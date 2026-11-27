대만 작가 팡후이전의 회고록 '타이베이 밤 산책'은 1980년대 계엄령 하의 공포와 1989년 톈안먼 사태 추모집회, 그리고 민주화 과정을 생생히 묘사하며 대만 현대사의 단면을 조명한다.

대만 작가 팡후이전 이 집필한 ' 타이베이 밤 산책'은 1949년 장제스 총통이 중국 본토를 내려다보고 대만으로 피신한 이후부터 1980년대 중반까지 이어진 대만 현대사 의 어두운 측면을 생생하게 재조명하는 기록이다.

이 책은 단순한 개인의 회고전을 넘어, 1987년 계엄령이 해제되기 전까지 대만이 겪었던 '병영 국가' 시절의 엄격한 통제와 사회적 긴장감을 개인사의 시선을 통해 입체적으로 부활시킨다.

Also read 외국인 단기근로자 국내서 얼마나 벌까?…임금 지급 역대 최대

계엄령 하의 병영 국가와 일상적 공포

팡후이전은 1987년 계엄이 해제되던 시기에 중학교를 다녔던 소녀의 눈으로 당시 대만의 현실을 묘사하며, 부자(父子)가 38년 넘게 무력 통치를 행하던 시대가 얼마나 폐쇄적이었는지를 보여준다.

저자의 가정 또한 예외는 아니었는데, 인도네시아 출신의 아버지는 현지 항공사에서 근무했으나 이민 2세라는 이유로 주변부 신분에 머물렀고, 가정 내에서는 두 딸의 모든 생활을 철저히 통제했다.

학교 현장 역시 자유롭지 않았는데, 체벌이 일상화되어 있었으며 담임 교사가 학생들의 일기장을 검열하여 정부를 불신하거나 비공식적인 대화를 나눈 친구들을 고발하는 감시 시스템이 작동했다.

Advertisement

저자는 이러한 억압적인 환경에서 벗어나기 위해 유일한 탈출구로서 타이베이의 밤거리를 배회하는 시간을 가졌으며, 다양한 정치적 집회가 열리는 곳에서 불안과 해방감이 교차하는 경험을 기록했다.

중정기념당에서의 톈안먼 사태 추모와 정서적 변화

1989년 6월 2일 자정부터 6월 4일 새벽까지 중정기념당 잔디밭에서는 중국 우한먼 시위를 지지하는 대규모 집회가 열렸으며, 이는 대만 사회의 민주화 의식에 깊은 영향을 미친 역사적 사건이었다.

저자는 당시 록스타 콘서트를 마친 후 우연히 해당 현장으로 향하게 되었으나, 많은 인파가 대형 무대를 바라보는 것과 달리 구석진 잔디밭에서 밤을 새우는 방식으로 시위에 참여했다.

이후 저자가 기자로 활동하며 1980년대 운동가들을 취재하는 과정에서 대만의 과거와 현재가 어떻게 연결되는지 직시하게 되었고, 6·4 항쟁을 기억하는 방식은 시간이 지날수록 대만의 주체 의식이 확고해짐에 따라 변화했다.

30년 동안 중정기념당 광장에서 이어져 온 추모 집회는 시간이 흐를수록 중국과의 정서적 유대가 옅어지면서 점차 그 정치적 힘을 잃어가고 있으며, 이는 대만 사회의 내부적 정체성 강화 과정을 반영하는 현상이다.

1990년대 치안 혼란과 중국 미사일 도발의 영향

계엄이 해제된 후인 1988년 겨울, 대만은 최초의 연쇄 성폭행 살인 사건인 '타이베이의 늑대' 사건이 발생한 장소였으며, 피의자 장정이는 신속한 재판 끝에 즉결처분되어 총살되었다.

Advertisement

이후 1990년대 후반까지 스린, 신뎬, 타이중 등지에서 유사한 '늑대' 사건들이 잇따라 발생했으며, 1996년 여성운동가 펑완루 실종 사건은 입막음을 위한 살인으로 의심되지만 가해자는 최종적으로 밝혀지지 않았다.

이러한 치안 불안과 더불어 1995년부터 이듬해까지 중국은 대만을 겨냥하여 미사일을 발사하고 군사 훈련을 실시하는 등 군사적 압박을 가했으며, 이는 당시 대만 사회에 깊은 불안을 안겨주었다.

저자의 아버지는 미사일 공포 속에서 고향인 보르네오로 도망치듯 떠났다가 후처를 들이겠다는 황당한 행보를 보이며 퇴행적인 모습을 드러냈고, 이는 당시 대만 전체가 겪던 공포와 개인사의 위기를 대변하는 사건이다.

문화적 기록과 역사적 교훈

팡후이전은 1970년대 대만에서 인기를 끌었던 주술 영화를 접목하여 아버지의 퇴행적 행동과 당시 대만 사회를 휩쓴 중국 미사일 공포를 문화적 관점에서 분석하고 해석한다.

책은 대만 작가의 미시사가 대만 전체의 거시사로 이어지는 통로가 되기에 충분하며, 우연히도 저자가 다니던 학교와 아버지가 근무하던 공항 등이 대만 역사의 주요 현장이었다는 점이 역사와 일상의 중첩을 보여준다.

대만의 역사가 개발 독재라는 암흑기를 겪어온 한국사와 일정 부분 중첩되는 점을 고려할 때, 이 책은 '한 소녀의 몸에 새겨진 시대의 기록'으로서 대만 현대사의 complexities를 이해하는 중요한 자료가 된다.