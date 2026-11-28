판교신도시 건설을 본격화하고 외환위기 때 부동산 매입으로 기업 구조조정에 기여한 김윤기 전 건설교통부 장관이 별세했다. 향년 84세로 빈소는 삼성서울병원 장례식장 15호실에 설치된다.

김윤기 전 건설교통부 장관이 28일 세상을 떠났다. 유족에 따르면 고인은 27일 오후 5시 22분께 사망했으며 향년은 84세였다. 서울 출생으로 연세대학교 철학과와 경영대학원을 졸업한 그는 공직과 민간 분야에서 한국 토지 개발의 중요한 전환점을 만든 인물로 평가받는다.

판교 신도시 개발의 핵심 추진자 역할

김윤기 전 장관은 김대중 정부 시절 판교신도시 건설을 본격화하는 데 결정적인 역할을 수행했다. 당시 한국경제신문의 보도에 따르면, 1999년 이건춘 당시 건설교통부 장관의 개발 불가 방침으로 주춤했던 판교 개발 논의는 김 전 장관이 건설교통부 장관으로 부임하면서 급진전되었다. 그는 기자간담회를 통해 판교 개발 시 저밀도 개발 방식을 채택하여 베드타운 전락을 막고 첨단 산업정보단지를 조성해야 한다고 주장하며 개발의 타당성을 강조했다.

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그러나 2000년 가을 수도권 집중과 녹지 훼손을 우려하는 여당 및 시민단체의 강력한 반대에도 부딪혔다. 김대중 대통령도 이를 재검토하라는 지시를 내렸으며, 정부와 여당이 벤처단지 20만 평을 포함한 최종 개발계획을 확정하게 된 것은 김 전 장관이 퇴임한 뒤인 2001년 9월이었다.

외환위기 극복과 토지공사 개혁의 선구자

그는 한국토지공사(구 토지금고) 입사부터 사장 취임까지 조직 내부를 단단히 다진 인물이다. 1978년 한국토지공사의 전신인 토지금고에 입사하여 종합기획실장, 공단본부장, 부사장을 거쳐 1997년 8월 사장에 올랐다. 이는 토지공사 창립 이래 첫 내부 승진 사장이었다.

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IMF 외환위기 당시 한국토지공사는 보유 토지 매각과 함께 자금난에 빠진 기업의 부동산 매입이라는 이중고를 겪었다. 한국경제신문 1999년 5월 인터뷰에 따르면, 이 시기 토공이 매입한 기업 부동산 규모는 약 3조 5천억 원에 달했다. 그는 공기업의 매입 기능을 활용하여 기업의 부동산 현금화를 지원함으로써 경제 위기 타파에 기여했다.

특히 그는 미국 로스앤젤레스와 샌프란시스코 등을 직접 찾아 투자자들을 만나며 '대한민국 대통령이 인정한 부동산 세일즈맨'이라는 자기 소개로 해외 판촉에 나섰던 것으로 알려졌다. 이듬해 한국경제신문은 이틀 만에 12건의 계약으로 149억 원 규모의 실적을 올렸다고 보도하며 토공의 해외 판촉 성과를 최초로 기록한 사례로 평가했다.

인천공항철도 등 주요 사회간접자본 건설 주도

건설교통부 장관 재임 말기인 2001년 3월에는 인천공항철도 건설 실시협약 체결의 주무 장관으로 참석하며 인프라 확충을 뒷받침했다. 이후 2004년 3월 공항철도㈜ 사장에 취임하여 운영사의 대표를 맡았으며, 2007년 3월 인천국제공항에서 김포공항을 잇는 1단계 구간이 개통될 때 그 운영을 총괄했다.

유족으로는 부인 강태임씨와 아들 김성은, 김정현, 김남형씨, 그리고 사위 송영우 경영컨설턴트와 이우형 산본 정수치과 원장, 며느리 이정하 성누가병원 정형외과 원장 등이 있다. 빈소는 삼성서울병원 장례식장 15호실에 마련되었으며, 발인은 30일 오전 8시 30분에 치러진다. 장지는 안성천주교 공원이다. 빈소 연락처는 02-3410-3151이다.