패류잔화(敗柳殘花), 세월의 흔대로 미모와 자태가 예전만 못한 여인이나, 권력에서 멀어진 실력자를 비유할 때 쓰인다.

패류잔화(敗柳殘花)는 세월의 흔대로 미모와 자태가 예전만 못한 여인이나, 권력에서 멀어진 실력자를 비유할 때 쓰인다. 이 표현은 원나라 초기에 구우(瞿佑)가 저술한 '전등신화(剪燈新話)'의 '애경전(愛卿傳)'에도 등장한다.

패류잔화 (敗柳殘花)는 세월의 흔적으로 미모와 자태 가 예전만 못한 여인이나, 권력에서 멀어진 실력자 를 비유할 때 쓰인다.

'패류'는 '잎이 지고 마른 가지만 남은 버드나무'를 의미하고, '잔화'는 '시든 꽃'이다. 두 부분이 합쳐져, '화려한 시절이 가고 쇠잔해진 상태'를 의미한다. 왕실보(王實甫)의 '서상기(西廂記)'에서 유래된 이 표현은 원나라 초기에 구우(瞿佑)가 저술한 '전등신화(剪燈新話)'의 '애경전(愛卿傳)'에도 등장한다. 패류잔화와 노류장화는 기생이 스스로의 처지를 자조(自嘲)할 때 자주 쓰던 어휘들이다.

절개를 상실한 여인을 비난하거나 비하(卑下)하는 뉘앙스까지 차츰 추가됐다. 그러나 '패류잔화'의 경우, 그냥 '전성기(全盛期) 이후'란 직접적 의미에 주목하며 재음미(再吟味)하면 은은한 매력을 찾아낼 수도 있다.

'전등신화'는 근대화 이전, 한·중·일은 물론이고 베트남까지 포함해 동아시아의 많은 독자들이 애독하던 유명한 괴이소설(怪異小說)집이다. '수궁경회록(水宮慶會錄)', '모란등기(牡丹燈記)', '애경전', '취취전(翠翠傳)' 등 유려한 문어체로 쓰여진 단편 소설 총 21편이 실려있다. 여자 귀신이 등장하는 연애와 혼인 이야기가 많다. 구우는 각 작품을 마무리한 후 자신의 촌평(寸評)을 추가했다.

'애경전'의 모티브는 당시 민간에 떠돌던 한 괴이한 이야기다. 플롯은 복잡하지 않다. 고운 마음을 지닌 여주인공 애경이 조생(趙生)을 만나 결혼하는 낭만적인 연애담으로 이야기가 시작된다. 그녀는 기생 출신이다.

관료로 취직하기 위해 집을 나선 조생과 떨어져 생활해야만 할 때 시어머니를 극진히 봉양한다. 돌아가시자 장례도 그녀가 홀로 치른다. 이어 단조로운 우여곡절이 펼쳐지는가 싶은 순간에 '장사성(張士誠)의 난'이 일어난다. 난리통에 정절을 잃을 위기에 맞닥뜨리자 그녀는 단호하게 자결을 선택한다.

시간이 흐르고 조생이 귀가했다. 이어 일부러 귀신이 되어 조생을 기다리던 애경의 절개(節槪)와 순정 에피소드들이 차례로 전개된다. 단편 소설이기에 결말은 아쉽고 짧다. 다행히 애경은 우시(無錫) 지역 송(宋)씨 집안의 남자아이로 환생한다.

조생이 애틋한 감정을 느끼며 그와 왕래하는 것으로 이야기는 끝난다. 관료 겸 문학가였던 구우의 삶도 그리 평탄하지 못했다. 고향은 항저우(杭州)고, 자(字)는 종길(宗吉)이다.

그는 불운하게도 어수선한 원(元)명(明) 왕조 교체기에 태어났다. 관료로 근무하던 60세 때, 필화(筆禍) 사건으로 지금의 바오딩(保定)시에서 꽤 오래 귀양살이를 한 적도 있다. 풀려난 후 고향에 머물며 저술 활동에 더욱 힘썼다.

'전등신화'는 그가 66세 때 귀양살이하던 바오딩에서 집필한 작품이다. 시사집(詩詞集) '악부유음(樂府遺音)', 시론(詩論) '귀전시화(歸田詩話)' 등 다양한 저서들도 남겼다.

'지상의 천당(人間天堂)' 항저우에서 향년 87세에 눈을 감았다. '전등신화'는 수수께끼를 간직한 묘한 책이다. 중국 출판계에선 오래 사라졌다가 뒤늦게 부활한 책이기 때문이다. 조선시대 최초의 한문소설인 김시습의 '금오신화(金鰲新話)'에 큰 영향을 준 작품이기도 하다.

일본과 베트남에서도 '우월물어(雨月物語)', '전기만록(傳奇漫錄)' 등 번안서(飜案書)들이 집필되어 폭발적인 인기를 누렸다. 패류잔화(敗柳殘花)는 세월의 흔대로 미모와 자태가 예전만 못한 여인이나, 권력에서 멀어진 실력자를 비유할 때 쓰인다. 삶에서의 승패가 짧은 전성기의 화려함 수준 또는 '한때 스쳐간 곤경'에 의해서만 좌우되지는 않는다. 활짝 만개한 장미가 무척 아름답지만, 꽃봉오리 상태의 장미도 못지않게 시선을 끌어당긴다.

꽃잎이 진 장미에서도 매혹적인 향기를 느껴볼 수 있다. 오랜 시간만이 뭔가를 그대로 말해준다고들 한다.

'Time is the best storyteller(시간이야말로 최고의 이야기꾼이다). ' 영어권에선 이런 표현도 쓰이고 있다





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패류잔화 세월의 흔대로 미모와 자태 여인 권력 실력자

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