팔레스타인 소녀, 잊혀진 학살을 기억하다: 가자 지구의 고통과 연대

이스라엘-팔레스타인 분쟁 속에서 가자 지구의 비극을 잊지 않고, 연대를 통해 희망을 찾는 팔레스타인 유학생 주마나의 이야기. 그녀는 한국에서 팔레스타인의 역사를 알리고, 전쟁의 고통을 함께 나누며, 더 나은 세상을 만들기 위한 노력을 멈추지 않는다.

6일, 서울 관악구 서울대학교 관악캠퍼스에서 주마나(22)가 카메라를 보며 미소짓고 있다. 우혜림 기자\서울대학교 건축학과 학생 주마나(22)는 2023년 10월 17일(현지 시각) 뉴스에서 본 한 장면을 생생하게 기억했다. 가자 지구 의 한 병원에서 발생한 폭발로 500명 이상이 사망했다. 시신이 여기저기 널려 있는 모습을 보며 주마나는 고통을 느꼈다. “그 순간이 아직도 생생해요. 제가 팔레스타인 인이어서가 아니라, 인간이기 때문에. 우린 같은 인간이니까요”라고 주마나는 말했다. 미국과 이스라엘 , 이란의 전쟁에 세상의 관심이 쏠린 사이, 가자 지구 에서는 ‘침묵의 학살’이 이어지고 있다. 6일 서울 관악구 서울대학교에서 만난 3세 팔레스타인 난민인 주마나는 “모두가 함께 일어나야만 전쟁의 고통을 멈출 수 있다”고 말했다.

지난해 2월 6일, 시민단체 ‘팔레스타인 연대 한국시민사회 긴급행동’ 활동가들이 서울 종로구 미국 대사관 앞에서 도널드 트럼프 대통령의 가자 지구 점령 및 소유권 관련 발언을 규탄하는 긴급 기자회견을 열었다. 권도현 기자\주마나의 할아버지는 팔레스타인에서 태어났지만, 1948년 ‘알 나크바’로 불리는 팔레스타인 대학살이 발생하면서 고향을 떠나야 했다. 부모님은 레바논에서 만나 사우디아라비아로 이주했고, 주마나도 그곳에서 자랐다. 팔레스타인 땅을 한 번도 밟아보지 못했지만, 가족은 뿌리를 잊지 않았다. 집에서는 팔레스타인 방언을 사용했고, 전통 문양이 수놓아진 물건들을 집안 곳곳에 두었다. 주마나는 삶을 통해 자신이 팔레스타인인임을, 그리고 이스라엘이 팔레스타인에 가한 폭력의 역사를 배우게 되었다. 2021년 한국에서 유학을 시작한 그녀는 2년 뒤 이스라엘과 하마스 간 전쟁이 발발하자 더욱 잔혹해진 폭격에 충격을 받았다. 수많은 아이들이 목숨을 잃었지만, 보도는 많지 않았고, 한국 사회의 관심도 미미했다. 같은 해 10월 12일, 그녀는 팔레스타인 연대 캠퍼스 집회에 참여했다. 그곳에서 만난 사람들과 함께 팔레스타인 연대 동아리 ‘수박’을 결성했다. 수박을 시작으로 연세대, 고려대, 이화여대 등 여러 대학에서 연대 동아리가 잇따라 생겨났다. 2024년 5월 10일, 서울 종로구 미국 대사관 인근에서 대학생들이 ‘반전 캠퍼스 시위 연대 긴급 학생 평화 행동’에서 이스라엘-팔레스타인 전쟁 학살 중단을 촉구하고, 미국 정부의 반전 시위 탄압을 규탄하고 있다. 한수빈 기자\주마나는 팔레스타인의 역사를 공유하며 한국의 역사 또한 배우게 되었다. 두 곳은 “피 묻은 역사”를 공유하고 있었다. 5월 광주에서 자유를 위해 싸웠던 학생들, 4월 제주에서 전쟁으로 학살당한 사람들을 보며 팔레스타인 민간인들을 떠올렸다. 그리고 현재 이란에서 죽어가는 아이들 또한 “같은 폭력” 아래에 있다고 말했다. “우리는 억만장자보다 서로에게 더 많은 공통점을 가지고 있어요. 우리는 공동체를 지지하고 돈보다 사람을 소중히 여겨요. 우리가 연결되어 있다고 느낄 때, 서로를 지지할 수 있어요. 함께 일어나 저항하지 않으면 앞으로 나아갈 수 없어요.” 이날 주마나는 수박이 주최하는 팔레스타인 역사 관련 캠퍼스 강연을 진행할 예정이다. 2년 넘게 학살과 전쟁이 이어지면서 무감각해지고 무력감을 느낄 때도 있었지만, 그녀는 여전히 팔레스타인 사람들의 삶에서 희망을 본다. “팔레스타인 사람들은 폐허 속에서도 학교에 가요. 그들은 삶을 사랑하고 계속 살아가려 노력해요. 이런 희망이 있어요”라고 주마나는 전통 팔레스타인 의상인 케피예를 두르고 미소지었다. 6일, 서울 관악구 서울대학교 관악캠퍼스에서 주마나(22)가 카메라를 보며 미소짓고 있다. 우혜림 기





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