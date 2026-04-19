패럴림픽 영웅들과 함께한 장애인 스포츠 축제, 서울월드컵광장에서 열려

2026 동계 패럴림픽 메달리스트들이 서울월드컵경기장에서 열린 장애인 스포츠 페스티벌에 참여하여 장애인 체육 홍보에 앞장섰다. 축제에서는 다양한 장애인 스포츠 체험 프로그램이 운영되었으며, 선수들은 시민들과 소통하며 장애인 스포츠에 대한 관심을 높였다.

2026 동계 패럴림픽 메달리스트들이 서울월드컵경기장 광장을 찾아 장애인 스포츠 축제를 빛냈다. 대한장애인체육회 가 주최하고 프로스펙스와 FC 서울이 후원한 이번 행사는 제46회 장애인의 날을 기념하고 장애인 체육을 홍보하기 위해 마련되었다. 휠체어 농구, 시각 축구 등 다양한 장애인 스포츠 종목을 직접 체험할 수 있는 기회가 제공되었으며, 10월에 열리는 아이치 나고야 패러 아시안게임 선수들을 응원하는 메시지 전달 이벤트도 진행되었다. 특히, 노르딕 스키 2관왕 김윤지, 스노보드 동메달리스트 이제혁, 휠체어 컬링 은메달리스트 백혜진, 이용석, 그리고 백혜진 선수의 남편이자 컬링 4인조 경기에 출전했던 남봉광 선수가 참여하여 자리를 더욱 빛냈다. 이제혁 선수는 K리그 경기에서 시축을, 김윤지 선수는 매치볼 전달을 맡아 프로 스포츠 현장에서 장애인 체육에 대한 관심을 환기시켰다.

김윤지 선수는 패럴림픽 이후 많은 이들의 축하와 격려에 감사함을 표하며, 자신의 경기를 보고 장애인 스키에 관심을 가지는 사람들이 늘어나 뿌듯하다고 전했다. 복학 후 학업과 운동을 병행할 계획임을 밝힌 그녀는 아시안게임 선수들의 선전을 기원했다. 베이징 동계 패럴림픽에서 메달 획득에 실패했던 경험을 딛고 두 번째 대회에서 동메달을 획득한 이제혁 선수는 좋은 성과에 대한 기쁨과 함께, 좌절을 딛고 다시 일어설 수 있었던 긍정적인 마음가짐을 이야기했다. 그는 장애인 선수들이 비장애인 대회에도 활발히 참여하고 있으며, 앞으로도 장애인 스노보드 선수들이 한국을 대표하여 더 큰 무대에서 활약하기를 바라는 포부를 밝혔다. 휠체어 컬링 은메달리스트인 백혜진 선수와 이용석 선수는 서로에게 감사함을 표현하며 함께 좋은 성적을 거둘 수 있었던 것에 대해 기뻐했다. 두 선수 모두 중도 장애를 겪었으며, 국립재활원에서 재활치료를 받으며 만난 인연을 소중히 여기고 있었다. 백혜진 선수는 남편 남봉광 선수와 함께 패럴림픽에 나설 계획이었으나, 아쉽게도 이용석 선수와 믹스 더블 종목에 출전하여 메달을 획득했다. 그는 남편이 자신들이라도 메달을 따서 다행이라고 말해줬다며, 앞으로도 이용석 선수와 함께할 것임을 시사했다. 이용석 선수는 4년이라는 시간이 아직 와닿지는 않지만, 기회가 온다면 이번에 못한 것까지 잘 해내고 싶다는 의지를 보였다. 이용석 선수는 장애를 겪기 전에는 몰랐던 체육의 매력을 이야기하며, 장애인의 날을 맞아 더 많은 장애인 관련 행사가 열리기를 희망했다. 백혜진 선수는 평소 휠체어 이용자들을 보기 어렵지만, 경기장에 와보니 이동에 편리함이 있어 놀랐다며, 장애인들이 사회에서 자연스럽게 활동할 수 있는 기회가 늘어나기를 바랐다. 그녀는 집에만 있는 장애인들이 한 발짝만 나와 체육을 접해보면 자존감이 올라가고 긍정적인 변화를 경험할 수 있다며 도전을 권했다. 이 날 행사는 장애인과 비장애인이 함께 어우러지는 참여형 스포츠 축제의 장이 되었으며, 패럴림픽 메달리스트들의 참여는 장애인 체육에 대한 사회적 관심을 고취시키는 계기가 되었다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

장애인 스포츠 패럴림픽 서울월드컵경기장 대한장애인체육회 스포츠 축제

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

오세훈 “세운지구 복합개발로 강북 다시 키운다”…2031년까지 주택 31만호 공급2026년 서울 청사진 제시 “세운 개발은 강북대전환 신호탄” 강북횡단선·강북횡단 지하고속로 추진 2026년 2만3000호 착공

Read more »

태안군, 국제원예치유박람회 연계사업 총력 가동'2026 태안국제원예치유박람회' 개최가 100여일 앞으로 다가온 가운데, 충남 태안군이 연계사업 전반에 대한 추진상황을 점검하며 성공 개최를 위한 총력전에 돌입했다.태안군은 지난 16일 군청 중회의실에서 '2026년 1월 태안국제원예치유박람회

Read more »

2026, 케이팝 '2016년 감성' 소환… 블랙핑크·BTS·엑소 등 컴백2026년, 전 세계 SNS를 휩쓴 '2026 is the new 2016' 열풍 속에서 블랙핑크, 방탄소년단, 엑소 등 2016년 케이팝 황금기를 이끌었던 아티스트들의 컴백 소식이 이어지며 팬들의 기대감을 높이고 있습니다.

Read more »

2026 대한민국 올해의차와 인물 '파격'...'잼있는 차 만들고 싶어'현대자동차 아이오닉 9이 한국자동차전문기자협회(AWAK)가 뽑은 '2026 대한민국 올해의 차'에 최종 선정됐다.한국자동차전문기자협회(회장 강희수)는 지난 4일 오후 서울 중구 장충동 크레스트72에서 '2026 대한민국 올해의 차' 시상식을

Read more »

태안국제원예축제 성공의 열쇠는 '군민 참여''2026 태안국제원예치유박람회'가 60여일 앞으로 다가온 가운데 2026 국제원예치유박람회 범군민지원협의회(회장 전창균·아래 범군민협의회)가 치유박람회의 성공적 개최를 위해 전 군민 참여 확산에 팔을 걷어붙였다.범군민협의회는 최

Read more »

DMZ세계문학페스타 2026: 전쟁, 분단, 혐오를 넘어 문학의 역할 모색2026년 DMZ와 파주 인근에서 열릴 ‘DMZ세계문학페스타 2026’은 전쟁과 분단, 혐오와 차별, 민주주의의 위기 속에서 문학의 역할을 모색하고, 세계 문학을 통해 고통의 역사와 가능성을 나누는 자리이다.

Read more »