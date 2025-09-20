팔란티어, 학벌 대신 실력 중시…AI 시대, 기술 공화국 재건의 꿈

팔란티어가 고졸 인턴십 프로그램을 통해 실력주의를 강조하며, 대학 교육의 문제점을 지적하고 기술 공화국 재건을 주장한다. AI 시대, 기술 경쟁에서 살아남기 위한 미국의 과제를 제시한다.

기술공화국 선언 팔란티어 선 “학벌 대신 실력” 미국 대학 포스트모더니즘 교육 젊은 기술자들 사고 왜곡시켜 국가 프로젝트 위축되는 결과 핵 넘어 AI 억제력 시대 올것 중·러, 신기술 거침없이 개발 미국 ‘AI 맨해튼 프로젝트 ’ 시급 “대학 다니느라 빚내지 말고, ‘ 팔란티어 학위’를 취득하세요.” 미국 실리콘밸리 인공지능(AI) 방산 기업인 팔란티어 의 고졸 인턴십 ‘ 실력주의 펠로십’ 프로그램이 큰 화제다. 올가을 4개월간 뉴욕 본사에서 근무하면 월 5400달러 급여도 지급된다. 정규직 전환도 열려 있다. 학벌 대신 실력을 보겠다는 얘기다. 최근 국내 번역 출간된 ‘기술공화국 선언(원제 The Technological Republic : Hard Power, Soft Belief, and the Future of the West)’을 읽어보면 ‘제2의 엔비디아’로 떠오르며 서학개미의 추종을 받는 팔란티어 가 왜 대학 교육 을 불신하게 됐는지를 알 수 있다.

팔란티어 공동 창업자이자 최고경영자(CEO)인 앨릭스 카프가 쓴 책으로 단순한 기술 경영 서적을 넘어, 국가의 정체성과 비전을 제시하는 철학적·전략적 선언이 담겨 있다. 카프는 현재의 실리콘밸리가 ‘맹렬한 세속주의’에 빠져 있다고 꼬집는다. 즉 의료 혁신이나 교육 개혁, 군사 기술 발전 같은 국가적·사회적 과제보다 개인의 취향과 필요를 충족시키는 소셜미디어와 음식 배달 앱 같은 소비자 중심의 서비스에만 집중하고 있다는 것이다. 이는 과거 미국의 군수 생산과 국가안보의 중심지였던 실리콘밸리의 근본정신을 저버린 것이라고 주장한다. 미국 정부 역시 ‘맨해튼 프로젝트’를 통해 원자폭탄을 만들고 미국 국방부 산하 기관이 인터넷을 처음 개발하는 등 혁신을 주도했으나 지금은 굵직한 프로젝트를 민간으로 떠넘기며 책임을 회피하고 있다는 진단이다. 카프는 미국의 이러한 내향적 전환의 원인을 대학 교육의 실패에서 찾는다. 대학의 ‘DEI(다양성·평등·포용)’ 정책과 포스트모더니즘 철학이 젊은 엔지니어들의 사고를 왜곡시켜 국가안보와 같은 거대하고 논란의 여지가 있는 프로젝트를 꺼리게 만든다고 본다. 이는 결국 미국의 기술적 우위와 국가 경쟁력을 약화하는 결과를 초래한다는 것이 그의 지론이다. 그가 보기에 서구 자유민주주의가 영원히 성공했다고 믿는 것은 착각이다. 중국과 러시아 등 권위주의 정권 지도자들이 전장에서 사용할 인공지능 개발을 거침없이 추진하며 기술적 우위를 다투고 있기 때문이다. 그의 분석에 따르면 핵 억제력의 시대는 저물었고 AI에 기반한 새로운 억제력의 시대가 도래했다. 팔란티어의 주요 고객이 정부 기관이라는 점에서 이 책의 거대 담론이 전략적으로 읽히긴 한다. 다만 이 책이 던지는 메시지는 묵직하다. 권위주의 체제에 맞서 서구 민주주의 가치를 수호하기 위해서는 새로운 ‘맨해튼 프로젝트’를 추진해 기술 공화국을 재건해야 한다는 것이다. 기술이야말로 국가 정체성이자 안보이며 미래이기 때문이다. 현대 미국 정치가 수많은 법률가에 의해 지배되고 있는 것과 달리 토머스 제퍼슨과 벤저민 프랭클린을 비롯한 미국 초창기 지도자들은 공학과 기술 분야에 정통한 인물들이었다는 점도 흥미로운 사실이다. 팔란티어의 이름이 영화 ‘반지의 제왕’에 나오는 ‘천리안의 돌’에서 유래했다는 점은 잘 알려져 있다. 기업의 지향점을 이런 넓은 맥락과 신화에 뿌리내리려는 시도는 신선함을 넘어 자못 웅장한 느낌마저 준다. 그들의 꿈의 크기가 남다르다는 점이 부러운 한편 묻게 된다. 우리도 너무 안전하고 편리한 것만 추구하면서 혁신의 동력을 잃어버린 것은 아닌지, 우리 사회를 지탱하는 ‘거대한 서사’는 무엇인지 말이다. 팔란티어의 실력주의 펠로십 프로그램은 단순한 인턴십을 넘어선 의미를 지닌다. 이는 대학 교육의 대안을 제시하며, 실력 중심 사회로의 전환을 촉구하는 메시지를 담고 있다. 특히, 팔란티어 CEO 앨릭스 카프는 포스트모더니즘 교육과 DEI 정책이 젊은 기술자들의 사고를 왜곡하고, 국가적 프로젝트를 위축시킨다고 비판하며, 기술 공화국의 재건을 강조한다. 이러한 주장은 기술 패권 경쟁이 심화되는 시대적 상황과 맞물려 더욱 큰 울림을 준다. 중국과 러시아가 AI 기술 개발에 박차를 가하는 가운데, 미국은 AI 맨해튼 프로젝트를 통해 기술 우위를 확보해야 한다는 주장이 설득력을 얻고 있다. 팔란티어의 행보는 단순한 기업의 성공을 넘어, 사회 전체에 혁신의 중요성을 일깨우는 계기가 될 수 있다. 그들의 비전은 기술을 통해 국가 정체성을 확립하고, 미래를 개척하려는 웅장한 서사를 담고 있다. 이는 우리 사회가 혁신의 동력을 잃지 않도록 끊임없이 질문하고, 새로운 가치를 창출하도록 이끌 것이다





