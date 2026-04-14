팔레스타인 연대: 가자지구 생존 아동·독립운동가, 이재명 대통령에 공개서한

가자지구 생존 아동 단체 '생존자들의 메아리'와 팔레스타인 독립운동가 나엘 알바르구티가 이재명 대통령에게 공개서한을 보내 이스라엘의 전쟁범죄 규탄에 감사를 표하고 한국 정부의 적극적인 역할 수행을 촉구했다. 특히 가자지구 아동의 권리 보호와 팔레스타인 난민의 귀환 권리 지지를 요청하며, 지속적인 연대를 희망했다.

팔레스타인 과 연대하는 한국 시민사회 긴급행동은 14일 오전, 가자지구 생존 아동 단체 '생존자들의 메아리'와 팔레스타인 독립운동가 나엘 알바르구티로부터 이재명 대통령에게 보내는 공개서한을 받아 청와대에 전달했다고 밝혔다. 긴급행동은 이날 발표를 통해 이같이 밝히며, 이스라엘의 가자지구 공격으로 인한 참혹한 현실을 국제사회에 알리고 한국 정부의 적극적인 역할을 촉구했다. 특히, 이스라엘의 전쟁범죄를 규탄하는 이재명 대통령의 메시지에 깊은 감동을 받았다는 팔레스타인 측의 입장을 전달하며, 한국 정부가 이스라엘의 전쟁범죄 종식을 위해 더욱 노력해줄 것을 호소했다. 서한에는 가자지구 생존 아동 들의 절망과 희망, 그리고 독립운동가 들의 간절한 염원이 담겨 있어, 팔레스타인 문제에 대한 한국 사회의 관심과 지지를 재확인하는 계기가 되었다.

이번 공개서한은 지난 10일 이재명 대통령이 자신의 엑스(X)를 통해 이스라엘의 전쟁범죄를 비판하는 게시물을 올린 것에 대한 화답의 성격도 지닌다. '생존자들의 메아리' 소속으로 이스라엘의 공격으로 가족 16명을 잃은 15세 라마 아드함 아이드는 서한에서 '가자지구 아동을 지지하는 공개적인 입장은 우리에게 깊은 감동을 주었다. 이는 우리에게 존엄성과 인간성, 희망의 감각을 되찾아주는 연대의 메시지'라고 밝혔다. 아이드는 이어 '아동들의 목소리에 귀를 기울이는 것은 비극의 재발을 방지하기 위한 노력을 강화하는 데 있어 중요한 걸음'이라며, 유엔(UN) 아동권리협약의 원칙에 따라 아동의 권리 보호와 관련된 사안을 지속적으로 지지해줄 것을 간곡히 요청했다. 또한, '생존자들의 메아리'는 이재명 대통령에게 가자지구의 현실을 직접 만나 전달하고 싶다는 의사를 밝혀, 팔레스타인 현지 상황에 대한 한국 정부의 더욱 깊은 이해와 관심을 촉구했다. 이들의 간절한 요청은 팔레스타인 문제 해결을 위한 국제사회의 연대와 지지를 더욱 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다.

팔레스타인 독립운동가 나엘 알바르구티 역시 서한을 통해 이재명 대통령에게 깊은 감사를 표했다. 알바르구티는 '억압받는 민족에 대한 진심 어린 연대를 보여준 목소리는 우리 마음에 깊은 위로가 됐다'며, 국제무대에서도 수백만 팔레스타인 난민의 귀환 권리를 지지하기 위한 의미 있는 행동을 취해줄 것을 호소했다. 그는 이어 '팔레스타인 수감자들이 겪는 고통과 인권 침해를 종식시키기 위한 국제적 노력을 지지해주길 희망한다'며, 이재명 대통령이 '인간적 가치와 정의를 수호하는 데 있어 지속적인 역할을 해주기를 고대한다'고 강조했다. 이번 서한 전달은 팔레스타인 문제 해결을 위한 국제사회의 노력에 힘을 실어주고, 한국 정부의 역할 확대를 촉구하는 중요한 계기가 될 것으로 보인다. 팔레스타인과 연대하는 한국 시민사회 긴급행동은 앞으로도 팔레스타인 문제에 대한 한국 사회의 관심과 지지를 이끌어내기 위해 다양한 활동을 펼칠 예정이다.





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