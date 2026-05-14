팝의 황제 마이클 잭슨, 스크린 위에 다시 서다: 영화 마이클의 빛과 그림자

마이클 잭슨의 일대기를 다룬 영화 마이클이 가져온 음악적 전율과 서사적 아쉬움을 분석하며, 팝의 황제가 남긴 유산과 영화적 재현의 한계를 짚어본다.

전 세계 음악 역사를 통틀어 가장 거대한 영향력을 끼친 인물을 꼽으라면 단연 마이클 잭슨 일 것이다. 그를 추억하는 수많은 팬들에게 이번 영화 마이클의 개봉은 단순한 관람 이상의 의미, 즉 전설과의 재회라는 특별한 경험을 선사한다.

하지만 영화적 완성도라는 측면에서 접근했을 때, 이 작품은 팝의 황제라는 거대한 이름값에 비해 다소 평면적인 인물 묘사와 반쪽짜리 서사라는 뼈아픈 평가를 피하기 어려워 보인다. 영화는 마이클 잭슨이 10살 무렵 잭슨 파이브로 데뷔하여 세계적인 정점에 오르기까지의 과정을 압축적으로 보여준다. 전기 영화로서의 정체성을 가지고 있음에도 불구하고 2시간 남짓한 러닝타임 안에 그의 파란만장한 생애 전체를 담아내려 한 시도는 명백한 한계를 드러낸다. 인물이 가진 복잡한 심리적 층위는 과감히 제거되었고, 갈등 구조는 지나치게 단순하게 전개된다.

특히 예술가로서 겪었을 고뇌와 야심, 성공 뒤에 숨겨진 지독한 외로움과 같은 입체적인 내면 묘사보다는 모든 비극의 원인을 아버지 조셉에게만 한정 지은 점이 아쉽다. 영화 속 아버지는 어린 아들의 재능을 착취하고 아동 학대를 일삼는 전형적인 폭압적 안타고니스트로 그려지며, 어머니는 그저 헌신적인 모성애의 상징으로 양분되어 나타난다. 이로 인해 마이클 잭슨이라는 인간이 가진 다면적인 매력은 가려지고, 단순한 피해자 혹은 성공한 스타라는 이분법적 구도에 갇히게 되었다. 또한 자넷 잭슨이나 다이애나 로스처럼 그의 삶에 깊은 영감을 주고받았던 핵심 인물들이 생략된 점은 서사의 빈틈을 더욱 크게 만든다.

마이클 잭슨의 수많은 명곡이 그의 개인적인 경험과 아픔에서 비롯되었다는 점을 고려할 때, 이를 뒷받침할 서사가 부족하다는 점은 음악 영화로서의 치명적인 약점이 된다. 이러한 서사적 구멍이 발생한 배경에는 제작 과정에서의 진통이 있었던 것으로 보인다. 안톤 후쿠아 감독의 연출력에 대한 기대감은 높았으나, 아동 성 추문 사건과 관련된 챈들러 가족의 서사가 법적 분쟁에 휘말리면서 촬영된 영상의 상당 부분이 편집되고 재촬영되는 과정을 거쳤다. 결과적으로 민감하고 불편한 진실들이 대거 삭제되었고, 그 빈자리를 가족 간의 불화라는 다소 상투적인 설정으로 채우게 된 것이다.

그래서인지 영화의 흐름은 깊이 있는 탐구보다는 잘 짜인 플레이리스트를 따라가는 연대기 순의 빠른 전개에 치중한다. 팝의 황제를 신격화한 방대한 일화들을 무리하게 압축하다 보니 스타일은 화려하지만 알맹이는 부족한 느낌을 준다. 후반부는 화려한 콘서트 장면의 재현으로 채워지며 마이클 잭슨의 이야기는 계속된다는 자막과 함께 끝을 맺는데, 이는 제작진이 일대기 전체를 한 편에 담기에는 역부족이었다는 사실을 스스로 인정한 셈이다. 만약 후속편이 제작된다면 성형 수술이나 각종 루머, 어두운 개인사 등 그가 짊어져야 했던 삶의 무게를 진지하게 다루어야만 진정한 전기 영화로서의 가치를 가질 수 있을 것이다.

그럼에도 불구하고 영화는 마이클 잭슨이라는 인물이 가졌던 순수한 열정과 예술적 영감의 원천을 엿보게 한다. 극 중 묘사되듯 그는 지독한 영화광이었다. 오즈의 마법사나 피터 팬 같은 고전 영화들을 탐독하며 상상력을 키웠고, 이는 훗날 그가 꿈꿨던 네버랜드 랜치의 초석이 되었다. 아버지를 후크 선장에, 자신을 피터 팬에 투영하며 가정 폭력의 고통을 견뎌냈던 어린아이는 성인이 되어 그 상처를 치유할 수 있는 자신만의 테마파크를 현실로 구현해냈다.

스스로 영화 연출과 연기에 관심을 가졌던 그는 좀비 영화에서 영감을 얻어 스릴러라는 전무후무한 뮤직비디오 콘셉트를 창조해내기도 했다. 학교 공부보다 춤과 노래에 매진하며 또래 친구들과의 교류가 부족했던 그는 동물들을 친구 삼아 고립감을 달랬다. 하지만 그 고립감 속에서도 그는 난치병 아이들을 돕고 인종 차별 없는 세상을 꿈꾸며 평화의 메시지를 전파하는 순수한 성정을 잃지 않았다. 이러한 인간적인 면모들이 그의 음악 속에 녹아들어 전 세계인을 위로했다는 점은 영화가 주는 가장 큰 감동 포인트 중 하나다.

작품의 서사적 완성도와는 별개로 관객들의 반응이 폭발적인 이유는 이 영화가 철저하게 엔터테인먼트적 요소에 집중했기 때문이다. 무거운 주제의 비중을 줄이고 화려한 퍼포먼스와 명곡들의 향연으로 구성하여 남녀노소 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 상업 영화의 문법을 충실히 따랐다. 특히 큰 화면과 압도적인 사운드 시스템을 통해 마이클 잭슨의 무대를 감상하는 것은 극장에서만 느낄 수 있는 최고의 쾌감이다. 쉴 새 없이 흘러나오는 히트곡들은 관객들의 도파민을 자극하며 손과 발을 가만히 둘 수 없게 만드는 마력을 발휘한다.

무엇보다 2년여의 혹독한 훈련을 거친 조카 자파 잭슨의 연기는 가히 빙의 수준이라 할 만하다. 혈연의 힘인지 그는 마이클 잭슨의 외형뿐만 아니라 특유의 춤선과 제스처까지 완벽하게 재현하며 관객들에게 전설의 부활이라는 착각을 불러일으킨다. IMAX의 웅장한 스케일이나 돌비 시네마의 정교한 음향 시스템을 통한 관람은 선택이 아닌 필수라 할 수 있다. 과거 퀸의 일대기를 다룬 보헤미안 랩소디가 한국에서 천만 관객을 동원하며 신드롬을 일으켰듯, 이 영화 역시 그 기록에 도전할 만한 충분한 잠재력을 가지고 있다.

북미 시장의 뜨거운 반응과 음원 차트의 역주행 현상은 마이클 잭슨이라는 아이콘이 여전히 유효함을 증명한다. 향후 싱어롱 버전이 출시된다면 극장은 다시 한번 전 세계 팬들의 거대한 콘서트홀로 변모할 것이다. 비록 쿠키 영상은 없지만, 엔딩 크레딧과 함께 흐르는 명곡들의 여운 때문에 쉽사리 자리를 뜨지 못하게 만드는 영화다





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