maekyungsns / 🏆 15. in KR 이 소식을 빠르게 읽을 수 있도록 요약했습니다. 뉴스에 관심이 있으시면 여기에서 전문을 읽으실 수 있습니다. 더 많은 것을 읽으십시오:

팔란티어 실력주의 AI 기술 공화국 맨해튼 프로젝트 대학 교육

대한민국 최근 뉴스, 대한민국 헤드 라인

Similar News:다른 뉴스 소스에서 수집한 이와 유사한 뉴스 기사를 읽을 수도 있습니다.

케이뱅크, 생성형 AI 혁신금융서비스 3건 지정…고객 편의·업무 효율 강화케이뱅크는 생성형 인공지능(AI) 기술을 활용한 혁신금융서비스 3건을 금융위원회로부터 지정받았다고 18일 밝혔다. 이번에 지정된 서비스는 ▲생성형 AI 앱 번역 서비스 ▲생성형 AI 상담 Assistant 서비스 ▲생성형 AI 내부 업무 생산성 향상 서비스 등 총 3건이다. ‘생성형 AI 앱 번역 서비스’는 케이뱅크 앱 내 주요 콘텐츠를 실시간으로 다국어

더 많은 것을 읽으십시오 »

“주차 스트레스 제발 그만”… ‘광폭 주차장’ 아파트 뜬다는데건설사들 ‘주차 특화 설계’ 내세워 광폭 설계, AI 활용 스마트 주차 강조

더 많은 것을 읽으십시오 »

국내 피지컬AI 스타트업 카본식스, 세계 최초로 사람 따라하는 로봇손 공개로봇 인공지능(AI) 분야의 신생기업(스타트업) 카본식스는 18일 세계 최초로 사람의 동작을 따라해 모방학습이 가능한 로봇 손과 로봇용 AI

더 많은 것을 읽으십시오 »

“AI로 보안 취약점 찾는다” 400억 걸린 美 대회서 한국팀 우승 [팩플]국내 인공지능(AI) 보안 분야 연합팀이 미국 정부가 주최한 세계 최대 AI 보안 대회에서 최종 우승을 차지했다. 미국 국방고등연구계획국(다르파·DARPA)은 8일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 AI 보안 기술 경진대회 ‘AI 사이버 챌린지(AIxCC)’에서 삼성전자 선행 연구·개발 조직인 삼성리서치와 한국과학기술원(KAIST)·포스텍·조지아공대 연구진 등으로 구성된 ‘팀 애틀랜타’가 최종 1위를 차지했다고 밝혔다. 삼성전자는 이번 성과를 바탕으로 보안 취약점을 스스로 식별해 대응하는 차세대 AI 보안 솔루션을 개발해, 자사 제품과 서비스 보안에 적용할 방침이다.

더 많은 것을 읽으십시오 »

공장 500곳에 AI 장착…제조업 대전환 시동건다인공지능 현장 간담회 AI 도입률 40%로 대폭 확대 10조 보험·2000억 대출 병행 인재 1.1만명 양성 계획 가동

더 많은 것을 읽으십시오 »

“클릭 몇 번이면 논문 고민 끝”…구글, 크롬에 제미나이 본격 도입[팩플]원조 브라우저 제작사와 AI 모델 개발사가 앞다퉈 AI 브라우저를 내놓으면서 검색 시장의 주도권 경쟁이 더욱 치열해질 전망이다. 기존 브라우저 제작사는 AI 모델을 부착해 더 똑똑한 브라우저를 만들고, AI 모델 개발사는 새로운 AI 브라우저를 출시하며 시장에 뛰어들고 있다. 마이크로소프트(MS)는 지난 7월 웹 브라우저 에지에 자사 생성 AI 모델 ‘코파일럿’을 통합한 ‘코파일럿 모드’를 선보였다.

더 많은 것을 읽으십시오 »