야당을 철부지 유치원생에 빗대는 등 국민을 설득하기보다 다그치는 방식의 정치를 펼쳤다. 이러한 다주택자 악마화 전략은 지지층에게는 카타르시스를 주었을지 모르나 실제 정책의 실효성과 신뢰도를 떨어뜨리는 결과를 초래했다. 결국 이러한 정치적 스타일은 선거 결과에서도 한계를 드러냈다.

지방선거에서 서울시장 선거 패배의 주요 원인 중 하나로 대통령의 거친 부동산 관련 발언이 꼽혔으며 이는 이분법적 사이다 화법이 단기적으로는 효용이 있을지 몰라도 장기적으로는 신뢰의 문제를 야기한다는 점을 시사한다. 특히 다주택자를 마귀로 규정했던 대통령이 다주택자인 인물을 국무총리 후보자로 지명한 사건은 언행불일치의 극치를 보여주며 야당의 거센 비판을 불러왔다. 대통령과 여당 대표 사이에 발생하는 최근의 정치적 충돌 역시 대단한 가치나 노선의 차이 때문이 아니다.

두 사람 모두 팬덤 정치의 거물로서 편가르기와 사이다 화법이라는 동일한 성공 방정식을 공유하고 있으며 그 관성에 중독되어 있기 때문에 발생하는 충돌일 뿐이다. 인물에 대한 취향 차이와 유튜브 정치 선동가들의 개입으로 인해 마치 거대한 이념 전쟁처럼 보일 뿐 실상은 알맹이 없는 권력 다툼에 가깝다. 이러한 소모적인 갈등이 계속되는 사이 국정 운영이 망가지는 상황이 매우 우려스럽다. 이제는 이분법적 적대감을 통해 지지층을 결집하는 정치를 멈추고 진정한 의미의 통합과 설득의 정치를 회복해야 할 때이다





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