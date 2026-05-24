팝의 황제 마이클 잭슨과 한국의 잊지 못할 인연, 90년대 내한의 기록

1993년의 공연 불허부터 1999년의 평화 공연까지, 마이클 잭슨이 한국과 맺었던 특별한 관계와 당시의 시대적 배경을 상세히 회고합니다.

최근 전 세계적으로 큰 관심을 끌고 있는 영화 마이클의 흥행과 더불어, 팝의 황제 마이클 잭슨 과 관련된 추억을 떠올리는 사람들이 다시금 늘어나고 있습니다. 오늘날의 대한민국은 케이팝의 영향력으로 인해 전 세계의 스타들이 앞다투어 방문하는 곳이 되었고, 오히려 한국이 글로벌 스타를 배출하는 중심지가 되었지만, 지난 세기만 해도 세계적인 톱스타가 한국 땅을 밟는다는 것은 극히 드문 사건이었습니다.

특히 마이클 잭슨이라는 전무후무한 존재가 한국과 맺었던 인연은 당시를 기억하는 이들에게 단순한 연예인 방문 이상의 사회문화적 충격이자 기억으로 남아 있습니다. 마이클 잭슨과 한국의 인연은 순탄치만은 않았습니다. 처음으로 내한 공연이 추진되었던 1993년의 사례는 지금 돌이켜보면 매우 황당한 기억입니다. 당시 펩시콜라의 전폭적인 지원 아래 월드 투어의 일환으로 한국 공연이 기획되었으나, 김영삼 대통령 취임 초기의 경직된 사회 분위기가 발목을 잡았습니다.

다국적 기업의 지나친 상업주의에 대한 우려와 안전 문제 등이 거론되었으며, 결정적으로 문화체육부는 금융실명제 등 정부가 추진하던 사회개혁 기조에 맞춰 근검절약하는 분위기를 조성해야 한다는 이유로 공연 불허 판정을 내렸습니다. 예술과 문화의 가치보다는 시대적 분위기와 통제가 우선시되었던 당시의 보수적인 행정이 세계적인 아티스트의 방문을 막아선 것입니다. 하지만 잭슨의 한국에 대한 애정과 사업가들의 끈질긴 노력은 결국 1996년에 결실을 보았습니다.

한국인 사업가 최규선 씨와 정태원 대표의 협력으로 마침내 10월 11일과 13일, 서울 잠실 주경기장에서 역사적인 2회 공연이 성사되었습니다. 물론 이 과정에서도 진통은 있었습니다. 일부 기독교 단체들이 티켓 가격의 고가 논란과 잭슨의 개인적인 스캔들을 이유로 청소년에게 악영향을 미칠 수 있다며 공연 저지 운동을 벌였습니다. 그러나 이러한 반대 여론을 잠재운 것은 뜻밖에도 미국의 흑인 단체인 NAACP의 성명이었습니다.

한국에서의 공연 반대가 심각한 인종차별로 비춰질 수 있다는 국제적인 경고가 나오자 반대 논리는 힘을 잃었고, 공연은 성황리에 개최되었습니다. 특히 공연 도중 한 대학생 관객이 무대로 난입해 잭슨과 함께 크레인을 타고 상공으로 올라갔음에도 불구하고, 잭슨이 당황하지 않고 그 관객을 침착하게 보호하며 노래를 이어갔던 장면은 그의 프로페셔널함과 따뜻한 인성을 보여준 전설적인 순간으로 기록되어 있습니다. 마이클 잭슨의 방한은 공연에만 국한되지 않았습니다. 1997년 11월, 그는 매우 비밀스럽게 입국하여 무주리조트를 방문하는 파격적인 행보를 보였습니다.

당시 한국은 IMF 외환위기로 인해 경제적 고통이 극에 달했던 시기였는데, 잭슨이 4억 달러라는 거액의 투자를 공언하자 관련 기업의 주가가 급등하는 등 사회적으로 큰 파장을 일으켰습니다. 비록 실제 투자가 성사되지는 않았지만, 절망적인 상황 속에 있던 국민들에게 세계적인 스타의 관심은 묘한 위안과 화제가 되었습니다. 또한 그는 아태평화재단을 방문해 당시 김대중 이사장과 인연을 맺었으며, 이는 이듬해 1998년 2월 25일 김대중 대통령의 취임식에 귀빈으로 참석하는 결과로 이어졌습니다.

팝의 황제가 한 나라의 대통령 취임식에 참석했다는 사실은 당시 한국의 국제적 위상과 잭슨의 영향력이 만난 상징적인 사건이었습니다. 마지막 방한이었던 1999년의 '마이클 잭슨과 친구들' 공연은 그의 평화에 대한 갈망이 잘 드러난 무대였습니다. 6월 25일이라는 상징적인 날짜에 비무장지대(DMZ)에서 공연을 열어 한국의 평화 통일을 세계에 알리고자 했던 그의 원대한 계획은 현실적인 제약으로 인해 잠실 종합운동장으로 변경되었습니다. 하지만 머라이어 캐리, 루더 밴더로스 같은 팝스타들은 물론 홍콩의 여명, 한국의 H.O. T와 S.E.

S 등 동서양을 아우르는 초호화 라인업이 구성되어 장관을 이뤘습니다. 비록 전 세계 투어로 확장되지는 못하고 단 2회 공연으로 막을 내렸지만, 예술을 통해 평화와 사랑을 전하려 했던 그의 진심만큼은 관객들에게 깊게 전달되었습니다. 기자 생활 중 가장 강렬했던 기억은 1996년 모스크바 공연 참관 당시 잭슨과 함께 찍은 기념사진입니다. 분장실 앞에서 긴 기다림 끝에 마주한 그는 정말 사람이 아니라 정교하게 만들어진 인형처럼 매끈하고 완벽한 모습이었습니다.

짧은 순간이었지만 '코리아'라는 말에 'I love you'라고 화답하던 그의 다정한 목소리는 20년이 지난 지금까지도 생생하게 기억됩니다. 이제는 영화를 통해 그의 삶을 다시금 마주하고 있지만, 그가 실제로 보여주었던 무대 위의 압도적인 에너지와 인간적인 면모는 그 무엇으로도 대체할 수 없습니다. 팝의 황제 마이클 잭슨이 남긴 음악적 유산과 한국과 나누었던 특별한 교감은 앞으로도 많은 이들의 가슴 속에 영원한 전설로 남을 것입니다





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